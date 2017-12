David Klimeš

Českého lva za nejlepší snímek roku si s přehledem odnáší Andrej Babiš.Kruté sociální drama popisuje osud muže, kterého nejprve matka donutí ke vstupu do strany, strana ke spolupráci s StB, StB k podnikatelskému úspěchu a podnikatelský úspěch k premiérskému postu.To vše se neustále děje proti vůli hlavního hrdiny, který však nedokáže nelítostnému osudu vzdorovat a v hloubi duše zůstává stále tím prostým a nekomplikovaným chlapcem jako na začátku filmu.Původně mělo jít o nejvážnějšího konkurenta snímku Andrej Babiš v kategorii hraných filmů, ale hlavní aktér mezitím v říjnových volbách zemřel a tak režisérské trio Sobotka-Chovanec-Zaorálek nakonec dotočilo film jako dokument.Ve zrychleném časosběrném dokumentu se plně vyjevuje tragika, jak velké ideje rovnosti a solidarity mohou při naprosté absenci strategie a programu zabít i 139 let starou stranu.Čest její památce.Neseděl v režisérském křesle zdaleka sám při natáčení snímku Andrej Babiš, ale po nyní již klasickém povolebním skeči „Náš největší guru je Mára!“ se stal zosobněním jednoho neopakovatelného režisérského počinu.Mistr psychologie davu pochopil, že jeho film může sebevíce pobuřovat, ale lidi si na něj přesto koupí lístky, protože nic jiného není tak zajímavé.Kruté sociální drama o účelovkách, kampaních, podrazech a souvisech je chytře zabaleno do zcela infantilních projevů hlavního hrdiny na sociálních sítích a billboardech.Zafungovalo to. Přišel rekordní milión a půl diváků.Nikdo vlastně přesně neví, jakou roli Karla Šlechtová ve filmu Andrej Babiš hraje, ale všichni se shodují, že jde jistě o hlavní ženskou roli.Podle filmových kritiků na počátku filmu jde spíše než o souvislou postavu jen o sérii gagů, ale ty – jako například ten o pohřebnictví – přesně ilustrují naší dobu.Ke konci filmu se však psychologická kresba postavy zpřesní a dosud spíše zábavná postava se stane velmi důležitou spojkou na Hrad, za což dostane na starost českou armádu. Šlechtová perfektně zvrat zahrála a divák na konci filmu je oněměle zírá, jak se něco takového mohlo stát.Zde nastalo největší překvapení. Favorizovanému Andreji Babišovi nestačilo, že povýšil prázdnotu a šedivost na novou estetickou normu. Vítězem se stal nakonec Tomio Okamura, pokračovatel exaltovaného herectví slavného japonského umělce Tošira Mifuneho.Jeho nastudování Okamotovy Zběsilosti, kde Mifune perfektně ovládá boj, ale jeho duše je zlá, se v českých reáliích stalo senzací roku.Vyhledávaný herec vedlejších rolí Sobotka opět dokázal, v čem jsou jeho kvality. Ať hraje sebedůležitější part, vždy nějak záhadně docílí, aby jeho postava nevyčnívala nad ústředního aktéra děje.Jeho studené a statické provedení postavy premiéra a dobře rozmyšlená absence citů i v těch nejvypjatějších okamžicích ostře kontrastovala s nezvládnutými emocemi hlavní postavy filmu Andrej Babiš.Vítězný film Andrej Babiš překvapivě nezískal cenu za nejlepší scénář. Ta jde za brilantním scénářem k žánrovému hororovému snímku, který však prorazil do běžné produkce.Václav Klaus mladší geniálně smíchal veškeré společenské strachy a frustrace, odmítl škatulku hororových snímků a prohlásil svoje dílo za mainstreamovou tvorbu.Snímek slavil velký úspěch, byť producenti z ODS si stěžují, že o jejich jinou, kvalitnější tvorbu už od té doby není zájem.Vězeň odsouzený za dvojnásobnou vraždu a v květnu omilostněný prezidentem republiky Jiří Kajínek vytvořil neopakovatelnou atmosféru ve svém poněkud mrazivém nekonečném sitcomu „Já a úplně všechno v této republice“Tak prostá a přesto tak znervózňující hudba! Michalu Davidovi se podařilo složit geniální soundtrack k filmu Andrej Babiš.Napětí filmu přesně vystihly legendární hity: Kauzu Čapího hnízda doprovází skladba „Chtěl bych žít, jak se má“, hádku s Miroslavem Kalouskem podkresluje „Za všechno můžeš“, ke sporům na vládě zní „Zabitej čas“, k dramatu se skupinou Šuman slyšíme „Vidím tě všude“, k volební kampani zní „Jak snadno se uvěří lhářům“ a na závěr při vánočním zasedání vlády v 6:30 ráno nesmí chybět „Správnej tým“.Hudebník zatím všechny skladby z filmu zahrál naživo jen jednou. A to na svatbě hlavního hrdiny na Čapím hnízdě.Scénografií roku je samozřejmě Čapí hnízdo, které nikdy není tím, čím se zdá.Stále ty samé střechy, stále ten samý výběh pro koně, stále ty stejně roztomilé surikaty... Ale jednou je to malá anonymní farma, jindy součást holdingu.Nakonec se Čapí hnízdo proměňuje v celonárodní Akcí Z, na kterou každý z nás ještě přispěje pětikorunou.Kolik výrazových prostředků lze sehrát s nepadnoucím šedivým sakem! Komunisté zcela dle Stanislavského metody dokázali v šedivých oblecích tento rok zahrát jak bojovné bolševiky, tak umírněné socialisty, aby nakonec skončili jako praví dědicové marxleninské myšlenky u podpory kapitalistického miliardáře.Nejlepší masku dokázal vytvořit Jiří Pospíšil, muž, který vším, čím byl, byl vždy rád – mistrně zahraje jak místopředsedu euroskeptické strany; europoslance, který chce referendum o euru; i předsedu partaje, která chce bez referenda co nejrychlejší přijetí společné měny.Neví se dosud o roli, kterou by tento talentovaný herec nedokázal ztvárnit.A nejlepší filmový plakát je již na film, který má premiéru až na počátku příští roku. Vynikající retušérskou práci na plakátu „Zeman znovu 2018“ zastínila snad jen malá kontroverze, že se nepodařilo dopátrat, komu cenu vlastně předat. Přestože na očekávaný hit příštího roku už běží masivní kampaň, nikdo se k propagaci nehlásí.Snad se tuto drobnou patálii povede rychle vyřešit, protože snímek o Zemanovi bude jistě horkým kandidátem na celkového vítěze příštího ročníku Českého lva za nejlepší výkony v tuzemské politice...