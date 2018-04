Zdeněk Koudelka

Část sociální demokracie se rozhodla opustit dlouhodobou sociálně demokratickou politiku poměrného zastoupení parlamentních stran ve vedení komor na úkor Okamurovy SPD. Vzhledem k tomu, že díky politice Bohuslava Sobotky a Jiřího Dienstbiera získala strana pouhých 7% ve volbách v říjnu 2017, je to tragické. Poměrné zastoupení v parlamentních komorách je totiž dlouhodobě výhodné pro malé strany. Velké strany si pozice prosadí. Ovšem malé strany se mohou realizovat jen, pokud jim velké strany něco přepustí. Zastánci porušení proporčního zastoupení v Poslanecké sněmovně chtějí dostat sociální demokracii do područí ANO, jelikož při opuštění poměrného zastoupení, kdykoli může ANO podpořit odvolání sociální demokracie z vedení sněmovny, pokud by sociální demokracie nechtěla tancovat, jak ANO bude pískat. Přitom by ANO jen realizovalo politiku sociálních demokratů na nich samotných.V názorech některých sociálních demokratů se ukazuje, že jsou schopni dlouhodobé hodnoty vyměnit kvůli momentálnímu politickému kalkulu. Ovšem nebude-li mít právo na poměrné zastoupení Okamurova SPD, nebude je mít nikdo, ani sociální demokracie. Co zaseje, to sklidí a to zřejmě hned v příštích volbách vedení Senátu po senátních volbách.Již jednou na neprozíravou politiku sociální demokracie v Senátu málem doplatila. Starostové a nezávislí odmítli v roce 2016 zvolení sociálního demokrata Milana Štěcha předsedou Senátu. Přitom je zvyklostí, že nejsilnější klub v parlamentní komoře, což sociální demokracie zatím je, obsazuje post předsedy. Ostatní kluby navrhnou kandidáty na místopředsedy a strany si vzájemně své kandidáty podpoří. Pokud někdo vetuje kandidáty jedné strany, musí očekávat, že mu v budoucnu bude oplaceno stejně.V listopadu 2012, kdy sociální demokracie měla v Senátu dominantní postavení, porušil klub sociální demokracie vůči lidovcům historicky vytvořenou zvyklost o vzájemné podpoře při volení vedení Senátu. Nepodpořil volbu voličsky nejúspěšnějšího senátora za lidovce Jiřího Čunka z moravského Vsetína na místopředsedu Senátu. Senátní klub sociální demokracie zapomněl, že je otázkou času, kdy dominantní postavení v Senátu ztratí. V roce 2016 se Jiří Čunek stal nejúspěšnějším lidoveckým kandidátem na hejtmana, přestože byl proti němu veden pokus o kriminalizaci za užití nezákonné manipulace s výběrem Okresního státního zastupitelství v Přerově a Okresního soudu v Přerově, místo zákonné příslušných justičních orgánů ve Vsetíně, a užitím nepravdivých znaleckých posudků. To vše protože nechtěl, aby lidé v podnikových bytech ve Vsetíně o ně přišli jako horníci z OKD na Ostravsku. Sociální demokracie je na ústupu z dřívějších pozic a byla při volbě předsedy Senátu vystavena jednání, které dříve použila vůči Jiřímu Čunkovi. Dodržování zvyklostí je založeno na opakující se vzájemnosti bez ohledu na konkrétní rozložení sil po těch či oněch volbách.