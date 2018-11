David Klimeš

Ve vyjádření Beaty Babišové ke kauze Babiše juniora zaznělo, že novináři zveřejnili jejich adresu. Proti tomu se ohradila televize Seznam.Tak jsem si udělal takový malý pokus: Sednul jsem si k počítači, shlédl znovu videa, otevřel mapy a hledal...Stačilo mi k tomu u počítače deset minut, možná někdo zručnější by byl i rychlejší.No, je to pěkné místo v Ženevě – park nedaleko, k Ženevskému jezeru také kousek. Ale spíše je podstatná ta otázka: Proč bych měl z materiálu, který rozpoutal poslední aféru premiéra Andreje Babiše, tak snadno zjistit místo pobytu Andreje Babiše juniora?Aby bylo jasno – novinářům Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi patří dík za to, že zjistili naprosto neuvěřitelnou okolnost kauzy Čapí hnízdo, tedy že klíčový svědek/spoluobviněný nebyl za více než půl roku vyslechnut českou policií, přestože zjevně nějaké formy výpovědi schopen je. Babiš je přitom šéf exekutivy a například tento týden se uzavírají přihlášky na nového policejního prezidenta, který má garantovat nezávislost policie. To je absurdní. Dále jsme se dozvěděli, že premiér naprosto nezodpovědně podstoupil bezpečnostní riziko pro celou zemi, když nechal svého syna potulovat po Krymu a okupované Ukrajině.Babišovo dnešní večerní povídání na TV Nova, že pravda vítězí, na tom opravdu nic nemění.Kdo v nových informacích novinářů nevidí veřejný zájem, je slepý. Z těchto důvodů ani na chvíli neváhám a nevidím jiné vhodné řešení než demisi premiéra Nicméně tím bychom neměli být s pozoruhodným dokudramatem hotoví. Forma je velmi sporná a to, že kdokoliv trochu schopný za deset minut ze zveřejněných materiálu pozná místo pobytu klíčového (a údajně psychicky nemocného) svědka/spouobviněného, je na pováženou.Prosím, v klidu a s rozumem se o tom bavme. Veřejný zájem nikdo rozumný elitním novinářům neupírá, pravděpodobně nic není v rozporu se zákony ať užčeskými či švýcarskými, ale pro budoucí hodnověrnost žurnalistiky by snad přeci jen bylo lepší, kdyby se některé momenty dalších „zvláštních vyšetřování“ už neopakovaly.Bohužel takovou rozumnou debatu je nyní velmi těžké vést. Okamžitě po uveřejnění dokudramatu významní novináři kolegiálně děkovali „za kus řemesla“ (A. Mitrofanov) či výtky odbyli relativizováním, že „dokonalé dílo neexistuje“ (E. Tabery).Protože mi to přišlo příliš jednostranné, tak jsem si dovolil své shrnutí kauzy, protože ztvárnění dokudramatu je podle mě o hodně spornější Nyní se věc ale už posunula úplně do absurdna, když MF Dnes ze svěřenského fondu Babiše zveřejnila karikaturu s textem, který odpovídal předchozímu postu na sociálních sítích od šéfredaktora J. Plesla a hrozil vlastníkovi Seznamu I. Lukačovičovi, že i jeho soukromí bude brzo věcí veřejnou.Debata se tak dostala úplně jinam, a to zda se Babiš rozhodl zmáčknout jaderný knoflík své mediální atomové zbraně vůči jiným miliardářům a jejich mediálním majetkům.Osobně si to nemyslím, Babiš v minulém týdnu přeci velmi úspěšně pro svou obranu využil jinou část Lukačovičova impéria, a to Právo a Novinky, které využívá pro rozhovory a které vybralo premiérovo okolí i pro umístění obrany Petra Protopopova prostřednictvím dlouhého rozhovoru. Nemá důvod tento mediální kanál rozhodně ztratit. A pomohl i Blesk. Naopak na byznysových vztazích