Karel Schwarzenberg

Po nekonečných měsících trapného handrkování, máme konečně ministra zahraničí. Jenže neuplynulo ani pár dní a už na nového ministra útočí z jedné strany prezident Miloš Zeman a z druhé strany dokonce i premiér Andrej Babiš, jehož vlády je pan ministr Petříček členem. Co je tohle, prosím, za nepořádek? Normální člověk by k tomu řekl, že je to obyčejný „bordel“. To je ovšem velký omyl. Bordel je sice drahý stejně jako naše vláda, ale v něm se vás snaží alespoň uspokojit a udělat vám radost. Bohužel pohled na naši vládu ukazuje pouze intriky, mlžení, nejasnosti a spor o základech směřování naší zahraniční politiky. A uspokojení se věru nedostavuje. Bude-li to takto pokračovat, nebude nás už v budoucnosti nikdo brát vážně.Ministr nařídil úsporná opatření v rámci svých pravomocí, což mu bylo důrazně vytčeno. Pokud se kterýkoliv ministr v rámci své odpovědnosti bude muset prosit o dovolení u premiéra ve Strakovce, tak už ale nejsme parlamentní demokracií s odpovědností jednotlivých ministrů jako dříve, ale pouze vláda jednoho muže.Svého času jsem musel na Ministerstvu zahraničí také škrtat, poněvadž za Nečasovy vlády jsme bojovali s hospodářskou krizí, a tudíž se šetřilo ve všech resortech. Musel jsem rušit i některá velvyslanectví. Bylo to velice tvrdé a nepříjemné a dělal jsem to samozřejmě velmi nerad, ale byla to moje odpovědnost. Je ale velmi podivné, že v této době, kdy vláda rozhazuje peníze okny i dveřmi, nemá vyčleněno dostatek peněz, aby Ministerstvo zahraničí mohlo pokračovat v normální práci.Pohled na spory mezi Hradem, Černínským palácem a Strakovou akademií je dnes opravdu deprimující. Premiér Orbán se zajisté usmíval, když se mu prezident Zeman v Lánech omlouval za to, že pro Českou republiku už nepatří velvyslanectví v Maďarsku k prioritám. Popravdě řečeno, jemu může být úplně jedno, jaký my klademe důraz na české velvyslanectví v Budapešti. Je ale pozoruhodné, jak se i přesto český prezident před maďarským premiérem ponížil. Tak nám možná bude s konečnou platností vládnout Viktor Orbán, horší než naše nynější vláda to už býti nemůže. Děkujeme.