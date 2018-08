Zdeněk Koudelka

Ministr zemědělství Miroslav Toman chce prověřit církevní restituce. Zákon o církevních restitucích umožnil vrácení církevního majetku dle zásady, že co stát v době totality odňal, se má vrátit. Je však nutné vstřícnost státu doprovodit i čestným jednáním církví. Majetkové přesuny mohou vyvolat chuť zmocnit se majetku. Špatným krokem je převzetí tradičních církevních institucí cizinci v době, kdy historické kláštery získávají obrovské majetky. V únoru 2015 byl zbaven řízení Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina dlouholetý opat Lukáš Evžen Martinec. Aniž byl odvolán, byl poslán do Anglie a správu kláštera získala skupina polských členů řádu, kteří v Brně předtím pobývali jen pár měsíců. Oficiálním správcem se stal Španěl Juan Provecho stojící v čele pražských augustiniánů.Před nástupem Lukáše Evžena Martince bylo v roce 1995 na účtu farnosti asi 30 000 Kč a opatství bylo zadluženo částkou 20 milionů. Při jeho odchodu v únoru 2015 bylo bez dluhů, na účtu opatství bylo asi 65 milionů Kč a na účtu farnosti asi 8 milionů Kč a v mezidobí byly provedeny opravy baziliky a kláštera za 100 milionů. Vedle toho se mu podařilo navrátit z ciziny dříve ukradené klášterní knihy. Za 20 let uspořádal ve spolupráci s firmou SNIP&Co různé dobročinné akce, které vynesly přes 10 milionů Kč. Tedy dobrý hospodář a pastýř, na jehož kázání byla bazilika zaplněna. Nepřekvapuje, že jiní mohli dostat chuť ovládnout dobře hospodařící moravské opatství.Zarážející je, jak církevní instituce podává informace o sobě. Noví držitelé moci v opatství začali věřícím tvrdit, že Lukáš Evžen Martinec ukončil úřad opata v roce 2006. Avšak státu je tvrzeno, že stál v čele opatství do roku 2015. Mezi roky 2006-15 proběhla řada právních jednání, včetně žádostí na vydání majetku, na kterých byl podepsán Lukáš Evžen Martinec jako opat. Pokud by opatem nebyl, jsou restituce neoprávněné a majetek by měl být vrácen státu. Buď je lež tvrzení, že opat Martinec ukončil svou funkci v roce 2006, pak jsou restituční žádosti řádné. Anebo opravdu ukončil funkci v roce 2006, pak augustiniáni zamlčeli tuto skutečnost státu a jednání opatství je neplatné, včetně restitučních a dotačních žádostí. Není možné, aby se něco tvrdilo státu a něco jiného věřícím. Případ ukazuje důvody přezkumu církevních restitucí.Související články:4. 8. 2018, s. 13.