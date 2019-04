V posledním týdnu rozvířil mediální vody svým vyjádřením Jack Ma, čínský miliardář, bývalý učitel angličtiny a zejména spoluzakladatel známého online obchodu Alibaba. Podpořil totiž myšlenku dvanáctihodinového pracovního výkonu šest dní v týdnu. Tento systém, jinak nazývaný také 996, podle principu činnosti od devíti hodin ráno do devíti večer po šest dní v týdnu, je v čínských médiích velkým tématem. A v těchto dnech se kupodivu stal i tématem některých českých politiků.Na Facebooku proti slovům Jacka Ma vystoupila zejména ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ta mimo jiné napsala: „Tak my se v Evropě bavíme, jak moc je pro výkonnost nutný odpočinek či spokojený rodinný a soukromý život a zakladatel gigantů Alibaba a AliExpress si pochvaluje 12hodinovou pracovní dobu 6 dní v týdnu?!,“ rozohnila se paní ministryně.„Důstojná mzda, férové ohodnocení za stejnou práci pro muže i ženy, právo na odpočinek, volný čas a slaďování osobního a pracovního života... Víc hodin v práci totiž neznamená větší výkonnost. (…) Jsme přece ve 21. století a požehnáním je čas s blízkými, vzájemná pomoc, čas na sebe a důstojný pracovní život. Ne 12hodinová pracovní doba,“ uzavřela svůj příspěvek Jana Maláčová.Jack Ma, který si mimochodem na čínské obdobě Facebooku zvané Sina Weibo zvolil přezdívku "Mluvčí venkovských učitelů", vzbudil svými výroky skutečně milióny písemných reakcí i v Číně. Mnoho mladých, zvláště mileniálů, bouřlivě odporovalo, psalo o vymývání mozků, státní úředníci zase suše namítali, že je to protiprávní.Část lidí, zvláště těch, kteří svou prací již něco dokázali, a netýkalo se to jen dolarových milionářů, však věděla, o čem mluví. A reagovala s porozuměním. Mluvil totiž o vášni pro své pracovní téma, lhostejno, zda jsme studenti, prodejci elektrospotřebičů, manažeři velkých firem, spisovatelé nebo státní úředníci. Jen se v tom mediálním šumu zase trochu vytratila podstata.Ta vášeň, co vám umožní se učit a růst, touha po poznání a zvládnutí vlastního oboru, časově neomezená chuť do toho jít, ať už v práci, nebo doma, to je ten klíč k osobní radosti a konečně i k úspěchu. Pár předních manažerů přidalo řečnickou otázku, co by byli oni sami bez 996, a že odbýt osmihodinovou pracovní dobu dnes umí každý.Jack Ma ještě doplnil, že co řekl, možná formuloval nepřesně, ale tento svět nepotřebuje přesné formulace, těch má nadbytek. Tento svět potřebuje upřímná a skutečná slova.I mě se často ptávají kolegové: „Ty ses čínsky naučil tak výborně, protože máš čínskou manželku, že?“ – „Jasně, protože mám čínskou manželku,” chlácholím je. V duchu mi ale běží mých třicet let s 996. No a úplně nakonec: ten pohanský venkovský učitel Jack Ma dokázal ve svém 996 dokonce i zachovat křesťanské třetí přikázání.