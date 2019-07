Vladimír Just

Z jednorázového experimentu se stal hit sezóny. A díky nečekanému, přímo explozivně narůstajícímu zájmu diváků, převážně mladých, je z toho cyklus. A možná mnohadílný seriál, se stále otevřeným koncem.Autor nápadu, hlavní tvůrce, dramaturg, scenárista a protagonista zatím všech představení Mikuláš Minář je jasným vítězem: divácký zájem už teď překonal všechna veřejná divadelní, hudebně zábavná i hudebně nezábavná představení. A co je hlavní – seriál neběží jenom v Praze, aktivizoval diváky několika stovek měst.Na premiéry i první loňské předpremiéry (horní třetina Václaváku, pak prvá Staroměstská náměstí) chodily tisíce, na další desetitisíce, pak přišlo na zaplněný Václavák nejprve padesát, poté sto dvacet tisíc diváků. A zatím poslední repríza přivedla na Letnou, vzdor zácpám v metru i jinde, až 300 tisíc diváků. Diváků = aktivních, kreativních občanů. Násilí nulové! Ani stopa po nenávistném vandalismu Žlutých vest, žádné Molotovovy koktejly, žádná demolovaná auta, požáry, výlohy.Zatím se bývalým Babišovým šéfům a estébáckým pohrobkům nepodařila ani žádná kloudná provokace typu rozmlácené výlohy ruského Aeroflotu z března 1969 (ale pozor: co není, může v horkém podzimu být!). Místo násilí humor, kreslených i slovních vtipů nepočítaně. Jako v listopadu 1989. Minářovo mnohasettisícové publikum je zatím až neuvěřitelně slušné, ukázněné a solidární – viz vzorně se rozestupující dav pro sanitky a záchranáře. Slušnost, vtip a solidarita náhle probuzených statisíců občanů je až dojemná – a opět: naprosto, bezezbytku srovnatelná s atmosférou slavných Václaváků a zejména Letné z listopadu 1989.Stál jsem na těch náměstích tehdy i dnes, takže mohu srovnávat: atmosféra tatáž. V tom se Mikuláš Minář (& comp.) – bez ohledu na reálný výsledek celého inscenačního cyklu - už teď vyrovnal Václavu Havlovi (& comp).Horší je to s režií, dramaturgií a zejména neuhlídaným tempo-rytmem většiny představení. Každý, kdo někdy stál na jevišti, ví, že jestliže mu i z veleúspěšného kusu – díky neuhlídané, rozplizlé délce – diváci odcházejí už před koncem (naštěstí to jsou zatím nemnozí, ale opakuje se to už poněkolikáté), signalizuje to nějakou poruchu v jinak perfektně fungujícím inscenačním týmu. Pozoroval jsem to už nejméně třikrát, dvakrát na Václaváku a naposledy na Letné. A jelikož byly mé soukromé kritické připomínky organizátorům zatím marné, a rýsuje se další pokračování série a tím i chyb představení v srpnu i během horkého podzimu (i když hlavní svolavatelé akcí Babiš a Zeman dělají všechno pro to, aby to bylo už daleko dřív), píšu s obavami tuto stať. Neboť si opravdu přeju, aby celý cyklus – byť se nacházíme v jiné situaci - skončil obdobnou katarzí, jako před třiceti lety.Václav Havel (spolu se Stanislavem Milotou, Václavem Malým, Vladimírem Hanzelem a desítkami dalších) přísně dbali jak na výběr, tak především na délku a tempo-rytmus představení. Dvě a půl až tříhodinová délka představení byla nemyslitelná. Účinkující - instruováni dramaturgií - nemluvili dlouho (teprve dneska, pravda, vidíme, že už tehdy si například dnešní lžiprezident informace cucal z prstu, ale herecký výkon to byl tehdy ještě bezchybný). A jako kdyby se navzájem poslouchali, neopakovali a nerozmělňovali dokola jedno a totéž.Z teatrologického hlediska to „šlapalo“, mělo to dynamiku, hlavu a patu. Vyprávění