Veronika Vendlová

null

Na pondělí jsou ohlášeny demonstrace po celé republice s převažujícím názvem: Máme právo na slušného premiéra a slušnou vládu. Jejich aktualizovaný seznam naleznete například na tomto občanském rozcestníku Množí se názory typu: komu tím „šaškováním“ v ulicích „prospějeme“, že to k ničemu není, protože budeme jen tak pořvávat a přitom nemáme žádný plán A, B ani C, natož politickou odpovědnost.Je však legitimní se ozvat, přičemž možností je mnoho. Pod heslem #ZA5DVANACT Milion chvilek upozorňuje na prohřešky, kterých se Andrej Babiš dlouhodobě dopouští.stojí na oficiální facebookové stránce iniciativy. Její členové proto vyzývají všechny občany, kterým současná situace není lhostejná, aby se 9. dubna už od 17:00 připojili k podepisování petic a následným demonstracím. Hlavním apelem, který rezonuje napříč celým spektrem sympatizantů shromáždění, je požadavek na slušného premiéra bez problematické minulosti a střetu zájmů.Teď k těm ABC plánům a přenesení odpovědnosti právě na tu část občanské společnosti, které už dochází trpělivost. Je to takové typicky české – tvářit se, že za současný stav může samozřejmě někdo jiný, nikoli my sami. Je jasné, že občané odpovědnost jako celek mají. Snaží se v rámci možností důvěřovat politickým stranám a hnutím a dát jim svůj volební hlas. Politické subjekty pak na základě výsledku voleb zastupují hlasující, ale i nehlasující občany. Vítězem je hnutí ANO, které je trvale lídrem s velkou voličskou podporou a "jede permanentní účelovou kampááááň." ;-)My všichni jsme teď ale možná žáby, které se začaly pomalu vařit v hrnci, původně pochopitelně ve studené vodě. Některé se ale rozhodly, že už je voda docela horká a že se uvařit nenechají. Začínají v té horké vodě trochu „kvákat“ a chtějí z ní vyskočit. Z kvákání by mohl být za chvíli pěkný řev. Koneckonců je jaro a to jsou žáby hodně slyšet. Také jich hodně nepřežije…Zůstaňme teď chvíli v žabí říši, ve které má demokraticky zvolená část žab žabí pověření žabí říši řídit. Mezi nimi je skupina rudých a hnědých nebezpečně dravých a trochu pomstychtivých žab, které mají poměrně pohodu, protože ony se rozhodně v hrnci vařit nezačínají. Bydlí v tůni, kde jim nic nehrozí a čekají na svoji životní šanci. Nejsilnější skupina žab je docela průhledná, ale obléká dresy s nápisem JO. To proto, aby je největší žabí „JOvůdce“ dobře poznal. Vyznačují se především tím, že neumí nic jiného, než svému JOvůdci odpovídat „JO“. No a pak jsou v hrnci i kolem něj v tůních skupinky pestrobarevných žab a žabek. Mají celkem rozumné názory, různě se snaží domlouvat, ale ať skáčou jak skáčou, je jich prostě málo. JOvůdce se všemi hraje rafinovanou hru na sestavení žabí vlády, ale protože hrozí, že se protrhne hráz rybníka nad tůněmi, chce mít raději všechno sám pěkně pod kontrolou. Nad rybníkem je pramen a na něm sedí stará, unavená, nemocná zloropucha. Kvůli ní je veškerá voda jedovatá. Proto je celá žabí říše otrávené.V hrnci je hodně žab, kterým teplejší voda nevadí a docela si ji pochvalují. Dokonce se jim líbí bublinková koupel, která jim zatím zlehka masíruje žabí nožky. Zatím je jim příjemně a nic jim nehrozí. Ty kvákající žáby si už začínají uvědomovat, že z bublinek přijde var a hned po něm konečná. Už z hrnce nevyskočí… Je jim jasné, že kvákání nestačí. Jenže to nejsou žáby s jasně barevnými dresy….Abrakadabra – dost bylo žabí tématiky. Další kroky jsou celkem jednoduché – politickým stranám a hnutím od středu doprava, by mělo být po posledních volbách do sněmovny jasné, že za stávající konstelace už ani nemusí obhájit mandáty, které dnes mají. Snad by TOP 09 a STAN mohly oprášit vyzkoušenou spolupráci a nabídnout svoji "platformu" také kompetentním lidem ze stran a hnutí, pro než je 5% hranice vstupu do sněmovny nepřekročitelnou bariérou. KDU-ČSL bude nejspíš zase tak dlouho rozmýšlet, až jí lidově řečenou ujede vlak. ODS a Piráti buď zůstanou na svých pozicích a nebo si mírně polepší. Kdyby tedy měly být nějaké dřívější volby, výsledek by mohl být velmi podobný. Proto rozumím tomu, jak postupuje ANO v čele s premiérem, jehož jméno se už skoro bojím vyslovit…V prostoru je poměrně velké množství neoslovených voličů, kteří nemají koho volit. Je tedy zřejmě na čase, aby vznikla nějaká nová naděje, která by stranám a hnutím od středu doprava pomohla po volbách sestavit rozumnou vládu s důvěrou. Možná, že je čas na to, přestat věřit na spasitele v podobě silných vůdců, ale spíše na týmy, ve kterých funguje spolupráce, odbornost, respekt a zastupitelnost. V každém kraji může vzniknout velmi silná kandidátka složená z krajsky známých ale i neznámých osobností se sympatickými lídry. Něco jako „Občanské fórum.“ Zbývá už jen zjistit, zda se najde parta lidí, která bude schopna tuhle vhozenou rukavici zvednout a vědomě potlačit ego.Než to zjistíme, můžeme si zpívat, že není nutno, aby bylo přímo veselo