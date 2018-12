David Klimeš

První část protiofenzívy po zveřejnění kauzy Andreje Babiše juniora se premiérovi povedla. Podle agentury Kantar je ANO na 32,5 procentu popularity, relevantní zůstávají dále už jen Piráti a ODS, ostatní strany klesají prudce k pěti či rovnou pod pět procent popularity.Že politicky Babiš vše ustál, by ale byl velmi předčasný závěr. Stačí se s chladnou hlavou podívat na předchozí průzkumy. Babiš je v podstatě stále na svém, minulý výzkum STEM posadil ANO dokonce nad 33 procenta přízně.Zároveň tyto výsledky jsou ale i maxima voličského potenciálu ANO, těžko bude hnutí nabírat další voliče jinde, třeba u komunistů a okamurovců, aniž by se mu přitom nerozpadl velmi křehce poskládaný elektorát.Kauzou svého syna také Babiš dál ztrácí koaliční potenciál. ODS a stejně tak Piráti pochopili, že na odporu vůči Babišovi mohou dále růst. Všichni, kdo by chtěli dál s Babišem případně spolupracovat – ať už by to byli extrémisté či demokraté z ČSSD –, naopak dál volně padají dolů.Z rekordních preferencí by tedy stratégové ANO neměli nijak zvlášť skákat radostí.A hlavně popularita nijak nepomůže Babišovi s jeho nejnovějším problémem – zprávou unijních právníků o Babišově střetu zájmu.Neveřejná zpráva právníků Evropské komise, která se rychle stala veřejným tajemstvím, neříká vlastně nic jiného, než co už v Česku každý ví. Jen za ty roky otupělost z Babišova střetu zájmů už došla tak daleko, že když to řekne Brusel, vypadá to najednou jako novinka.Unijní právníci ve své zprávě také důrazně připomínají, že na prvním místě není nyní akce EU, ale především konání spících českých orgánů, které mají prošetřit střet zájmů premiéra: „V první řadě je na národních úřadech, aby konaly.“EU se bude zabývat „jen“ finančními korekcemi, tedy kolik peněz z asi dvou miliard, které Agrofert získal z evropského rozpočtu za poslední rok, bude muset český stát vrátit.Když v létě nastupovala druhá vláda Andreje Babiše, už se po těch letech debat o střetu zájmů nikdo příliš nenamáhal ani popsat, kde Babišův byznys naráží na stát a vytváří nepřijatelný korporativismus.Zpráva unijních právníků veškeré tyto známé věci na podnět Transparency International a Pirátů jen zpřesňuje. Nicméně přece jen dodává k tomu některé velmi důležité detaily:1) Dokument definuje, kde začíná a končí střet zájmů člena vlády. Premiér s byznysem je vždy ve střetu zájmů, protože má „výsadní postavení“ v kabinetu, stejně tak je nepřijatelný ministr s byznysem, který zasahuje do jeho portfolia.Nicméně následující příklad, který právníci uvádějí, tedy není zrovna moc chytrý: „Kdyby Babiš byl ministrem, který nezasahuje do zemědělství nebo financí, například kultury, bylo by méně zřejmé, že není nestranný a hůře by se prokazovala objektivní skutečnost, že jeho funkce ministra kultury může být ovlivněna tím, že je obmyšleným svěřenských fondů působících v zemědělství.“V Bruselu se zřejmě ještě nedoslechli, že Babiš je mediálním magnátem, přičemž regulaci v médiích má na starost právě ministr kultury.Nicméně i přes tento nešťastný výklad, je to jistě velká nepříjemnost nejen pro Babiše-obmyšleného Agrofertu, ale třeba i pro ministra zemědělství Miroslava Tomana, který převedl svou firmu Xaverov na bratra. A neměli bychom zapomínat ani na Tomanova předchůdce Jiřího Milka z první Babišovy vlády a jeho koncert Úsovsko.2) Monika je problém. Od Babiše bylo jistě hezké gesto, že svou novomanželku dal do trojky protektorů ve svěřenských fondech, ale to neměl dělat. I bez velkého právního rozboru musel vědět, že když se formálně odstřihuje od Agrofertu, nemůže tam dávat manželku.Na to bez překvapení přišli i unijní právníci: „Babiš se může kvalifikovat pro konflikt zájmů ´z