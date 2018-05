Krev není voda, takže jsem samozřejmě rád, že Jeruzalém byl uznán USA a řadou dalších států jako hlavní město Izraele, které tam také - ve střednědobé perspektivě – chtějí přesunout svá velvyslanectví. Co mi kalí radost je velký počet mrtvých a zraněných, na němž mají svůj podíl viny obě strany. Naopak s povděkem kvituji, že se nenaplnila katastrofická předpověď některých politiků a ajatolláhů o jimi očekávaném „velkém výbuchu lidového hněvu v arabském světě“ a o „destabilizaci celého Středního východu“ v souvislosti se stěhováním ambasády USA do Jeruzaléma. Nikde nedošlo k „povstání mas“, které by se vydaly na cestu džihádu a mučednictví s cílem zničit USA a Izrael, jinými slovy Velkého a Malého ďábla. Důvod je jednoduchý: místo Izraele se vynořil nový nepřítel číslo jedna, jímž je Írán. Během posledních let získal Teherán velký vliv v Iráku a Sýrii a díky podpoře šíitských rebelů i v Jemenu. Významně podporuje i protivládní aktivisty v Perském zálivu, takže výrazně posílil postavení opozice v těchto zemích. „Šíitský půlměsíc“, oblast, ve které má Írán významný vliv, pomalu ale jistě obkličuje sunnitské monarchie v Zálivu. Důsledkem stávajícího ohrožení sunnitů je odsunutí palestinsko-izraelského konfliktu na druhou kolej. Americké rozhodnutí přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma tak už nemohlo způsobit v regionu skutečný požár, protože potenciální ohniska konfliktu se přesunulo do sporů mezi šíity a sunnity.Írán se snaží překreslit mapu Středního východu a při této příležitosti může být relativně úspěšně přepsána i mapa Palestiny. Klíčová otázka zní, jak od sebe oddělit Izraelce a Palestince tak, aby mezi nimi neustále nedocházelo k ozbrojeným i neozbrojeným střetům. Inspirativní z tohoto hlediska je pohled na níže uvedenou mapu, kde se pro novou Palestinu přímo nabízejí velká a řídce obydlená území na Sinajském poloostrově ( ZDE ).Podrobnější popis tohoto záměru zpracovala Tereza Spencerova ( ZDE ). Přestěhování Palestinců na Sinaj, do pro ně nově vytvořeného samostatného státu, resp. jejich oddělení od Izraelců by mohlo být základem trvalejším řešením palestinsko – izraelské sporu. Netvrdím, že toto řešení je vůči Palestincům čestné, spravedlivé a v souladu s mezinárodním právem. Uvědomuji si, že patří do kategorie „silových řešení“ („právo silnějšího“), ale také, že je účelné a mezinárodně průchozí tím, že se zbavíme jednoho z nejnepříjemnějších ohnisek napětí na světě. Ohnisek neustále hrozících přerůst ve válku.