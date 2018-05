Zdeněk Müller

Vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách se před rokem vítalo jako signál naděje. V době narůstající populistické vlny, která táhla od Brexitu přes volbu Donalda Trumpa k národoveckým náladám po Evropě a zdála se být nezadržitelnou, byl do vrcholné funkce ve Francie vybrán čtyřicátník se zcela opačným postojem. Po roce v Elysejském paláci Macron od záměru nabízet Evropě a světu osobitou zahraniční politiku postavenou na jasných principech neustupuje, i když očekávané nadějné vyhlídky na sebe nechávají čekat. Péče o vztahy se světem je výsadou francouzského prezidenství. A není divu, že se jeho aktéři do ní vždy snažili vepsat něco svého. Se jménem generála de Gaulla se spojuje pozice Francie jako třetí síly v někdejším rozděleném světě skrze vlastní jaderné vyzbrojení. Francois Mitterand dal výrazný politický akcent do francouzsko-německé osy v Evropě. Jacques Chirac ukončil francouzské jaderné pokusy a odmítl intervenovat v Iráku v roce 2003. Nicolas Sarkozy inicioval zásah v Libyi, jehož neslavné dopady jsou citelné dodnes. Francois Hollande prosadil vojenský zásah v Mali vedený proti islamistickým teroristům. Měl-li Sarkozy zprvu nakročeno inspirovat se americkým neokonzervativismem, převládá u ostatních moderních prezidentů Francie snaha předat skrze zahraniční politiku světu nějaké osobité z francouzské historické zkušenosti odvozené pozitivní poselství.Emmanuel Macron z toho směru nevybočuje. Francouzský postoj v mezinárodních vztazích má podle něho sloužit k tomu, aby „ hlas Francie byl slyšet ve světě v rámci respektu k planetární politické a kulturní mnohostrannosti a v zájmu ochrany světového životního prostředí“. Francie se podle Macrona má angažovat na mezinárodní scéně co nejdůraznějí v duchu multilateralismu a s vědomím, že pro lidský život „neexistuje žádná planeta B“.Jako bývalý ministr ekonomie rozumí Macron velice dobře tomu, že Francie nedokáže oslovit svět, nebude-li sama schopna jít příkladem. Udělat si pořádek doma, provést a dotáhnout potřebné strukturální reformy, zajistit domácí bezpečnost, to jsou jasně formulované body Macronova programu. Nyní tyto úkoly mají v agendě ministři Macronem jmenované vlády a prezident si dopřává větší volnosti k akcím na mezinárodní scéně. Možná až příliš, jak se mu nyní vyčítá s tím, že objíždí celý svět, zatímco doba stojí vlaky a letadla a radikálové řádí v pařížských ulicích.Při své prezidentské inaguraci dál Macron symbolicky důraz jednak na své evropanství, jednak se jednoznačně přihlásil k roli velitele armády. Zásahem proti Asadovu režimu v Sýrii v reakci na použití chemických zbraní ukázal, že se vojenské síly v zahraničí nehodlá vzdát. Stanovil jasná pravidla „červených linií“ pro použití síly, za které nelze ustoupit a to jak v Sýrii, tak doma ve Francii.Souhra Elysejského paláce s Bílým domem v případě nedávného leteckého bombardování Sýrie nese riziko. Trump nebývá čitelný a přílišný souzvuk s ním může prezidentovi zamlžit realitu a zbavit ho citu pro potenciální hrozby. Obdobná obava obestřela i nedávné přijetí saúdskoarabského prince Mohameda bin Salmána v Elysejském paláci. Má to být snad znamení konce zdrženlivosti vůči Saúdské Arábie, kterou Macron zastával v důsledku jejího podílu na válce v Jemenu? Saúdskoarabský korunní princ a prezident Trump pokládají shodně Írán za nepřítele, což není francouzský případ. Prezident počátkem roku veřejně prohlásil, že USA, Izrael a Saúdská Arábie „hovoří způsobem, který nás povede k válce s Íránem“.Macronovy postoje, vydávané některými za nežádoucí úkroky od původně vytyčeného směru zahraniční politiky, jsou v podmínkách celosvětové nestability více projevem realismu než prezidentova tápání. Viděno prizmatem Macronovy snahy pěstovat kulturu kompromisu při řešení konliktů doma i ve světě, jde o odraz stylu jednání a rozhodování. Osobní rozhovor, setkávání s aktéry a důležitými vůdci ve světě a názorová výměna jsou nástroji hledání reálné shody, metodou užívanou bez rozdílu, zda jde o Putina, Trumpa, Sin-Ťin Pchinga, indického premiéra Módího či egyptského prezidenta as-Sísího.Aplaus, který sklidil Macron po projevu v americkém Senátu a potlesk evropských poslanců krátce předtím ve Strasburgu, potvrdily, že francouzský prezident je populární a že dokáže zaujmout a přesvědčit. Na západní polokouli zapůsobilo i to, že Macron je prvním francouzským prezidentem, který mluví plynně anglicky, byť s francouzským přízvukem. Bravurně zvládl i diskusi s americkými studenty. Nic na tom nemění „lahodné“ přeřeknutí na adresu choti australského premiéra.Slova se přetavují do hmatatelné reality zpravidla obtížně. A zřejmě se po Macronově zvolení čekalo více. Výsledky voleb v Německu a šest měsíců, které potřebovala Angela Merkelová k utvoření vládní většiny, ovlivnily nastavený program. K tomu se přidala nejistota v Itálii a Španělsku. Z optimismu ubral i neslavný volební úspěch Viktora Orbana, podle francouzského názoru evropského populisty číslo jedna.Macronovi se v prvním roce jeho prezidentství dařilo prosadit hlas Francie na mezinárodní scéně a ukázat odhodlání jednat a konat důsledně. V Paříži uvítal Putina i Trumpa, navštívil Indii a Čínu a v posledních týdnech byl hostem v USA a Austrálii. Objíždí planetu, telefonuje často svým partnerům v Evropě i po zeměkouli, po americké návštěvě hovořil na dálku s prezidentem Íránu Rúháním, jistě v souvislosti s budoucností jaderné smlouvy. Ani zámořským teritoriím Francie s jejich letitými problémy se nevyhýbá. Jen střed a východ Evropy jako kdyby přehlížel.S hlasem Francie zůstává Macron ve světě poněkud osamoceným sólistou. Mohou na to mít vliv britské a německé potíže, evropská nevýraznost a těkavá zmatenost Washingtonu. Dnešek přináší mladému francouzskému prezidentovi jak domácí starosti, vyvolané odporem k prosazovaným reformám, tak hlavolamy za hranicemi. Nejsou to jen syrská krize, nevyzpytatelný Donald Trump v Bílém domě a obtíže hlavních spojenců v Evropě. Své nese i ambiciózní Macronův program. Jeho silné myšlenky, ať už jsou to „demokratické konventy“ evropských států o budoucím směrování unie, nadnárodní kandidátky pro evropské volby či volání po větší cizojazyčné dovednosti mladé generace a po otevřenosti mladých k poznávání a praxi v různých zemích Evropy, zůstávají zatím jen ve slovech a na papíře. Aby se vyslovené záměry změnily ve skutky, bude třeba ještě nemálo soustavné práce a vytrvalého přesvědčování o jejich naléhavosti.