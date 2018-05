Vladimír Kučera

Ve většině voleb jsem více méně přesně odhadl, kdo bude vítězným žralokem. I plus mínus velikost voličského sousta, které ukousne. Tyto predátory jsem nikdy nevolil. Mám smysl pro vyvažování. Teď před podzimními volbami jsem si pohrával s myšlenkou volit piráty. To, co v hlavním městě předvádí ANO je vskutku zpovykané. A stranu, kterou očekávám na čele pražského volebního potravního řetězce, jsem nikdy nevolil a volit nebudu.Když jsem však viděl piráty Mikuláše Peksu a Danu Balcarovou s ruskými pelmeni, změnil jsem názor. Piráti mají hlad. A hladové strany jsou schopny ukojit svoji potřebu čímkoliv. Navíc: s jídlem roste chuť. Třeba, kdyby jim Rusové příště nabídli originální kaviár z kaspického jesetera „belugy“ a vodku Putinku, která sice není nejkvalitnější, ale pít se musí, nechali by se na zadním sedadle motorky Jaroslava Foldyny odvézt i na setkání s neziskovou organizací Noční vlci. Dana Balcarová by si mohla u vůdce Putinových motorkářů Alexandra Zaldostanova, zvaného Chirurg, prohlédnout jeho sbírku ikon, mezi nimiž vyniká obraz J. V. Stalina.Zábavné byly následné pirátské řeči. Prý s Ruskem se musí mluvit. Takhle se dlouho vyjadřovali demokratičtí politici před druhou světovou válkou: „S panem Hitlerem se musí jednat a mluvit.“ Čím to skončilo, víme. Pro nás byl výsledkem těchto besed Mnichov a protektorát. Pak se podobně „muselo mluvit“ s panem Stalinem. Domluvili s ním moskevský zábor značné části světa. Moji vlast to stálo čyřicetiletou hnusnou okupací, nejdřív „studenou“, pak „horkou“.Že byl na ambasádě Zeman, není se co divit. Jdou-li Peksa a Balcarová v jeho stopách, mohli po recepci navštívit královské klenoty. Jistě se jim líbilo, jak letos hradní pán rusky plácal v projevu páté přes deváté. A snad zaregistrovali, že den před tím na Vítkově měl jídelní a picí otvor uzamčen. Naši hrdinové a padlí mu nestáli za slovo. Nebo se možná bál, že se po jeho projevu odněkud z nebes ozvou poslední slova z Krylovy Písně Neznámého vojína.Pokud chtěli piráti uctít památku padlých mladých sovětských vojáků, nemuseli se ometat kolem kremelských diplomatů a špionů, a zajít na Olšanské hřbitovy. Možná to leckoho překvapí, ale já to tak dělám. Když zajdu na Olšany za blízkými, zastavím se občas u těch vojenských hrobečků. Naučil mě to můj tatínek a toho byste na sovětskou či velkoruskou ambasádu nedostali ani párem volů. Leda tak uplivnout. Ale ty mrtvé soldáty choval v úctě. Opravdové. Ne pokrytecké. Skrývající politickou všežravost.Pochopil jsem tedy, že piráti mají velký politický hlad. Proto je volit nebudu. Chápu, že na mém jednom hlasu jim nezáleží. Podle podobných vystoupení jako bylo ono Peksovo a Balcarové se chtějí piráti zakousnout do krajíce voličů okamurovců a komunistů, případně Foldynova křídla ČSSD a jistě části příznivců ANO.Přeji jim dobrou chuť a zažití.