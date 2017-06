David Klimeš

Zdá se, že o hlavním chodu podzimního volebního menu už není pochyb. Bude jím Andrej Babiš. Premiér Bohuslav Sobotka se snažil vládní krizí na poslední chvíli změnit jídelníček, ale nevyšlo to. Podle agentury Kantar TNS důvěřuje hnutí ANO stále přes 30 procent lidí, vyhazov Babiše z vlády vírou v jedinou velkou stranu současného Česka neotřásl. Až daleko za ANO okolo deseti procent pak levituje trojice ODS, KSČM a ČSSD. Z velké ofenzívy proti Babišovi se tak stala porážka Lidového domu.Tím ale nic nekončí. Babiš se sice bude na podzim servírovat jako pravděpodobný vítěz, ale o způsobu úpravy není ještě vůbec rozhodnuto.V případě výrazného vítězství ANO a spojení s extrémisty to může být nestravitelná syrová flákota, která zaskočí i mnohým umírněným voličům hnutí.V případě horšího výsledku a úspěchu dalších stran se ale z Babiše může stát pomalu dušený kus masa, který postupně ztatí svou výraznou chuť a nějak se bude muset vejít na talíř vedle až příliš bohaté přílohy.A jakkoliv je to nyní nepravděpodobné, není stále zcela vyloučená poslední možnost – že se Babiš v tom předvolebním kvapíku ještě připálí (to může zařídit třeba Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF vyšetřující kauzu Čapího hnízda). Pak nebude vyhnutí a bude třeba na talíř servírovat zbytky z toho, co se v nové sněmovně najde.V této chvíli přestává být do jisté míry nejdůležitějším hráčem sám Babiš. Ten dotáhl své hnutí na hranici jeho produkční možností, což je zhruba 30 procent. Zároveň ukázal, že pro své potencionální voliče je jeho lídrovství a touha po moci tak přitažlivé, že mu odpustí i opravdu velké škraloupy. Teď mnohem více záleží na ostatních stranách, jakou taktiku proti hegemonovi zvolí a rozhodnou tak o způsobu servírování Babiše po volbách.Týdeník Ekonom po vládní krizi připravil čtyři varianty povolebního vývoje a poslední průzkumy ukazují, že hned ta první „Autoritáři všech druhů, spojte se“ by byla pro Babiše nyní velmi pohodlná. Svoji jednobarevnou vládu se 70 až 80 mandáty ANO by nechal podporovat komunisty a SPD Tomia Okamury, aby dostal důvěru sněmovny. Jednotlivé kroky by pak mohl prohlasovat v této sestavě či se dohodnout na ekonomických věcech tu s ODS, jindy na sociálních třeba s lidovci a ČSSD.Pokud by prošla tato varianta, kdy by Babiš ve sněmovních volbách získal vše, nic by mu nebránilo v prezidentské volbě podpořit Miloše Zemana.Teprve pozdě by mnozí voliči ANO zjistili, že kombinace Babiše, KSČM, Okamury a Zemana je možná i na ně už trochu moc nestravitelný jídelníček.Extrémní varianta ale Babišovi nemusí vyjít a je možné, že se ani sám Babiš nechce dostat na vrchol moci jako jiný Slovák Robert Fico, který získal v roce 2006 premiérský post jen za cenu spojenectví právě s extrémisty.V té chvíli je ovšem v zájmu dalších stran, aby vedle Babiše nebyly jen osmiprocentní přívěšek, který nemá sílu ekonomicko-politicko-mediálního mogula nijak krotit.Z dalších stran ke slušnému výsledku má ale našlápnuta snad jen ODS, která setrvale stoupá. Potom, co však vsadila na kandidáty typu Václava Klause mladšího, je otázka, zda by to byl pro Babiše korektiv, nebo spíše přídavný raketový motor. Další relevantní síly se topí ve své bezmoci.Nejpodstatnější pro Babiše stále zůstává, jakou reflexi vládní krize podnikne ČSSD. Ta stále nedokáže pochopit, co se děje: vždyť má mimořádně rozdavačný program, za 15 let nejdéle sloužícího premiéra a Babiše vyštvala z vlády. A stejně nenabírá nové příznivce.První průzkum po vládní krizi naznačuje, že ČSSD nejspíše dosud vůbec neznala své voliče. Preference sociální demokracie upadají, ale lidé nepřecházejí jako jeden muž ani ke komunistům, ani k ANO. Spíše to vypadá, že ta liberálnější menšina vytváří levé křídlo v TOP 09 a pomáhá této kdysi dávno konzervativní straně se zvednout z pětiprocentního dna. A většina