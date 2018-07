Zdeněk Koudelka

Policie konstatovala, že když vedení města Brna financovalo znevážení státní vlajky jejím veřejným vytažením z ženské vaginy při divadelní hře Vaše násilí a naše násilí 26. 5. 2018, nejedná se o protiprávní čin. Úřad městské části Brno-střed v čele se starostou za Žít Brno stejné jednání neposoudil jako přestupek. Přitom zákon o užívání státních symbolů hrubé znevážení státní vlajky hodnotí jako přestupek. Není-li veřejné vytažení státní vlajky z řitního či pohlavního otvoru jejím znevážením, co už by takovým jednáním mělo být? Státní zastupitelství u nás měří dvojím metrem. V roce 2016 občan ve Vyškově ukázal americkému vojenskému konvoji holý zadek. Za to byl státním zastupitelstvím stíhán a až soud jej zprostil obžaloby. Ale i soud v tomto jednání spatřoval přestupek. Takže když americký voják uvidí zadek, je to tak vážná újma, že státní zastupitelství lidí stíhá. Pokud někdo za veřejné peníze hanobí státní vlajku, státní zastupitelství to přikryje a podobně se zachová i Úřad městské části Brno-střed.Ovšem je větší porušení práva v znevážení naší státní vlajky, než že voják uvidí nahý zadek. Kdo ví, že lidé z vedení státního zastupitelství mají kontakty s americkým velvyslanectvím a nechali si platit zahraniční cesty, nemohou být překvapeni. Otázkou je, zda jsou ještě státní zástupci státu našeho nebo cizího? A nejde o korupci? Vzpomeňme na kauzy lékařů, kterým různé firmy platily zahraniční cesty.Civilní žalobu v souvislosti se hrou podal arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Ovšem v demokratickém státě o jednání orgánů veřejné moci rozhodují voliči ve volbách. Nechtějí-li v Brně, aby se městské peníze vydávaly na hanobení Krista i státní vlajky, je demokratické řešení v tom, že v komunálních volbách nezvolí strany (zelení, ANO, TOP 09, Žít Brno), které na to městské peníze daly.