Veronika Vendlová

Co se stane, když se skupina obyčejných lidí, kteří se potkali „na síti“ rozhodne reagovat na současnou politickou situaci? Hora dojde k Mohamedovi? Možná ANO. Možná NE a možná nevím. Někdy stačí jen kousek odvahy a mohou se dít velké věci.Našli jsme je a je to docela jednoduché: Chceme využít svého občanského práva aktivně se spolupodílet na veřejném životě prostřednictvím dobrovolných akcí, které podporují zachování demokratických principů v České republice. Základní hodnotou je pro nás svobodný člověk ve svobodné společnosti, protože lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku. Záleží nám na tom, aby Česká republika zůstala v Evropské unii. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti, stejně jako odmítáme diskriminaci vůči sexuálním menšinám. Klíčové jsou pro nás tyto pojmy: občanská pospolitost, demokracie, solidarita, právní stát a rovné příležitosti pro všechny. Chceme kultivovat veřejný prostor, a to i na sociálních sítích, a proto nebudeme tolerovat vulgarity, osobní urážky, pomluvy a lži. Nechceme a nebudeme podporovat šíření dezinformací. Budeme pomáhat všude tam, kde cítíme nedostatek komunikace, spoluprácea informovanosti a to od Aše až po Jablunkov.FB skupina Společně to dáme – Dobrovolníci vznikla spontánně po prvním kole prezidentských voleb a spojily se v ní síly lidí, kteří chtěli upřímně a pomoci kampani ve druhém kole. Výsledkem voleb však fungování skupiny neskončilo. Dostalo nový a širší rozměr. Energie se neztrácela a snaha pokračovat, spolupracovat a reagovat na současnou politickou situaci přetrvávala. Za poměrně krátkou dobu vzniklo mnoho dalších lokálních iniciativ a aktivit, kde je pojícím prvkem především dobrá vůle a snaha se poctivě a lidsky přívětivě vypořádat s aktuálními tématy dneška. Nic totiž není černobílé, ale spíše pestré – někdy až moc. Výsledek prezidentských voleb je obecně velkým ponaučením zejména v pozitivním slova smyslu.FB iniciativy mají jednu velkou slabinu – zpravidla neopouštějí virtuální svět sociálních sítí. Ta naše je však velmi dobře s „analogovým“ světem propojena. „Sítě“ nám pomáhají se najít, vědět o sobě a efektivně spojit síly tam, kde je zrovna potřeba. Každá pozitivní drobnost má smysl, stejně jako vzájemná podpora.Na palubu iniciativ se může dobrovolně nalodit každý a to i v místech, kde si připadá sám jako kůl v plotě. Zcela jistě není. Pro více informací můžete navštívit https://www.podpora-sitovani.cz/ , který postupně tvoříme.Naleznete na něm například aktuální občanské petice, kterým můžete aktivně pomoci sběrem podpisů:– sběr 1 milionu podpisů: www.milionchvilek.cz – sběr 10 000 podpisů do Senátu: www.branmemedia.cz Potkat se s lidmi dobré vůle můžete také na všech více než 30 akcích spojených s demonstracemi 9. 4. 2018 s názvem:. Jejich aktualizovaný seznam naleznete tady: https://www.podpora-sitovani.cz/inpage/podpora-sitovani-obcansky-rozcestnik/.

Připojit se též můžete do FB skupiny: https://www.facebook.com/groups/152623088851200/ nebo se stát fanouškem FB stránky: https://www.facebook.com/SpolecneToDame/ Pokud Vás zajímá tajemství, kterému se říká „samoorganizace" (aneb kdo to všechno platí a organizuje, protože "SAMOSE" tu žádný není), pak doporučuji velmi dobrý článek