Veronika Vendlová

Přehled za rok 2017

Mezi takzvané neziskovky patří také politické strany a hnutí. Dostávají příspěvky ze státního rozpočtu podle toho, jak se jim ve volbách daří. Za rok 2017 jsme tak ze státního rozpočtu přispěli ANO 2011 krásných 263 686 300,- Kč. To je první zajímavé číslo. Srovnávací tabulka s méně úspěšnými "výherci" politické soutěže je zde:Zdroj: MF No a druhé zajímavé číslo je stav transparentního účtu ANO 2011. Tak třeba dnes je to krásných 176 899 292,92 Kč. ANO 2011 žije takový každodenní neziskový sen. Dary jsou štědré a je jich hodně. Gratuluji všem, kteří i nadále pomáhají k rozkvětu naší země skrze politiku ANO, líp už bylo. Transparentní účet je dobrý nástroj, v prolinku je ten diskutovaný k nahlédnutí.Tak, to je asi tak ve stručnosti všechno, co jsem chtěla přidat do debaty k financování neziskových organizací. Je to jen konstatování faktu. Nic víc a nic míň.