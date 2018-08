David Klimeš

Předseda komunistů Vojtěch Filip toho za ta léta v politice napovídal už spoustu pozoruhodného o české historii. Tak třeba Klement Gottwald podle něj v únoru 1948 postupoval demokraticky, Milada Horáková chtěla vstoupit do KSČ a třetí odboj vůbec neexistoval.Nyní pro změnu přišel s tím, že Rusové v roce 1968 invazi do Československa nechtěli, za vše mohou prý hlavně Ukrajinci v čele s nejvyšším Ukrajincem Leonidem Brežněvem.Nemá smysl přistupovat na Filipovo rajtování na české historii a jeden nesmysl za druhým vyvracet. Mnohem důležitější je všimnout si jednoho podstatného detailu. Vojtěch Filip už své historické eskapády neprovádí jen v českých médiích jako předseda nesystémové opoziční strany. Nyní svá moudra nabízí v zahraničí, v tomto případě britskému Guardianu, a to jako předseda třetí strany současné faktické koalice ANO, ČSSD a právě KSČM.Filipovy historické provokace budou zase brzo zapomenuty, ale jeho osobní invaze českou politikou je teprve na začátku a premiér Andrej Babiš ji brzo pocítí.Připomeňme, že Filip je sice muž s pozoruhodnými názory, ale také jeden z nejzkušenějších matadorů české polistopadové politiky. Podpořil vládu a brzo bude chtít za tento čin zaplatit. Zatím se držel zpátky, přesně v intencích prezidenta Miloše Zemana, který mu při sestavování vlády poslal bonmot, že i Bůh stvořil svět za šest dnů a oni vše chtějí během jednoho dne hlasování o důvěře vládě.Nyní už je Filip ale nedočkavý a vystrkuje růžky a to zdaleka nejen historickými provokacemi. Své lidi postupně dosazuje do České pošty, na ministerstvo průmyslu, brzo se dostane i do vysněného polostátní gigantu ČEZ.A Babiš, který Filipovi zatím mnoho nedal, nebude moci dlouho jeho invazním vojskům odolávat.Premiér totiž komunisty nutně potřebuje i nadále. Jednak u konkrétních zákonů – anoistů je málo, čssd je rozhádaná. Takže to může často dopadat jako nyní u sporu o navyšování důchodů. Původní vládní verzi Babišovi pomohou proti senátorům obhájit piráti a právě komunisté.A pak samozřejmě půjde hlavně ještě o tři státní rozpočty, které Babiš potřebuje schválit, než budou zase sněmovní volby. A zde si Filip nepochybně nadiktuje další a další podmínky.Oficiálně by Filip měl vůči Babišovi postupovat dle stranou schválených sedmi požadavků na vládu, což je vše možné od obecného referenda až po znárodnění vodních zdrojů.Ale je jasné, že půjde především o další roztahování se komunistických chráněnců v úřadech a v polostátních firmách.Filipův překroucený výklad sovětské invaze tedy asi rychle odezní, stejně jako tomu bylo vždy v minulosti u jeho pokusů už zase poroučet českým dějinám.Ale jak rychle odezní jeho invaze do státních struktur, to není vůbec jisté.Možná bude jen dočasná.Ale to také může znamenat na věčné časy.