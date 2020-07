David Klimeš

Novinářům Českého rozhlasu se podařilo po třech letech dohadů získat kompletní dokumentaci svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše. Proč je to po všech těch vodopádech slov o střetu zájmů vlastně ještě důležité? Protože právě jen s konkrétními statuty fondů lze říct, zda premiér nepřijatelně kombinuje politickou a byznysovou moc.Andrej Babiš asi dobře věděl, proč v únoru 2017 nezveřejnil základní nastavení fondů, kam převedl holding Agrofert a další majetek. Ze zakládacích dokumentů rozhodně totiž nevyplývá to, co politik roky tvrdí – tedy že o své někdejší firmě vůbec nic netuší, nijak ji neovládá a je pouhým bezmocným obmyšleným. Aby to byla pravda, musel by ve fondech nechat opravdu velkou volnost zcela nezávislým správcům, pak by vzniklo to, čemu se v angličtině říká blind trust, tedy slepý fond, kde vkladatel aktiv vůbec netuší, kde mu zrovna poletují peníze. Babiš však stvořil tak extrémně sešněrovaný fond, že se v něm jeho loutkové vedení pomalu ani nemůže nadechnout. Až do své smrti je jediným příjemcem veškerého zisku. Celý vehikl musí sloužit jen jeho zájmům. Dostává o majetku informace jako by byl menšinový akcionář. Správce fondu může jen minimálně nakládat s obřím majetkem. Babiš má zcela pod palcem dozorující protektory, což jsou jeho letití zaměstnanci z Agrofertu, a posledním dozorcem je Babišova manželka.K tomu připočtěme ještě jednu věc, která se zapomíná – Babiš nevytvořil jen jeden svěřenský fond, ale dva, ve kterých se kříží ti samí lidé. I kdyby se tedy jeden správce vzbouřil, ostatní ho rychle v zájmu šéfa zkrotí.Babiš tak dobře ví, jaké jsou zájmy jeho někdejší firmy, protože bez jeho svolení se s ní cokoliv zásadního nesmí stát. Když se tedy na vládě rozdělují evropské fondy, zemědělské dotace, upravují zákony o střetu zájmů, přiklepávají investiční pobídky, podporují biopaliva či obnovitelné zdroje energie, vždy předseda vlády perfektně ví, jaké jsou zájmy zemědělců, chemiků, pekařů, novinářů, řidičů, energetiků, potravinářů a všech možných dalších profesí pracujících pod hlavičkou Agrofertu.A to nejde. To je právě ten střet zájmů. Sám autor nového občanského zákoníku profesor Karel Eliáš rozhlasu řekl, že nedával do nového kodexu institut svěřenských fondů proto, aby byl takto okatě zneužíván.Celá ta únavná a trapná hra na schovávanou, kdo že je tu obmyšlený, kdo ovládající osoba, kdo majitel a kdo správce se pomalu blíží rozuzlení. Trvalo to trochu déle, než by bylo zdrávo, ale vše již směřuje neodvratně k rozhodnutí, které Babiš roky cíleně odkládá: buď dotační byznys, nebo politika.Obojí najednou nejde.