David Klimeš

Tento týden uběhlo 14 let od vstupu do Evropské unie a ozývalo se ze všech stran lkaní, jak si unie nevážíme a jak euroskeptici nejrůznějšího ražení už čekají za rohem, aby nás přivedli k czexitu, tedy vystoupení z Evropské unie v referendu.Tak nebuďme tak poraženečtí a dejme unii smysl, který ladí s českými zájmy. Nyní máme k tomu jednu velmi dobrou příležitost – rozdělování unijních peněz po roce 2020. Evropská komise oznámila svoji představu víceletého rozpočtu unie na roky 2021 až 2027. Porcuje se 1,25 bilionu eur na sedm let.Jistě, jsme teprve na začátku. Nyní se ještě pohádá Komise, Evropský parlament a jednotlivé státy o výslednou podobu. Ale ať už hádka dopadne jakkoliv, je jisté, že do Česka přiteče v nové dekádě méně peněz než v této ( podrobně o tématu psal týdeník Ekonom ). Můžeme z toho samozřejmě strnout úděsem, jak to zase posílí euroskeptický sentiment v Česku. Anebo to obrátit ve svůj prospěch.V Polsku když se řeknou eurofondy, tak se vybaví dálnice, které v posledních letech dramaticky začaly růst po celé zemi. V Česku když se řeknou eurofondy, tak se lidem vybaví buď Čapí hnízdo, případně z těch dálnic jen nedostavěná D3 na jih Čech. To už není prostě možné. I když sem přiteče méně miliard, je především nutné, aby ony miliardy měly za sebou nějaké jasné a pozitivní příběhy. K tomu Česko vyzývá mimo jiné i eurokomisařka Věra Jourová: udělejte si audit velkých projektů, které chcete dotáhnout či zahájit za unijní eura a ty dejte do popředí jako svou prioritu.Česko je ale zatím malátné. Premiér Andrej Babiš dlouho váhal, zda se Česko chce připojit ke státům, které jsou po odchodu Británie z klubu ochotné navýšit své příspěvky. Nedokázal si také představit, že se budou umenšovat peníze na společnou zemědělskou a kohezní politiku. To je u bývalého majitele Agrofertu jistě pochopitelné, ale Babiš je nyní premiér a má myslet na zájem celého Česka. Že se Agrofert už nebude moci koupat v eurodotacích jako dosud, nesmí být přece tím hlavním problémem.Česku se jistě může líbit více peněz na společnou obranu či výzkum, celkově nám ale žalostně chybí spojenci pro české priority v rozpočtu. Visegrádská skupina umí dobře vetovat, ale neumí spolu sepsat a prosadit priority do rozpočtu jako třeba baltské státy. Pobaltská trojka si už v únoru vytyčila čtyři priority a za ty lobbuje jako jeden muž v Bruselu.Pro Česko je boj o eurorozpočet důležitý ještě z jednoho důvodu. Víme, že Češi jsou k EU velmi skeptičtí. Pozitivní vztah k EU má podle unijního výzkumu veřejného mínění Euro­barometr jen 30 procent Čechů, více unií opovrhují už jen Řekové. Češi si ani neuvědomují výhody velké unijní rodiny: přitom i ostře protibruselsky naladění Poláci považují EU za výhodnou (84 procent pro), stejně tak Maďaři (72 procent pro). Ne však euro­skeptičtí Češi. U nás členství za výhodné považuje jen 56 procent obyvatel.Pokud by se tak stalo, budou čeští euroskeptici zase o trochu více na koni. A to bychom si neměli přát. Je bezpochyby stále lepší být uvnitř EU, než vně. Proto se oprosťme od české antipatie k Bruselu, nenechme se ovlivnit zájmy mocných hráčů jako je Agrofert a pokusme se vyjednat co možná nejlepší výsledný rozpočet pro Česko.