vidíme, že miliardáři v Česku úspěšně (pro sebe, těžko říct zda i pro Česko) kooperují Naprosto nevkusná a zbytečná výhružná karikatura spíše připomíná to, co tak často nacházím v archívních novinách 80. let. U některých textů si člověk říká, že takové tlačení na pilu ani nemohlo být v zájmu strany, ale jakmile si člověk uvědomí ten všudypřítomný autocenzurní strach šéfredaktorů, zda jsou dostatečně po vůli vládcům, tak najednou některé absurdity začínají dávat smysl. Něco takového se asi nyní stalo i v MF Dnes.A Babiš celou tu absurdnost uzavírá na TV Nova s tím, že pravda zvítězí. Tak určitě.Pro tyto a další mediální příběhy bychom ale neměli zapomínat na počátek celé kauzy, který je nejpodstatnější.Kdyby elitní novináři použili jen výsek natočený skrytou kamerou, vůbec by zde spor o etiku reportáže asi nevznikl. Jenže jejich pořad nepřipomíná to, co žánrově známe třeba z Reportérů ČT a dalších produkcí.Dokudrama je postaveno na reálném příběhu, ale okolo je spousta dotáček, pro kameru připravených rozhovorů. Proto v dokudramatech vidíme ty nekonečné debaty o tom, jak zazvonit na zvonek, kdo oběhne dům zleva, kdo zprava.Takto dramatizovaný přitažlivý materiál samozřejmě baví (člověk až zapomene, že nekouká na Profesionály), ale nese to sebou i mnohé mínusy. Některé počínání pak vypadá zbytečné a neautentické. Na rozdíl od normální reportáže člověk zde pociťuje jako méně omluvitelné, že některé zřejmé věci reportéry nenapadly. Zde především chyběla úvaha nad věrohodností výpovědi údajně psychicky nemocného člověka. Že informoval nezvanou návštěvu, že dokáže mluvit česky a zaražená matka nepřerušila hovor, je dost málo a hláška „to je masakr“ rozhodně mnoho nevysvětluje. A pak samozřejmě ta debata, zda musela být aktuální podoba Babiše juniora zveřejněna a ne třeba rozmazána.A asi nejméně šťastné je, že z materiálu lze zjistit, kde klíčový svědek/spoluobviněný žije.Už minulý týden jsem psal, že právě tato forma paradoxně dává Babišovi šanci se zachránit z naprosto bezvýchodné situace, pokud se pokusí přebít zásadní obsahové informace atakem na formu dokudramatu. A to pak také premiér dosti odporně udělal. Bez jakékoliv nutnosti médiím naservíroval údajný chorobopis svých dětí (u dcery přitom nic takového vůbec nemusel) a spustil „hnojomet“ vůči novinářům.Zatímco média žila touto emotivní přestřelkou, do které se premiér s vervou pustil, podstatné věci nikdo ve veřejném prostoru neřešil. ( Upozorňoval jsem například už ve středu na koluzní vazbu , pokud chce policie zabránit styku Babiše seniora a juniora, než sama svědka sama vyslechne. To už je ale po premiérově návštěvě v Ženevě ale dost pasé.)Takže znovu: Nikdo opravdu nepochybuje, že novináři v jasném veřejném zájmu zveřejnili mimořádně podstatnou informaci a ta by měl vést k demisi premiéra. Chovali se podle novinářských zásad, ale takováto forma je nešťastná.Dobře to pojmenoval Jan Motal z FSS : „Nemyslím si, že je to otázka toho, že by Kubík či Slonková udělali špatnou práci, naopak, myslím si, že tyto zásady ctí. Spíš je to výsledek tlaku té formy, potenciálně Seznamu, prezentovat reportáž detektivní, dramatickou a zábavnou infotainmentovou formu.“Či abychom to zkrátili: Slonková a Kubík odvedli dobrou práci, režiséři Klusák a Remunda mizernou.Nezodpovědné politice bychom neměli čelit nezodpovědnou žurnalistikou.I kdyby to byla sebevětší podívaná...