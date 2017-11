Tereza Janečková

Můj výstavní chov napadla kuna. Sedm malých paduánek zardousila a sežrala. Pořád se mi po nich stýská... Jsem designer a umělec a tak jsem se rozhodla, že je znovuoživím ve svém konceptuálním projektu CocoKarl. S mamkou jsme jim postavily parádní kurníček, navrhli 3D tiskárnu a propojujeme město s venkovem.CocoKarl nabízí hru, která je v dnešním světě sešněrovaném korporátními imperativy a povinnostmi konzumní společnosti možností smysluplně se navracet k vlastním kořenům, k sobě samotným. Právě Hra totiž umožňuje spojení a sdílení radosti i hlubokého vhledu do nekonečných tajemství přírody. Jedinečné společenství ekologicko-recyklačního projektu CocoKarl propojuje mistry svých oborů, ať už jde o design, haute couture, komunikaci, stavitelství i nejmodernější technologie s chovateli, kreativci a drobnými zemědělci i majiteli restaurací, se zákazníky design-shopů, ale také s milovníky umění a ekology a v neposlední řadě s dětmi a jejich rodiči.První z pilířů projektu CocoKarl nese titul Design v kurníku. Společnost dnes vnímá kury domácí jako hloupé ptáky, kteří žijí ve špinavém chlívku, zapáchají, vydávají divné zvuky a občas snesou vejce. Přitom v historii měly slepice čestné postavení u dvora a objevovaly se i na honosných obrazech.A CocoKarl odkazuje k rustikálnosti designu. Nemusí mít přece jen strohou dnešní podobu, rustikálnost odkazuje k nostalgii, což je také vcelku aktuální impulz v našem myšlení. Tato část mého záměru našla propojení se stavitelem Michalem. Propojení s humorem je díky CocoKarl možné :)Nic se nevyhazuje. Vše jednou poslouží. Zde se můžete pralesem navrstvených předmětů prodrat zcela po vlastní trase. Tak jsem to už založila v projektu Vlevo nahoře, vpravo dole (2005). Více ,,Byt Janečků je prabyt, tak jako v pralese bují příroda, tak zde bují civilizace. Zdá se, že každý předmět, který se zde ocitne tady taky zakoření. Jedná se o přírodu moderního věku, o hustotu předmětů tak různorodé povahy, že se v tom ohromujícím množství jinakosti ztrácí řád, podle něhož by bylo možné prostor vnímat.Je báječné mít vše, na co si pomyslíte. Doma to prostě někde je, stačí jen trochu pátrat. Nevyřčeným pravidlem je, že se nesmí vyhazovat věc jiného člena rodiny, který o tom neví. A podobně je to s jídlem. Co nesní člověk, dostanou psi, co nesní psi dostanou kočky, po kočkách slepice a po slepicích vše zmizí po náletu vrabců.”Říká architekt Osamu Okamura.Jedná se o kurník džungli. Kurník působí dojmem pralesa, který si roste jak chce. Ovšem všechno, co se v něm kdy octlo, jakoby mělo jakýsi smysl. Vzniká tak určité napětí v tom smyslu, že vidíme civilizaci a přírodu zároveň. Účel jednotlivých předmětů a prostoru se relativizuje ohromujícím množstvím věcí a jejich jakoby nahodilosti. Jsme v přírodě moderního věku. Kurník totiž problematizuje klasické dělení na pracovnu, obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj, kuchyni atd.Spát v obýváku, mít dětský svět v obýváku, chodbu jako obývák, vše tady vypadá jako obývák. Je to obývací byt. Místnosti jsou zaměnitelné, princip živelnosti prorůstá bytem a sjednocuje ho až na dvůr. Byt má v sobě rovněž jakýsi přesah v tom smyslu, že v něm lidé jaksi zanikají. Je to byt demokratický, lidé a předměty v něm mají jakoby stejnou důležitost a roli. Věci jsou zde pro člověka, ale zároveň je zde člověk pro věci.V kurníku se jakoby neuklízí + GOLD Design Kurník…