důvodů zahrnujících rodinu´“.Babiš nejprve Čapím hnízdem zničil své děti z prvního manželství, nyní to vypadá, že jeho korporativistické podnikání zničí i jeho druhou ženu a protáhne ji několika dalšími soudy.3) Budou se vracet peníze jen za premiéra Babiše, nebo i za ministra financí Babiše? To je právně-technicistní otázka, ale docela za dost miliard.Unijní právníci se vyjadřovali k souladu Babišových fondů s novou regulací z letošního léta. Takže by při nejhorším za Babiše český stát zaplatil maximálně „jen“ pár stovek milionů nedovolených dotací.Ale právníci upozorňují, že už s předchozí regulací byl Babiš na štíru. Pak bychom se bavili o řádově vyšších částkách možné škody pro stát. „V této souvislosti by mělo být také přezkoumáno období, kdy byl Babiš ministrem financí,“ navádějí Evropskou komisi právníci.V trojjediném ústředí českého státu, tedy na Chodově, v Průhonicích i ve Strakově akademii, ale možná Babišovi právníci nyní se zájmem luští především jednu pasáž dokumentu, která zatím zůstává stranou pozornosti.Je jasné, že jen naplnění nepříliš dobře vymyšleného Lex Babiš už nestačí a je potřeba Agrofert kvůli evropským dotacím přemístit do ještě většího skrytu.Není přitom pravda, že existují jen tři možnosti: 1) opustit politiku, 2) přestat přijímat dotace, nebo 3) prodat Agrofert.V poznámce pod čarou 18 se uvádí, že Babišovo schéma svěřenských fondů není možné chápat jako „blind trust“, tedy fond, u kterého beneficient ani neví, do čeho je jeho majek investován. Nyní Babiš podle unijních právníků přesně ví, u kterých firem je konečným uživatelem výhod: „Babiš tedy ví, které firmy jsou spravovány fondy a tyto dva fondy tak nemohou být považovány za ´blind trusts´“. Dále se pak uvádí, že cesta prostřednictvím „blind trust“ je „jednou možných cest, jak řešit konflikt zájmů“.No to by v tom byl čert, aby se toho šikovní právníci Agrofertu nechytili. Pravděpodobně by stačilo vytvořit mezičlánek v podobě blind trustu, u kterého by Babiš byl dál beneficientem, ale nevěděl by, co do něj patří. Vypadl by jako konečný vlastník výhod ze všeho, kde se objevuje slovo Agrofert.Další možnosti zjevně nejsou tak lákavé jako „blind trust“. Což ale samozřejmě neznamená, že nejsou.Na Slovensku mají registr partnerů veřejného sektoru, kde česká Transparency právě našla Babiše jako konečného beneficienta Agrofertu. Není ovšem nic lehčího, než do registru napsat jako koncového vlastníka někoho z Kypru, Baham či Kajmanských ostrovů Případně je možné jako loutkového majitele napsat některého z dvorních Babišových advokátů, nejspíše by se jako první nabízel právník RSDr. Alexej Bílek, který už nyní spravuje Babišovy fondy a věrnost svým představeným vyznává už od té doby, kdy působil v prověrkových komisích na Vysoké škole politické ÚV KSČ.Odsunutí Agrofertu na Kypr by ale zbořilo Babišův příběh, jak jeho podnikatelský úspěch je výlučně spjatý s Českem (což je tedy mimochodem velký nesmysl, stačí se vydat na poznávací zájezd Babišovým Švýcarskem ).Instalování dlouholetých spolupracujících právníků jakožto vlastníků by bylo zase příliš okaté. Takže zbývá opravdu asi jen ten „blind trust“ a i to bude velmi složité, protože kvadratura kruhu zůstává pořád stejná – jak z neřešitelného střetu zájmů udělat právně opak.Babiš tedy dobře ví, o co hraje. A je mu nyní pravděpodobně úplně jedno, jestli má v preferencích 32,5 procenta, nebo na čas o pět procent spadl dolů.Babiš je chytrý a jistě si už spočítal, že jeho střet zájmů by za žádnou cenu neměl dopadnout na jeho příznivce. Pokud totiž voliči ANO zjistí, že za Babiše budou muset vracet obří eurodotace prostřednictvím svých daních, tak velká pragmatická smlouva Babiše s voliči „já vám zaručím prosperitu, ale vy se zato nebudete koukat, co s republikou dělám“ se velmi rychle rozpadne.