jde k ANO. Komunisté zůstávají plus mínus na svém.Pro ČSSD z toho plyne ponaučení, že okopávání Babiše zas tak moc nefuguje (respektive funguje na voliče, kteří nikdy ČSSD nevolili a nejspíše volit nebudou), extrémně rozdavačný program nedokáže vyluxovat komunistické voliče a odklon ze středu poztrácí i těch pár procent centristických voličů.Je možná škoda, že Bohuslav Sobotka nedokončil svou politickou sebevraždu, kterou si na počátku května naplánoval, když podával demisi. Kdyby to dotáhl, mohl být už lídrem strany Lubomír Zaorálek, který sice občas úplně neví, co právě mluví, ale dokáže to, co vždy dělalo sociální demokracii sociální demokracií – kromě sociálních slibů prodávat i nějaký sen o úspěšném Česku. Proti tomu bude Sobotka až do října jen mluvit o dávno zapomenutých úspěších vlády, prát se s tříletou odpovědností za vicepremiéra Babiše a slibovat všem bambilióny nových dávek, důchodů a platů.Ještě horší způsob, jak se vypořádat s Babišem, předvádějí lidovci a Starostové. Snad všem v KDU už je jasné, že dvojkoalice to vzala za špatný konec. Je možné, že spojení nakonec přes 10 procent přeleze, ale to přeci nebyl pro lidovce ten cíl, proč se vzdali poloviny kandidátky, jen aby místo 9 procent nakonec získali třeba 11. Jejich cíl byl se stát třetí silou, tedy v překladu získat přes 15 procent hlasů a vejít do Babišovy vlády jako opravdu silný partner. Což zatím vůbec nevypadá. Ač lidovci teď měli pro sebe nyní měsíce exkluzivní pozornosti, stále nedokáží ani svým letitým voličům zaručit, že jejich hlas nepropadne.V paláci Charitas tak snad pomalu už všem dochází, co musí udělat. Pokud v létě podpora koalice raketově neposkočí vzůru, měla by se příliš malá třetí síla vrátit ke klasické kandidátce lidovců s podporou Starostů. Ten argument pro krok zpět, aby bylo možné opět vyrazit kupředu, není složitý. Nelze připustit, aby si propadlé mandáty dvojkoalice přerozdělilo hnutí ANO či komunisté a ještě snadněji se tu sestavovala jednobarevná vláda premiéra Babiše.Nejméně pravděpodobná se v tuto chvíli zdá jakákoliv „antibabišovská“ koalice. Ale není vyloučená jen proto, že je Babiš příliš silný a ostatní příliš slabí. Nikdo z oponentů ANO především na něčem takovém nechce pracovat (snad kromě TOP 09, která nemá jinou možnost, jak se opět dostat k moci).I kdyby OLAF prohlásil, že Čapí hnízdo je podvod a na Babiše vypadli ještě další kostlivci ze skříně, stále to nestačí. Babiš by mohl spadnout na 20 procent podpory a pořád ještě pohodlně sestavit vládu. K reálné variantě vlády bez Babiše by bylo potřeba se přestat tak okatě ANO podbízet. ODS, ČSSD i KDU soutěží před Babišem, kdo si do povolebního sňatku přinese větší věno.Pokud by se měl Babiš opravdu spálit až tak, že by se stal pro voliče nestravitelným, musel by tu zároveň vyrůst lídr, který by byl ochoten těmto zklamaným voličům ukázat touhu po opravdu funkční antibabišovské koalici.Při pohledu na preference by tato role by mohla připadnout snad jen posilující ODS. Je ale schopen usedlý profesor Petr Fiala vyhlásit sám sebe za tuzemského Mikuláše Dzurindu, reformního lídra, který podobně jako Slovák v roce 1998 spojí nespojitelné síly a vyšachuje vítěze?Nezdá se to pravděpodobné. Jednak přes veškerou oprávněnou kritiku Babiš není Vladimír Mečiar. A hlavně se politici v ODS, ČSSD i KDU více těší na vicepremiérské křeslo v Babišově vládě, než na obtížné vyjednávání o spojenectví všech proti ANO. Navíc všichni vědí, že vyšachováním Babiše po sněmovních volbách by vliv ANO neskončil. Babiš by velmi pravděpodobně narychlo postavil svého prezidentského kandidáta (což by nemusel být nutně Zeman), který by jistě mohl dobýt Hrad a pak zle křehké koalici zatápět.Jídelníček pro podzimní volby se tedy zdá být celkem jasný. Hlavní ingrediencí je Babiš. Ale na ostatních stranách nyní je, aby se rozhodly, jaké ingredience do volebního menu chtějí přihodit ony. Snad se rozhodnou správně.Bude to jíst celá republika.