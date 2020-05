David Klimeš

Do konce volebního období prezidenta Miloše Zemana se tým okolo něj chystá ještě na tři velké politické bitvy. První bude výběr premiéra a nové vlády po sněmovních volbách příští rok. Druhou výběr guvernéra České národní banky o rok později. A pak je tu trochu zapomenuté, ale možná nejdůležitější válečné pole pro českou demokracii – výměna špiček soudnictví. Že to bude ještě velká hra, naznačil prezident velmi nečekaným jmenováním Petra Angyalossyho předsedou Nejvyššího soudu.Na rozdíl od jmenování nového premiéra či guvernéra centrální banky, výměna špiček justice je běh na dlouhou trať a už nějakou dobu tu probíhá. Původně si prezident myslel, že vymění na justičním orloji všechny tři nejvýznamnější osobnosti – předsedy Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Do této konstrukce mu však hodil vidle předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který začínal jako prezidentův chráněnec, ale skončil jako výrazný odpůrce hradního týmu kolem Miloše Zemana. Původně chtěl kvůli věku odejít do penze dříve, ale na počátku tohoto roku si to rozmyslel a rozhodl se dotáhnout mandát až do roku 2023, a co je podstatné, bude to až po odchodu Zemana z Hradu.Pořád však v rukou prezidenta zbývají dva důležité soudy. Na Nejvyšším správním se nyní hraje takové menší intermezzo – prezidentem nemilovaný soudce Josef Baxa je už dva roky pryč, ale nástupcem se stal Michal Mazanec, který kvůli vysokému věku může zastávat úřad jen tři roky. A pak je to zase na Zemanovi.U Mazance se prezident alespoň ještě držel doporučení své blízké přítelkyně a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. V případě nástupce Pavla Šámala na Nejvyšším soudě však vůbec nikdo do poslední chvíle nevěděl, koho prezident vytáhne z klobouku. A ač se na místo tlačili důvěryhodné osobnosti jako je místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu Robert Fremr či dlouholetý místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, prezident si vybral nejméně známého Angyalossyho.Nevíme, kdo mu ho doporučil. Nevíme, proč si ho vybral. Nevíme nic. Zato víme, že se okolí prezidenta snaží výrazně tlačit na soudce v živých kauzách a že se mnozí obávali už při nabídce Pavlu Šámalovi jít na Ústavní soud, zda to nebylo učiněno prezidentem právě jen proto, aby mohl mít v čele Nejvyššího soudu svého koně.Justiční šachy jsou komplikované, nejsou příliš na očích veřejnosti a prezidentovi samozřejmě nikdo nemůže upřít jeho ústavní právo si vybrat, koho chce.Ale neschopnost Hradu své rozhodnutí řádně odůvodnit spolu s dokladovaným tlakem na soudce včetně těch nejvyšších je velmi toxická kombinace, která českému právnímu státu nijak nepřispívá.