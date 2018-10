David Klimeš

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš může být v klidu. Komunální volby mu nijak centrální vládu neztíží. ANO nadopované Babišovými milióny výrazně uspělo v mnoha velkých městech, odplata za nehezkou vládu trestně stíhaného premiéra opřeného o komunisty se nekonala, voliči hnutí ANO odpustili i mnoho tragických výkonů na menších radnicích a dali mu druhou šanci.Jakkoliv v mnoha městech bude jistě ještě velmi zajímavé sestavování koalici (Bude Brnu vládnout Petr Vokřál s ODS? Koho v Ostravě přibere Tomáš Macura do rady?), jediným opravdovým oříškem k rozlousknutí je Praha.Výsledky jsou tam těsné, nad dvaceti procenty není nikdo, mezi 18 a 15 procenty je pět stran a koalic. 14 mandátů má ODS, 13 mandátů mají Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 00 a STAN, 12 mandátů ANO.Kdo tam vlastně vyhrál?ODS musí pociťovat zadostiučinění, že v někdejší baště pravice, kde mohla kdysi vyhrávat i tenisová raketa Václava Klause, je tato strana zase první na pásce. Jenže prohlásit ODS za vítěze dost dobře nejde. Velmi pravděpodobně tomuto někdejšímu hegemonovi Prahy vláda nad magistrátem zase upláchne a do vedení si sednou Piráti, spolek pana Čižinského a topka se Starosty.Výsledky voleb ukazují jedno velmi dobré rozhodnutí občanských demokratů a jedno velmi špatné. Tím dobrým byl Bohuslav Svoboda. Původně s někdejším primátorem Prahy, který má na krku trestní stíhání, pražští občanští demokraté už vůbec nepočítali. Ale pak jim z průzkumů vyšlo, že Pražané si stále pana docenta s motýlkem velmi dobře vybavují na první dobrou. A tak se přes kauzu Opencard stal znovu lídrem. A vyplatilo se to. Absolutně získal 77 tisíc hlasů, o čtyři tisíce více než druhá Alexandra Udženija, která by modré asi jinak vedla.To bylo to plus. A teď to mínus. Tím nepochybně byla zcela zmatená kampaň a špatná identifikace cílových skupin. Občanští demokraté nejprve správně vsadili na lokální témata a kritiku Adriany Krnáčové, ale pak přes několik podivných billboardových veletočů dodriftovali k antipirátské kampani proti anarchii. Možná tím ubrali jedno, dvě procenta SPD, ale naprosto promarnili svůj volební potenciál, který byl až kolem třetiny hlasů (naopak v Brně ODS zůstala u lokálních témat, lépe naplnila svůj potenciál a ještě se asi dostane jako přijatelný partner do rady).Takže příště, milí občanští demokraté – law and order je sice volba na jistotu, ale ne v rozvrácené Praze, kde můžete snadno pochytat dvacet procent centristických liberálů, kteří nemají koho volit.Ještě zajímavější příběh v Praze předvedlo ANO. Antibabišovsky naladění novináři oslavují jasnou prohru Petra Stuchlíka, ale je potřeba popsat, v čem ta prohra vlastně tkví.Stuchlík z vůle Babiše a jeho poradce Brauna vletěl na pražskou kandidátku jako kometa a měl sehrát podobnou úlohu jako třeba v roce 2010 Zdeněk Tůma, který si za TOP 09 vzal Prahu na triko. Druhou jeho povinností bylo prolomit nulový koaliční potenciál staré ekipy kolem Krnáčové.To druhé se mu trochu povedlo. S ODS už měl i předmanželskou smlouvu, cestu našel i k lídrovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi. Ale nakonec to nestačilo, ODS i ANO dopadly špatně a Pospíšil se jim asi nezaprodá.Stuchlík selhal i jako lídr. Kampaň ho evidentně bavila a bůčkové pomazánky mazal na sousedských večeřích ostošest, ale dosáhl nejtragičtějšího výsledku z lídrů. Získal 62 tisíc hlasů, více získala jak dvojka Petr Nacher, tak i trojka Ivan Pilný!Pane Babiši, už vidíte, že ne vždy diktátorský