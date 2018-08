Michal Stehlík

Úvaha o zástupných problémech, frustraci a hledání podstaty... Miloš Zeman zemře. Prosté konstatování, které v míře subjektivity debat o stavu politiky je možná jednou z mála nezpochybnitelných jistot. A to samé se týká Andreje Babiše, Tomia Okamury – a samozřejmě každého z nás. Jenomže tato stručná úvaha nebude o konečnosti lidského života, nýbrž o přirozené lidské potřebě vymezení se…Aktuální průzkum důvěryhodnosti českých politiků seřadil za sebe jména: Babiš, Faltýnek, Bartoš, Okamura, Filip. Pětice politiků, které zdánlivě nespojuje nic, ve skutečnosti jsou jen personifikací vztahů většiny občanů k politice – které nevěří. Podporu tak mají ti, kteří se buď staví do role „nepolitiků“ klasického střihu, případně mají prostě antisystémovou roli. Jde tak o absurdní situaci, kdy nejdůvěryhodnějšími politiky jsou ti, co se tváří, že ž tak docela politiky nejsou. Nejen tento průzkum, ale obecně (většinové) vnímání politiky se u nás dostalo do stavu latentního odmítnutí klasicky vnímané stranické politiky, lídrů a prefabrikovaných idejí. V našem případě však nejde o nějaké překvapivé odmítnutí fungujícího systému – byly to předchozí generace politických elit, které připravily tuto situaci. Ani ve standardních demokraciích není jednoduché, aby politické strany nebyly vnímány jako „bratrstva kočičí pracky“, jejichž jediným cílem je vlastní prospěch. Natož v „transformované“ české společnosti, kdy liberální právní „zhasnutí“ Václava Klause vystřídala nomenklaturní parta premiéra Miloše Zemana. My jsme ani neměli šanci nechat si znechutit klasickou demokracii, my jsme zažili jen průběžné politické zneužívání společnosti, ekonomiky a práva, což vyvrcholilo stavem, kdy žijeme v době „distribučních koalic“ přerozdělujících si hmotné bohatství země.Boj proti tomuto marasmu je pak logicky těžký, ne-li nemožný. A není pak divu, že se koncentruje do symbolů, aniž by se zaostřoval na podstatu. Je mnohem jednodušší plivnout na manipulativního, proruského a zapšklého prezidenta, než hledat pozitivní směr pro tuto zemi. Je mnohem lehčí dát najevo svoji frustraci od trenýrek po červenou kartu, než se ptát, kde je podstata problémů. Protože tento problém nezmizí fyzickou smrtí Miloše Zemana (a název článku byl zvolen schválně provokativně) – ale zůstane zakořeněn v té většině společnosti, která ho zvolila do nejvyšší funkce ve státě. Mnohem blíže podstatě může být odpor vůči aktuální roli Andreje Babiše. Ale zároveň to nesmí být odpor emotivní a mnohdy až černobíle směšný – jakkoliv pochopitelný.Zkusím nyní odhlédnout od mnoha aspektů – ztráty hodnot, opuštění etických nepsaných pravidel či normalizačního zvyku „poslušnosti a konformity“ generace našich rodičů. Stejně tak jsem si vědom prosté lidské obavy z nejistoty budoucnosti. Budu naopak černobílý. Jedním z našich klíčových problémů, který se hluboce dotýká podstaty fungování celého systému, je výsledek transformačního pokusu Klause i Zemana (a jejich méně schopných nástupců) – vytvoření „nové třídy oligarchů“. Pokud aktuálně šéf Nejvyššího kontrolního úřadu hovoří o ekonomických skupinách fatálně ovlivňujících – a do jisté míry řídících – státní struktury, je to důsledek posledních třiceti let. Ano, máme nepřehlednou změť zákonů, komplikovaně fungující administrativu a pochybnosti o úrovni právního státu. Ale síla klíčových rozhodnutí u nás neleží na plénu sněmovny či jednáních vlády. Je odvislá od rozhodnutí a zájmů několika málo velkých hráčů, kteří si distribučně rozdělili tuto zemi. To, že jeden z nich – a možná to ani nemusí být ten nejschopnější, se rozhodl pojistit si svoji roli v politice – je jen důkazem této síly, nikoliv argumentem proti.Miloš Zeman jednoho dne zemře a tanec na jeho hrobě, který si mnozí nenechají ujít, bude jen smutným obrazem bezradnosti. Najednou se ztratí (zástupný) symbol, ale neztratí se podstata problému. Odhoďme proto jednoduché zástupné terče a ptejme se na to, co je problém této země a společnosti a co s ním…