David Klimeš

Hnutí ANO vydělalo 143 milionů, naopak ČSSD skoro 40 milionů prodělala. Mezi tím se seřadily finance všech dalších politických stran tak, jak je do 1. dubna musely uveřejnit.A teď pointa. Tato čísla neříkají o finančním zdraví partají vůbec nic.Když se podíváme do střev výročních zpráv, máme pocit, že koukáme do propasti, kam padají další a další milióny bez naděje na vyrovnané financování.Zdánlivým finančním výhercem minulého roku je hnutí ANO. Vykázalo masivní přebytek 143 miliónů. Ale to platí jen do té doby, než zjistíme, komu ANO dluží.„Jiné závazky k 31. 12. 2017 … představují bezúročnou půjčku od předsedy Hnutí 124 000 tisíc Kč.“ Jinými slovy, Andrej Babiš může kdykoliv po své straně požadovat 124 miliónů.Je to několik desítek miliónů méně než před rokem, ale stále dost, aby byl nejen mocensky (předseda hnutí), vlastnicky (majitel ochranné známky hnutí, hnutí sídlí v areálu holdingu AGF), ale i finančně naprostým pánem jediné velké strany současné české politiky.A teď druhý konec vykázaných financí – ČSSD. Ani u této strany hospodářský výsledek nic reálného neznamená.Podstatné jsou úvěry masivně zadlužené strany. Akciovce Cíl, kterou strana ovládá a přes kterou spravuje své rozsáhlé nemovitosti, dluží 144,5 milionů. Přitom ty časy, kdy Cíl byl otřásajícím se oslíčkem ČSSD, jsou už pryč. Další úvěr jde za Fio bankou - 138,2 milionů, splatný tento rok.K tomu je Fio banka připravena úvěrovat kauzu Altner za dalších 338 milionů.To už jsou obrovské částky a není tak divu, že ČSSD ručí Fiu úplně vším, od budoucích státních příspěvků po nemovitosti v tuctu měst po republice.Historie úzkých vztahů Fio banky (kdysi ještě kampeličky) a ČSSD je dostatečně známá už roky.Ale Fio zjevně chce masivně úvěrovat i další subjekty na předlužené české politické scéně. Výdělek ODS vypadá hezky, ale jen dokud ve výroční zprávě nenarazíte na pasáž: „Strana ve svém účetnictví k 31. 12. 2017 eviduje dlouhodobý úvěr ve výši 57 275 tis. Kč a krátkodobý úvěr ve výši 41 075 tis. Kč.“A za těmito úvěry je také Fiobanka, 41milionový úvěr je splatný tento rok.Celkově tedy docela slučná expozice banky do stranických úvěrů.A mimochodem, z darů ODS tu ještě trčí třímiliónový dar velkopodnikatele Iva Valenty (a miliónový přes jeho otce, aby zákonu bylo učiněno zadost), spolumajitele Parlamentních listů, který se těší na odchod z EU a ODS pravidelně sponzoruje.Nic si nenalhávejme. Takto nevypadá zdravá politická scéna nejen co se týče samotného předmětu politiky, ale ani stran financování partají.Z devítky sněmovních stran je finančně zdravý málokdo a výsledná čísla v rozvahách o celkovém zdraví stranických kas mnoho neříkají.V české politice jsme samozřejmě zažili už spoustu finančních ošklivostí – od skandálů ODS za časů Václava Klause po současný politický byznys Tomia Okamury Ale žádné z velkých stran nebyly nikdy tak velkými vazaly finančních či jiných skupin. Příhody předlužených stran jako třeba kdysi ODS či lidovců jsou proti současným potížím dětské nemoci.A samozřejmě nikdy tu nebylo, že by předseda nejsilnější strany byl zároveň největším věřitelem této partaje - tomu bychom se ještě před pár lety jen smáli jako dobrému vtipu odkudsi z východu.Před třemi lety končil komentář o financování stran slovy: „Ač tedy můžeme nyní nad finančními problémy stran pociťovat jisté škodolibé zadostiučinění, v posledku to vytrestá nás, voliče. Strany bez peněz dělají totiž zoufalé věci.“ Myslel jsem si naivně, že vidím dno českého politického financování.Mýlil jsem se. Strany nyní dokáží dělat ještě mnohem zoufalejší věci než tehdy, ČSSD by teď asi mohla nejvíce vyprávět...