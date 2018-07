David Klimeš

Je možné, že Brno, Ostrava a další velká česká města po podzimních komunálních volbách přijdou o své primátory a nahradí je někdo jiný. Ale nelze popřít, že pod pány Vokřálem, Macurou a dalšími si města v minulých letech nevedla zas tak špatně. Jen ta Praha ne a ne prolomit prokletí naprosto děsivé komunální politické nabídky.Hlavní město lze samozřejmě sledovat na mnohý způsob. Třeba jako na architektonický klenot, který se pokouší rada města nechat kompletně spadnout. Nebo jako na případovou studii, zda lze některé městské části kompletně izolovat a odříznout od veškeré dopravy.Ale to nestačí. Přeci jen Praha hospodaří s většími prostředky než mnohé centrální ministerstvo a kvalitní správa hlavního města přímo ovlivňuje široké okolí.Přesto se stranám právě zde už dlouho nedaří najít ty správné lídry.Dosud vládnoucí ANO předvedlo s výběrem kandidáta tu samou šarádu jako v minulých komunálních volbách. Jako předpokládaní lídři se vystřídala trojka kandidátů od dosluhující primátorky Adriany Krnáčová až po zcela neznámého finančníka Petra Stuchlíka, jehož kampaň se zjevně bude zakládat na tom, že on s ANO tedy nemá vůbec nic společného.Proti tomu ODS naprosto nepochopitelně kandiduje exprimátora Bohuslava Svobodu, který svým renomé má jistě šanci oslovit znovu Pražany, ale má také obrovský škraloup v podobě odsouzení za městskou kartu opencard. A co je ještě horší, strana, která kritizuje premiéra za trestní stíhání, nabízí na primátora osobu, kterou k trestnímu stíhání ani sněmovna nedokázala vydat. To je střelba do vlastní nohy a ODS to možná bude stát v hlavním městě prvenství.A pak je tu TOP 09 s mnohými spojenci. Upadající strana by ráda znovu nabrala sílu ve své někdejší baště. Ale opravdu je tím nejlepším lídrem Plzeňák Jiří Pospíšil, který se zatím nebyl kvůli povinnostem předsedy strany ochoten vzdát ani europoslancování v Bruselu?A je tím nejlepším doplněním ostře protibabišovské strany někdejší předsedkyně již zapomenuté Unie svobody Hana Marvanová, která dělala náměstkyni na ministerstvu pod správou ANO?Těch zoufalých pražských politických příběhů je v hlavním městě ještě mnohem více. Příznivce katastrofických filmů jistě například ocení, že lidovecký poslanec Jan Čižinský chce kandidovat v Praze proti lidovcům, kteří jsou na kandidátce TOP 09.Ale to podstatné spočívá v tom, že se v hlavním městě opakuje od roku 2010 pořád ten samý příběh. Vedení stran narychlo vytáhne z klobouku populární osobnosti, často zajímavé, které jsou ale z toho či onoho důvodu pro vedení Prahy zcela nekompetentní, nepřipravené, případně ani nevíte, co by s Prahou mohly mít společného.Po dlouhé, ale také dost neslavné éře primátora Pavla Béma vedení stran už roky direktivně do Prahy nasazuje kohokoliv, kdo má nějakou známost či kredit: tu centrálního bankéře Zdeňka Tůmu, tu populární protikorupční bojovnici Adrianu Krnáčovou, tu úspěšného finančníka Stuchlíka. Všichni si urputně berou Prahu na triko, ale výsledek je vždy ještě žalostnější než před čtyřmi lety.Těžko říct, o co se strany a jejich pražští lídři v hlavním městě vlastně nyní snaží. Možná chtějí vzbudit u Pražanů takovou nostalgii po minulé korupční éře, kdy se ale alespoň něco stavělo, až se Pavel Bém slavně vrátí na magistrát. Nebo jim jde o něco jiného.Ale promyšlený rozvoj Prahy, který by byl i v zájmu celé republiky, to tedy určitě není.