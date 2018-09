Zdeněk Koudelka

Radnice Brno-střed udělila pokuty aktivistům ze Slušných lidí, kteří vyjádřili vstupem na jeviště nesouhlas s divadelní hrou Vaše násilí a naše násilí uvedenou 26. 5. 2018 v Divadle Husa na provázku patřícímu městu Brnu. Ve hře si žena vytahuje státní vlajku z vaginy a je zde nábožensky urážlivá scéna, kdy Ježíš znásilňuje muslimku. Vlajka se vždy mění podle státu, kde se hraje, neboť cílem scény je zhanobit státní vlajku daného státu. Jde o znevážení státního symbolu placené z veřejných peněz v rámci festivalu Divadelní svět. Aktivisté tak projevili odpor k něčemu, co profesor estetiky Petr Osolsobě nazval hnusem, kardinál Dominik Duka napadl žalobou a co považuji za mrhání veřejných peněz.Aktivisté Slušných lidí vstoupili na jeviště divadla patřícího městu, tedy městské instituce. Protest nečinili v soukromém divadle, kde by strůjci hry mohli uplatnit právo na ochranu vlastnictví. Divadlo jim nepatří. Patří městu Brnu, jehož značná část občanů se cítí hrou dotčena a je naštvána, že něco takového platí vedení města tvořeného ANO, Žít Brno, zelenými a TOP z městského rozpočtu, na který přispívají daněmi.Radnice Brno-střed ovládaná Žít Brno, Zelenými a ANO rozdala pokuty jen za protest, přestože dostala řadu oznámení o hanobení státní vlajky, což je přestupek. Senátorka za zelené Eliška Wagnerová prohlásila, že vlajka je jen rekvizita. To je absurdní výklad práva. Podle těchto názorů, by zřejmě mohlo být na divadelní scéně utýráno zvíře a zelení by snad řekli, že je to v pořádku, protože zvíře je v tomto případě rekvizitou. Avšak umělci nemají imunitu. Státní vlajka zůstává státní vlajkou a zvíře zvířetem i na jevišti.Nelze se divit naštvání lidí, když vidí, že někomu projde hanobení státní vlajky, zatímco v Praze je úřady stíháno spálení trenek na Pražském hradě. Jsou snad trenky více než státní vlajka? Podle radnice Brno-střed asi ano. Podle zdravého rozumu ne.Lidé, kteří nechtějí, aby Brno platilo hanobení Krista, a kteří vidí, že pro úřady jsou trenky více než státní vlajka, cítí, že stát není schopen zajistit průchod práva. Využívají pak svémoci a práva na odpor. Za to jim radnice Brno-střed ovládaná ANO, Zelenými a Žít Brno uděluje pokuty. Společnost na to může reagovat tak, že uskuteční sbírku na jejich zaplacení. Lidé vyjádří svůj názor i tím, že na ni přispějí.Mohou reagovat i v nadcházejících komunálních volbách. Kdo chce, aby se z brněnských peněz platilo hanobení Krista a rozdávali pokuty občanským aktivistům, bude volit zelené, ANO, Žít Brno a TOP. Kdo nechce podporovat z městských peněz hnus, zvolí jiné.