Veronika Vendlová

Musíme si pomáhat, vývoj na Slovensku zrychlil. Po celém Slovensku se dnes v 17:00 budou znovu konat demonstrace. Jedna ve stejný čas v Praze na Václavském náměstí. U nás to také není žádný med, ale naštěstí všechno, co se děje, není bez reakcí. Zatím to vypadá, že jsou občané projevující svůj názor jen takovou zmatenou skupinkou "chudáčků" (jak nás nazval pan prezident) pobíhajících po náměstích. Považuji za dobrou zprávu, že po těch náměstích vůbec "pobíháme".Pokud se Vám tedy chce pobíhat po Václaváku třeba zrovna dnes, přidejte se k nám a přijďte podpořit nejen slušné Slovensko, ale také slušné Česko. Já budu mít u sebe archy s peticí Braňme mádia veřejné služby: http://www.branmemedia.cz/ . Potřebujeme 10 000 podpisů, ale jde to dobře, za chvíli je máme. Díky všem, kteří již petici podepsali.Dnešní akce bude milá, událost je zde: https://www.facebook.com/events/2078257975744953/ Počas akcie vystúpia s príhovorom:Miro ŽbirkaAndrej BánLadislav SnopkoJan KroupaAlena ŠvejnohováMartin UhlířBenjamin RollFedor Gál...- Na akcii zahrajú a zaspievajú:Vladimír MertaSisa Fehér + VladimírOndřej RumlZverinaLimboraTěšíme se na všechny lidi dobré vůle.