rozvleklých pohádek nebo hysterické výkřiky byly nemyslitelné. Pozvání lidí, kteří dvacet, třicet let mlčeli a „jeli v systému“ (jako nyní třeba skupina Buty nebo Honza Nedvěd) by bylo považováno za faux pas, leda, že by spojení „popiny“ a „alterny“ generovalo hlubší význam a symboliku (Gott + Kryl; kajícná promluva příslušníka Pohotovostního pluku, premiér Adamec).A podobným faulem by bylo i trapné odmítnutí těch, kteří nemlčeli – a přitom by reprezentovali kontinuitu jako nikdo jiný v tomto státě (v našem případě údajně i Jaroslava Hutky: kdo jiný mohl rozezpívat Letnou svou legendární Náměští dnes jako před třiceti lety? Je-li to pravda, tak posílám – při vší své nebetyčné úctě – organizátorům jedno velké fuj). Bylo vyloučeno, aby po chytré a věcné závěrečné řeči protagonisty i se stručnými pokyny, co a jak dál, nepřišla rovnou hymna nebo jiná finální píseň, a chodili si ještě na poslední chvíli urvat pár minut slávy další a další účinkující, kteří finále nesnesitelně rozbředli (Václavák, zejména ten první, křiklavým způsobem Letná).V Listopadu 89 byli účinkující přísně vybíráni a selektováni, podle inscenačního záměru (viz kauza Vaculík) – nešlo o žádnou cenzuru (pak by byl cenzorem každý režisér a dramaturg). Účinkující kvalifikovala nejen jejich občanská mravní legitimace, ale i téma, které do inscenace vnesli (pochvalme z tohoto hlediska pádný „sedlácko-ekologický“ trojblok z letošní Letné, zejména oba praktikující zemědělce).A conditio sine qua non:!!!!!! Nikoli tedy jen touha si „zahrát“ před třistatisícovým auditoriem („kdo z vás to má?“). Za Havla bylo nemyslitelné, aby putovaly na přeplněnou scénu celé „delegace pracujících“ herců, a každý z nich si urval pro sebe ždibec monologu – zvláště, když to za všechny tak pádně, stručně, bez hysterie a exhibicionismu, umí říct Ivan Trojan. Nebo – pro mne bezkonkurenční hvězda zatím všech představení – Tomáš Klus! A nebo do třetice Zdeněk Svěrák (nechápu, proč musely jeho skvělé vystoupení rámovat hned dvě (?) písně – tím už je nakročeno do estrádní rozbředlosti celku, kdyby takto „rámovali“ všichni, stáli bychom na Letné do půlnoci). A ne každý umí být tak věcný a stručný jako soukromě hospodařící „sedlák od Milešovky“, který to na Letné – podobně jako jeho kolega - řekl za všechny Babišem okradené zemědělce, i za chemií otrávenou a suchem zničenou krajinu.Vůbec ekologické téma, stálá součást zatím všech představení, je skutečnou přidanou hodnotou proti Listopadu 89. A je přesně tím, co nás konečně vrací do Evropy – i do světa (zatím bohužel pouze na Staromáku, Václaváku a na Letné, nikoli ve Strakově akademii, tím méně v po zuby ozbrojeném, zakletém Hradě, který je parodií nad ním vlajícího nápisu).Mé výhrady by neměly zakrýt to základní: že už tu je první hmatatelný výsledek. Navzdory plivancům redaktorů závodních plátků Agrofertu, pardon MAFRY, nepochopitelně zvaných i do veřejnoprávních médií a zesměšňujících smysl inscenací („Vždyť Benešová požadavky plní, proti čemu ještě demonstrují?“), už tu reálné výsledky jsou. Ti Babišem najatí mediální ubožáci, obhajující neobhajitelné (trestně stíhaný šéf exekutivy hodlal skrze své narychlo dosazené poskoky vyšetřovat sám sebe) zapřahují koně za vůz.Nejprve byly Minářovy inscenace, a pak teprve zatím nejisté ústupky vystrašené paní Benešové stran posílení nezávislosti justice. Těším se proto na další reprízy, protože nechci ani domýšlet, co by dnes bylo, nebýt celého Minářova cyklu.