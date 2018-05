David Klimeš

Zatím nejděsivější představení na ministerstvu obrany předvedli politici v roce 2012. Tehdy se stala ministryní obrany v rámci koaličního handlu Karolína Peake. Hned po nástupu vyhodila z obrany klíčové lidi a tak byla premiérem po pouhém týdnu vyhozena zase ona.Zdá se však, že současná ministryně obrany Karla Šlechtová chce tragický výkon Peake ještě překonat. Má k tomu prostor: Nevládne obraně dny jako její předchůdkyně, ale už měsíce. A je to znát. Nashromáždila již požehnaně chyb odborných i politických.Pravděpodobně je jich už je tolik, že ani dosavadní vynikající křížové politické krytí od premiéra Andreje Babiše i prezidenta Miloše Zemana jí nepomůže a v další Babišově vládě už nebude.Všem se nepochybně uleví.Přitom žena v čele silového rezortu je něco, co spoustě sebevědomých států sluší. Stačí se jen podívat do vedlejšího Německa. Když v roce 2013 Ursula von der Leyen přebírala spolkové ministerstvo obrany, neměla jako lékařka tu nejvhodnější kvalifikaci, a jako dosavadní ministryně sociální věcí šla do úplně jiného rezortu. Ale byla dobře připravená a oboru rozuměla. I proto je populární ministryně v čele ministerstva dosud a němečtí vojáci ji ctí.Jak jiné to je s ministryní Šlechtovou. Že půjde na obranu a už se nebude věnovat pohřebnictví a evropským fondům na ministerstvu pro místní rozvoj, se rozhodlo narychlo při sestavování první Babišovy vlády. Nepřipravená Šlechtová oboru naprosto nerozuměla a podle kritiků nerozumí dosud.To se brzo projevilo. Naprosto tristní byl spor mezi ní a vedením armády o pokračování armádních zakázek. Je nepsanou dohodou, že civilní a armádní vedení země se veřejně vzájemně nekritizuje. Šlechtová se ale rozhodla natolik překopat rozjednané obří zakázky a pohrdavě mluvila o vojácích, kteří chtějí „vrtulníky s vodotryskem“, že vedení armády bylo tuto tichou dohodu nuceno porušit a proti prostořeké ministryni se docela ostře ohradilo.A pak jsou tu politické chyby naprosto neuvěřitelných rozměrů.Šlechtová si zjevně jako silová ministryně myslí, že může mít všechno a hned. Proto když se nadchne pro novodobou brannou výchovu, bez jakékoliv spolupráce s ministerstvem školství vyhlásí, že ji chce mít už za tři roky v rozvrzích škol.Ač je ministryní vlády v demisi, najednou se rozhodne bez většího přemýšlení o přepracování střednědobých cílů armády.A poslední kauzičku si ještě každý pamatuje - když jde klást věnec k hrobu neznámého vojína na pražském Vítkově, tak na něj pak posadí svého pudla, vyfotí ho a posílá tuto urážku na sociální sítě.Těch chyb je už prostě příliš mnoho. Ministryně Šlechtová jistě dokázala svému ministrování obrany po poněkud ospalém a bázlivém výkonu Martina Stropnického dát energii, ale už ne nezbytnou kvalifikaci a důstojnost.Proto by měla jít. A vzhledem k dalším množícím se skandálkům ji Babiš asi při sestavování nové vlády bez milosti obětuje, respektive jí asi nabídne čestný ústup na nějaké velvyslanectví.Tím by měl uragán, který poslední půl rok prolétl na ministerstvu obrany, skončit. Až se z toho armáda vzpamatuje, jednou se možná na štábu bude vykládat nehezká průpovídka: Víte, jaký byl rozdíl mezi ministrováním Peake a Šlechtové? Žádný, ale to druhé bohužel trvalo více než týden.