David Klimeš

Když československá vláda v únoru 1934 provedla první devalvaci koruny, bylo okamžitě jasné, jaké jsou náklady. Zlatý obsah poklesl asi o šestinu a povinné zlaté krytí pokleslo na 25 procent oběhu bankovek.To o 79 let později po zavedení kurzového závazku nebyla cena za oslabení koruny dlouho zjevná. Ani nemohla být. Od listopadu 2013 jsme znali jen cíl – udržet kurz poblíž 27 korun za euro. Ztráty můžeme začít počítat až ode dneška, kdy bankovní rada České národní banky ukončila intervenční režim a koruna začala zase na volném trhu posilovat. Od počátku závazku do konce ledna to ČNB stálo zhruba 1,3 bilionu korun. A to samozřejmě není konečný účet. Jen za první den uvolnění kurzu kvůli zhodnocení měny ČNB tratila kurzovou ztrátou desítky miliard.Oslabení koruny v letech 1934 i 2013 jsou samozřejmě zcela nesrovnatelná. Přesto se zde vlastně opakuje ten samý příběh: I kdyby to bylo ekonomicky stokrát odůvodněné, Čechovi prostě oslabení jeho měny nevysvětlíš.Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, za jehož éry byly intervence spuštěny, pravděpodobně dobře zná osud svého předchůdce v čele banky a bývalého ministra financí Karla Engliše.Při vzniku první republiky vtiskl národu svou představu deflační koruny Alois Rašín. Ta měla zprvu nepochybné úspěchy v krocení inflace. Za silnou korunu lobovala Živnobanka a další průmyslové skupiny. Ale od počátku 30. let bylo už zcela jasné, že koruna musí oslabit. Zemědělci nebyli schopni se silnou korunou nic vyvézt. Cukrovarnictví se zhroutilo. Teprve tehdy došlo na slova Rašínova odpůrce Karla Engliše, měna oslabila a Engliš se přesunul do Národní banky československé, protože dosavadní guvernér na protest proti devalvaci odstoupil. Přestože vše svědčilo v prospěch devalvace, Engliš o tom stejně velkou část tehdejší československé veřejnosti nepřesvědčil.Jak jsou Češi stále hrdí na silnou korunu, se projevilo i okamžitě po zavedení intervencí v listopadu 2013. Singer věděl, že rozhodnutí nebude jednoduché obhájit. Ale asi nečekal to, co se spustilo. Lidový hněv, jehož mocným mluvčím se stal Blesk. Stačí si připomenou tehdejší titulky: „Porušili Singer a spol. zákon? Hrozí jim doživotí, tvrdí právník.“ „Muž, který vám vše zdražil: Takhle si žije!“ Vrcholným kouskem pak byla inspekce bulváru, kolik co stojí v místní kantýně, ve které se Singer pravděpodobně ani jednou nenaobědval: „Vyvolení z ČNB: Singer a spol. vydělávají balík, ale obědvají jen za 34 korun!“Situace na konci roku 2013 přitom po intervencích skutečně volala. Úroky byly už na technické nule. Recese let 2012 a 2013 děsila bankéře, ti se obávali deflační spirály (jádrová inflace už dokonce dlouho byla v mínusu). Takže 7. listopadu poprvé ČNB nakoupila eura za 200 miliard korun.Na počátku závazek fungoval dokonce možná lépe, než bankéři mohli doufat. Dlouhou dobu jim stačilo jen slovně intervenovat. Ať už proti spekulantům, nebo proti prezidentovi Miloši Zemanovi, který svého času neopomněl na žádné krajské cestě kritizovat závazek. Většinou pak koruna poskočila, guvernér Singer napsal něco na blog a byl zase klid.Jenže tomu tak už hodně dlouho není.Závazek mělo bezpochyby smysl držet do konce roku 2014. Pak už nastává mezi ekonomy spor. Je pravda, že inflace byla dlouho stále nízko. Ale to bylo způsobeno především poklesem ceny paliv. Když se člověk podíval na spotřebu domácností, nebo dokonce na růst cen nemovitostí, viděl najednou o hodně jiný obrázek než na podzim 2013. A ekonomika začala stoupat k rekordním procentům ročního HDP.Přesto se bankéři dál drželi závazku, jehož udržení se stávalo čím dál dražší. A pak se minulý podzim nejspíše stal omyl. Centrální bankéři si koncem září zcela nepochopitelně svázali ruce slibem, že intervence poběží až do druhého čtvrtletí 2017. Nejspíše tehdy jeli ve svém obvyklém režimu nekonečného prodlužování závazku. Ale tohle byla chyba. Jak drahá, to se ukázalo tento rok.Ke konci minulého roku inflace začala prudce vystřelovat nahoru k dvouprocentnímu cíli. Ale bankéři museli držet svůj slib. Kdyby banka ukončila závazek na Nový rok 2017, vůbec nic by se přitom s ekonomikou nestalo. Ale banka nemohla. A tak dál kupovala za stamiliardy eura, aby přetlačila spekulanty, kteří už opravdu neviděli žádný důvod, který by bránil koruně v posilování.Banka to nakonec vydržela. A závazek padl až v druhém pololetí. Ale bylo to nenesitelně drahé.Za tuto anabázi ale už Singer nemůže. V červnu minulého roku v bance skončil. Je tedy jen spekulací, jak by se na podzim rozhodnul. Je možné, že by svým novým kolegům, kteří si v bance teprve zvykali, vysvětlil, jak nebezpečné je na sebe brát tak dlouhý závazek. A asi by argumentoval třeba Švýcarskem, kde si centrální banka při bránění švýcarského franku proti euru ukrojila příliš velký krajíc a na počátku roku 2015 se z toho spektakulárně sesypala.Ale to jsou jen kdyby chyby. Singer může mít klidné spaní. Tu část intervencí, kterou zaštiťoval, si před ekonomy obhájí. A před veřejností bude stejně už nadosmrti za padoucha, co všechno zdražil. Čech si totiž už století nedokáže připustit, že by mu mohla někdy lépe sloužit i jiná než posilující koruna.Kdyby měl Singer šibeniční smysl pro humor, mohl by si někam vyvěsit epitaf Engliše, který taky Čechy nedokázal přesvědčit o výhodách slabší koruny: „Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej.“P.S.: Jaký byl život s intervencemi, jak ovlivnily ekonomiku a jak si koruna povede dál, si můžete přečíst v souhrnném textu týdeníku Ekonom