headhunting funguje? Máte už tradiční stranu a ta má v každém regionu nějakou tradici, od které se neodšmiknete, tak se s tím smiřte. Lídrem měl být Nacher a místo gulášů mělo být více lokálních témat.A teď pojďme k vítězům. Nejmenší výhry z nich dosáhl nepochybně Jiří Pospíšil. Nebude primátorem, je po Stuchlíkovi dalším lídrem, který nezvládl vedení. Získal skoro 78 tisíc hlasů, ale dvojka Hana Marvanová 79 tisíc hlasů. Lídrem měla být ona.Spojené síly asi udělaly nejvíce chyb v kampani. Začaly moc brzo s billboardy, ukázkově ztratily drajv. Uplácávání koalice bylo velmi tristní – nejprve bez lidovců, pak s nimi. Program městem dotovaných hypoték byl podobnou bizarností jako MHD zdarma ČSSD. A když se slavně konečně Spojené síly stabilizovaly, volič zjistil, že je vedle ještě mnohem uvěřitelnější spolek Čižinského.Pospíšil to prohrál i v TOP 09 – topka ztratila klíčovou městskou část Prahu 1, z centrální Prahy se udrží ve vedení jen asi na Praze 6. Plzeňák Pospíšil, který se styděl si napsat na volební lístek i to, že je europoslancem, byla prostě jednoznačně špatná volba.Piráti by mohli být spokojení. Jsou druzí, odstup od ODS je tak těsný, že nic neznamená. Navíc v chystané trojkoalici budou asi vedoucí silou a mohou si říct o primátorský řetěz.Volba neznámého lékaře Zdeňka Hřiba byla odvážná, ale zjevně uspěla. Získal 75 tisíc hlasů, dvojka Pirátů 72 tisíc.Nicméně jistá pachuť tam je. Podobně jako ODS měli Piráti až třetinový volební potenciál, z velké části ho neproměnili. V Praze přitom naštvanost na dosavadní radnici byla přímo hmatatelná, což by protestní straně z profese mělo velmi svědčit.Piráti ale příliš nezvládli kampaň, pozdě nakoupili klíčové plochy (ano, i to rozhoduje) a v závěru pražské kampaně vůbec neměli ten drajv jako například před sněmovními volbami.Největší kus práce za ně tak možná udělaly ODS a ANO, kteří nesmyslně vyjely s protipirátskou konzervativní notou, což většinu liberálních Pražanů spíše asi popudilo a mohlo je přeci jen přesvědčit k volbě trochu nevýrazných Pirátů.Takže vítězem Prahy je paradoxně až třetí na pásce. Spolek kolem Jana Čižinského. Stoprocentně proměnil potenciál svého sdružení, fungoval i jako lídr. Získal nejvíce ze všech pražských lídrů: 80 tisíc hlasů, dvojka kandidátky jen 76 tisíc hlasů. Takový odstup značí, že asi vydělal na panašování, kdy i voliči jiných stran podlehli jeho image čestného skauta a starosty a dali mu křížek.Sledovat příběh tohoto spolku je vlastně dost neuvěřitelná jízda. Na počátku je lidovecký poslanec, který místo reprezentace jediného pražského mandátu KDU-ČSL začne proti lidovcům v Praze sestavovat svou kandidátku. Tu pak v monstrózní akci sta tisíc podpisů uvede ve známost, ale kdyby to nevyšlo, raději si podá ještě jednu stranickou přihlášku do voleb. Do klání jde v pozoruhodné kumulaci funkcí od poslance přes starostu po ambici na primátorský řetěz. A na závěr kampaně v pravý čas přitečou i potřebné miliony od developerů z BPD partners a dalších.To vše mělo potenciál Čižinského primátorskou snahu totálně torpédovat, ale nestalo se tak. Naopak. Nepopiratelné nadšení sdružení podpořené i velmi pozitivním mediálním pokrytím udělalo své a Čižinského spolek zjevně v den voleb byl pro mnohé voliče zoufale vybírající z ODS, Pirátů a Spojených sil to jediné, co mělo nějaký odlišitelný pozitivní příběh.Jakkoliv je tedy Čižinský až třetí, v Praze je po ukázkové kampani vítěz. Několikrát. Na absolutní počet hlasů. Na proměnu potenciálu. Na vykradení voličů konkurence. Na zvládnutí závěru kampaně. A konec konců i na absolutní „kimirsenovské“ vítězství na své Praze 7.