Tomáš Halík

Mons. Prof. PhDr.Tomáš Halík Th.D., dr.h.c. (1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství), od r. 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a farářem Akademické farnosti, od r. 2016 viceprezidentem council for Research in Values and Philosophy ve Washingtonu. Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, byl tajně vysvěcen na kněze a patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. Po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské akademie věd a umění, obdržel řadu prestižních mezinárodních ocenění včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho (2010), Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011) a Templetonovy ceny (nazývané „Nobelova cena za spiritualitu“). Od roku 2001 se soustavně věnuje také spisovatelské činnosti, jeho knihy byly přeloženy do 19 jazyků. Obdržel čestný doktorát univerzity v Erfurtu (2014) a Oxfordské univerzity (2016).