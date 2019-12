David Klimeš

Není to překvapení. Mladá švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg je osobností roku podle časopisu Time. Bylo jí všude tolik, že by bylo divné, kdyby list zvolil někoho jiného.Ve svém zápalu určitě není ve všem osobností beze zbytku pozitivní. Její rozlobená grimasa ze summitu OSN se stala symbolem toho, jak moc emotivní je najednou debata o politice ochrany klimatu, která spíše potřebuje racionální řešení.Nicméně v zemích, kde vládne naprostá iracionalita a popírání reality, tam nepochybně Greta osobností roku je. Jako například v Česku. Nezabývejme se znovu debatou, o kolik stupňů se země oteplí či neoteplí a jak moc za to může člověk. Raději si shrňme realitu aktuální klimatické politiky Česka.Zatímco Evropská komise představuje novou zelenou dohodu, takzvaný Green Deal, Česko v naprosté menšině s Polskem a Maďarskem blokuje její základní součást, tedy dohodu na uhlíkové neutralitě EU do roku 2050.Shoda je tedy prakticky kompletní a i nejvýznamnější stát z protestní trojky už otáčí. Polsko zřídilo nové ministerstvo klimatu, zezelenalo a čile vyjednává o případných kompenzacích za přijetí ambiciózních unijních cílů.Jako kůl v plotě je tak už jen český premiér Andrej Babiš, který vykřikuje pro domácí publikum, že nedovolí, abychom se vrátili do jeskyní. Zároveň ale chce od kritizované Evropské unie jen tak mimochodem 25 miliard eur na proplacení nákladů na zmírnění emisí. A ještě aby nám EU neblokovala výstavbu jaderných elektráren, ač i proti tomu je v EU velká nevole.Ne, takto se vyjednávat nedá. Respektive dá, ale pak všechno prohrajete. Možná vám to vyhraje ještě jedny domácí volby, ale zničí to příležitost pro celou republiku. Není možné být zároveň v klubu a zároveň se vysmívat tomu, co chce většina zemí klubu. Což je podle představené zelené dohody vedle uhlíkové neutrality do roku 2050 i třeba nové ekologické daně, podpora zelených investic a ochrana biodiverzity.Polsko je chytré a už s Bruselem licituje.Česko se však stále vzpouzí a asi se už těší na další mýtus Bílé Hory.Přitom šikovný premiér by jistě měl Bruselu co nabídnout do jednání. Z akutních věcí se nabízí například zavření nejšpinavější hnědouhelné elektrárny Počerady. Ta patří polostátnímu ČEZu, odpisová cena jsou mizerné dvě miliardy a ještě státu zbude ideální místo na případnou další plynovou elektrárnu. Kdyby to nyní stát udělal, Babiš by mohl slavně přijet do Bruselu a říct: Vidíte, jak jsme ekologičtí? Ale musíte mi s tím pomoci pár miliardami eur a nechat mě dostavět Dukovany, jinak si to rozmyslím.Místo toho se manažeři státu rozhodli ojetou elektrárnu prodat soukromníkovi, mnoho nezískat, hodně ztratit a Česko tu dál bude mít zdroj emisí jako vypustí všechny nákladní auta v Česku za celý rok.Ne, tohle není smysluplná klimatická politika. A v takových zemích má trochu toho hysterického a nekompromisního vystupování Grety Thunberg smysl. V Česku osobností roku tak určitě je, protože nám ukazuje náš absolutní nezájem o budoucnost.