David Klimeš

Premiér Bohuslav Sobotka zjevně přeceňuje své síly. Před půl měsícem vyvolal vládní krizi svou demisí, která se v pozoruhodných veletočích nakonec změnila v požadavek na odvolání ministra financí Andreje Babiše z vlády. Sobotka začínal hru jako zoufalý politik na odstřel a nakonec kvůli své chladnokrevnosti a ostudným chybám soupeřů dokázal sjednotit za sebou svou stranu a vyvinout dosud největší tlak na Babiše . Ale odmítnutí náměstkyně Aleny Schillerové jako nové ministryně financí je politicky osudová chyba.Sobotka nejprve kalkuloval při demisi s variantou, že s koncem Babiše ve vládě spojí i svůj konec a bude považovat za úspěch, když finance bude řídit kdokoliv jiný z ANO než právě Babiš. Po tragických ústavních přešlapech prezidenta ale najednou nabral dech, sám si chce udržet premiérský post a vyštvat jen Babiše. A protože s jídlem roste chuť, odmítá i Babišovu nominantku Schillerovou s tím, že nový ministr musí být bez vazeb na Agrofert. Každému je ale jasné, že pokud svého nástupce bude vybírat Babiš, nic takového není reálně možné.Premiér by snad mohl tuto hru hrát, kdyby byl jen měsíc do voleb. Ale ono ještě zbývá měsíců pět a někdo musí na úřadě připravit rozpočet na příští rok. Tato příliš vysoká hra se proti Sobotkovi prostě rychle obrátí.Co by měl premiér dělat, je celkem jasné. Buď vyhlásit Babišovi totální válku a navrhnout prezidentovi, aby řízením ministerstva pověřil jeho samotného. To je jediná možnost, jak odstřihnout ANO od údajného blokování vyšetřování kauzy korunových dluhopisů. ANO by pak okamžitě vypovědělo koaliční smlouvu a bylo by jasno.Jenže to Sobotka nemá odvahu udělat, chce udržet ANO ve vládní partě, aby Babišova aura mučedníka zářila pokud možno co nejméně. Pak ale nemá příliš smyslu blokovat Schillerovou. Ano, náměstkyně má nepopiratelné vazby na ANO přes svou rodinu i svým spojením s Babišovým životním projektem EET. Ale ne, není to rozhodně Babišův letitý pohůnek z Agrofertu. Schillerová pracuje čtvrtstoletí ve státní správě a pod různými ministry vedla různé úseky berňáku.Kdo se Schillerovou někdy mluvil v její kanceláři v Letenské ulici pod obrazy umučených svatých (kancelář sídlí v budově bývalého ženského kláštera), tak velmi rychle pochopí, že si sice osvojila Babišův daňový program, ale rozhodně to není tak, že by její osud určovala vidina výplatní pásky v Agrofertu. Sobotka si zjevně neuvědomuje, že teď se tam může přimalovat i sama Schillerová: chtěla sloužit financím i jako zaskakující ministryně, ale premiér, aniž by se s ní setkal, rozhodl, že ne. Slova Schillerové o tom, že je v "šoku" a že je jen "obyčejná ženská" naznačují, že dobře ví, jak tuto hru hrát.Sobotka tedy na jednu stranu odmítl jít do finálního střetu, kdyby sám sebe nominoval na řízení Letenské, ale zároveň zablokováním Schillerové vytvořil vpravdě „sobotkovskou“ situaci, jak to jen on umí: takto to prý nejde, ale cesty ven také není.Právě dnes a ani o den později se měl Sobotka rozhodnout buď, že: a) akceptuje Schillerovou a shrábne, co dosud získal v politickém talónu, b) převezme ministerstvo a bude hrát o vše, c) akceptuje Schillerovou a vláda jí uloží, aby tak či onak došetřila korunové dluhopisy.Neudělal ani jedno a tak zbývá jen d), tedy že rychlokvašná veřejná podpora Sobotkovi, že brání republiku proti Babišovým praktikám, zase rychle povadne. O krizi se brzo přestane mluvit jako o souboji o charakter této země a lidé se začnou koukat, co reálně válka politiků dělá s jejich životy. A například tím zjistí, kolik důležitých zákonů včetně slíbeného růstu platů je v ohrožení Sobotka tak dává nejen Babišovi šanci se zmátořit z těžké defenzívy a ještě nějaký ten den nepouštět ministerstvo. Ale zcela nepochopitelně dává i prostor prezidentovi, aby se oklepal po příjezdu z Číny. Pokud se Sobotka a Babiš nedohodnou před jeho příletem, stává se z něj opět velký moderátor situace. A pokud si najde konečně trochu lepší právníky, kteří mu nebudou tvrdit, že koaliční smlouva je nad ústavu, pak může s odkazem na stabilitu republiky a nutnost shody na Babišově nástupci oddalovat přijetí odvolání ministra ještě docela dlouho.Sobotkovo jednání je tedy nepochopitelné z každého úhlu pohledu. Pokud by mu šlo o zásady, navrhl by, aby řídil ministerstvo sám, a rozbil by nesvatou alianci s ANO. Pokud mu jde jen o politické intrikaření, pak více už dosáhnout nemůže a měl by Schillerovou přijmout.Sobotka ale chce zjevně prohrát vše, co za minulé dva týdny získal (včetně vynucené svorné podpory ze strany ČSSD).Je zde snad jen jediný ohled, proč považovat odmítnutí Schillerové správné. Drobný, ale systémově velmi důležitý. Schillerová by v krátké době byla už druhou takzvaně odbornou náměstkyní, která by přeskočila do ministerského křesla. V dubnu to byl případ Jiřího Havlíčka na ministerstvu průmyslu a obchodu. Může být snad lepší důkaz, že zánovní služební zákon, který měl odpolitizovat veřejnou správu, je naprostá fraška? Už před dvěma lety jsem psal o tom, jak se narychlo z politiků stávají za partajní zásluhy údajně zcela apolitičtí odborní náměstci, které nelze už skoro nikdy vyhodit. Nyní jsme svědky pokračování tohoto ohýbání původního záměru zákona.Babiš mohl sáhnout po některém ze svých takzvaných politických náměstků, Jiřím Volfovi či Michalu Šmejkalovi. Ze sněmovny mohl z rozpočtového výboru vytáhnout například svého poslance, bývalého rektora VUT v Brně Karla Raise. Ale ne, on sahá tam, kam nemá – za údajně neprostupnou zeď odborné části ministerstva a vytahuje odsud odbornou náměstkyni Schillerovou.Ale to je opravdu jen drobná polehčující okolnost, kterou můžeme najít na naprosto nedomyšleném odmítnutí Schillerové.Někdo by měl nyní především premiérovi připomenout, že kdo chce víc, nemá nic.