David Klimeš

Čím si vysvětlit tak vysokou volební účast v druhém kole – 66 procent? Byla to součást volební strategie týmu Miloše Zemana, která nakonec zajistila vítězství nad Jiřím Drahošem s 2,8 miliónem hlasů. Zemanův tým od počátku nesázel na zvolení širokým konsenzem, ale na polarizující kampaň, která zajistí sice těsné, ale přesto vítězství. První čísla voličských přelivů od Michala Škopa a jeho sdružení KohoVolit.eu ukazují, že se mu to opravdu povedlo a přitáhnutí statisíců nevoličů z prvního kola způsobilo onu až neuvěřitelně vysokou volební účast.K 1,6 miliónu voličů z prvního kola prezident nepřidal největší porci od žádného z vyřazených kandidátů, ale od nevoličů – byl skoro to půlmilión hlasů. Teprve za touto injekcí nových voličů se řadí přelivy mezi tábory obou postupujících a zhruba po sto tisících hlasů od významnějších z vyřazených kandidátů.Z propočtů z prvního kola zároveň víme, že tehdy doma zůstalo především zhruba 180 tisíc voličů SPD, dále desítky tisíc voličů KSČM, ČSSD a samozřejmě i největší síly dneška, hnutí ANO.Drahoš proti tomu napnul sílu na přilákání voličů vyřazených kandidátů. Skutečně u nich zvítězil, ale ne dost. Aritmetické počty, že jejich voliči se automaticky přidají k Drahošovi, se ukázaly mylné.Po sto tisících voličů pánů Fischera, Horáčka, Hilšera, ale i samotného Drahoše bylo najednou ochotno volit vůdcovský typ Zemana. Ještě podstatnější však byl pro prezidenta fakt, že někteří zůstali doma a uškodili Drahošovi.Drahoš také nedokázal najít do své pestré směsky podpory žádnou novou voličskou skupinu. Nevoličů z prvního kola získal jen 180 tisíc, výrazně méně než Zeman.Zeman tedy chirurgicky přesně zacílil svou kampaní na voličské skupiny, které potřeboval. Tématem imigrace, ale i třeba zlehčováním dezinformací přesně věděl, ke komu z dosavadních nevoličů se obrací. Radost pak musel mít z Drahošova proslovu, že byl nejmenoval Andreje Babiše ani na třetí pokus – v té chvíli asi Zemanův vyzyvatel ztratil podstatnou část ze své největší voličské skupiny z prvního kola, což bylo 300 tisíc sympatizantů ANO.Zatímco v médiích se řešilo směřování na Východ či na Západ, Zeman velmi přesně sděloval předvybraným voličským skupinám to, co chtěly slyšet.Zeman ale neví, s čím si zahrává. Anebo to ví a je mu to jedno. Jeho aktivizace protestních, až extrémních voličů změnila dosavadní dělící čáru ve volbách město versus venkov (jak tomu bylo třeba u prvních přímých voleb prezidenta), která je do velké míry nevyhnutelná. Nyní je dělící čára vnitrozemí versus strukturálně hodně postižené regiony, zjednodušeně řešeno „Sudety chudoby“ (část úspěšnějšího Liberecka či Královéhradecka Zemana nevolila)Politolog Jakub Lysek vykreslil tu hranici skrze výrazné volební zisky Zemana opět celkem přesně.Zeman se tak obrátil se svým protestem proti establishmentu v bohatém centru na voliče, kterým zároveň ovšem nedokáže vůbec nijak pomoci (a raději nepřipomínejme, že jeho kancléř Vratislav Mynář se kdysi podílel na vymahačském byznysu).Zeman tak vzbudil obrovskou vlnu nespokojenosti, která je sice oprávněná, ale kterou on, ani nikdo jiný ze současných politiků neumí nijak zkrotit a lidem pomoci. A je to možná ještě horší: jediný politik, který se systematicky věnuje exekucím jako politickému tématu, je nyní šéf SPD Tomio Okamura se svými populistickými sliby.Zeman za celé ty roky v politice umně žongloval, s čím se dalo – byl proevropský i antievropský, pro přímou demokracii i proti ní atd. Ale tohle je jiné. Zeman se rozhodl aktivizovat léta hromaděnou naštvanost za pomyslnou hranicí Sudet, kde Němce jen nahradila chudoba , ale přehlížení z centra je stále podobné.A ti lidé s několikanásobnými exekucemi, špatnou dopravou, vyšší nezaměstnaností a vůbec horší perspektivou nyní uvěřili prezidentovi, že je tím jejich hlasem v Praze.Koho budou asi volit, až je Zeman zklame?Raději si na to zatím ani neodpovídejme...