David Klimeš

Politička ANO Jana Mayerová, která kdysi pro Andreje Babiše připravovala dotační žádost na Čapí hnízdo, prohlásila větu, ve které je vlastně úplně všechno: „Prokáže-li se pochybení, čemuž ale nevěřím, tak se otevře Pandořina skříňka.“ Mayerová tím chtěla říct, že v sedmi Regionálních operačních programech (ROP), přes které v letech 2007-13 proudily evropské dotace do krajů, najdeme spousty projektů, které tak či onak nesedí. Nejen Čapí hnízdo.V tom má jako znalkyně eurofondů naprostou pravdu. Řešením ale není Pandořinu skříňku ještě více utěsnit. Ač to bude mnohé bolet, je třeba ji naplno otevřít, a čelit tomu, co se vyvalí. Jinak se s dobou, kdy tehdejší hejtmanská parta řádila jak černá ruka v záplavě eur, nikdy nevyrovnáme a kšeftíky z minulosti budou ještě dlouho vrhat temné stíny na naši republiku.Po zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj s podvody OLAFu už asi nikdo nepochybuje, že státní zástupce toho shromáždí dost, aby se pan premiér podíval k soudu. Zpráva potvrzuje to, o čem se už dlouho spekuluje, co tvrdí i policie a o čem jako první Ekonom psal už v roce 2010 Ale Babiš by neměl jít k soudu sám.Na eldorádo ROPů bylo potřeba přeci dvou zúčastněných: někoho, kdo dotaci chtěl. A někoho, kdo to celé umožnil.Vedle Babiše by se tedy měli za ROP Střední Čechy k soudu podívat i tamní pracovníci regionální rady, která dotace řídila. Ano, až po předsedu jejího výboru, někdejšího středočeského hejtmana Petra Bendla.Obdobně by se mělo postupovat i v dalších krajích – snad s výjimkou Ústeckého a Karlovarského, kde už se v kauze Kušnierz špína vyvalila a Česko to stálo pěkných pár miliard.Všichni již podrobně známe případ Čapího hnízda. Firma se účelově anonymizovala (často se zapomíná, že neplnila i další kvalifikační podmínku zkušeností v cestovním ruchu).Ale to není jediná firma, která čerpala z peněz, které možná měly být pro někoho jiného. Týdeník Ekonom prošel všechny žadatele z ROP Střední Čechy a narazil na jinou malou firmu, která se anonymizovala a má vazby na velký byznys.Na rekreační středisko Drhleny v Českém ráji získala miliónovou dotaci skutečně malá firma LIF Trade 2. Ta je anonymní, vznikla jen několik měsíců před přiklepnutím peněz. Ale personálně je propojena s velkou a úspěšnou pivovarnickou skupinou LIF, která vaří třeba Svijany.Zásadní rozdíl je v tom, že Drhleny a další podobné projekty jsou nadále anonymní. Pouze Babiš ve své zoufalé hrdosti na „nejlepší projekt, co kdy vymyslel“ neodolal a Čapí hnízdo si zase stáhl po několika letech zpět do holdingu.Jak mohl středočeský hejtman vyhlašovat výzvu pro malé a střední podniky, když se o ni mohly ucházet i anonymní podniky s nedohledatelnou strukturou? Neměl by to tehdejší ředitel regionální rady a jeho politický patron Bendl vysvětlit u soudu?Každý v této republice ví, jak tehdejší nesmyslně rozdrobené regionální programy vznikly. Kus špatné práce odvedla ještě dosluhující vláda ČSSD. Pak se do toho opřel Mirek Topolánek a do krajů ovládaných především ODS a ČSSD rozhodil miliardy eur.A pak se děly hrozné věci. Nejdetailněji jsme to viděli na kauze Petra Kušnierze a programu Severozápad, kdy si podle něj Ústecký a Karlovarský kraj rozděloval peníze předem dohodnutým poměrem 60:40 procentům a ty projekty, které měly politické krytí dostaly na lejstru žádostí takovou malou tečku a úředníci už věděli. Známe ale i kauzu z ROPu Jihozápad a další.Zatím poslední částí tohoto příběhu je návrh Evropské komise vyjmout z evropských peněz 44 projektů – bez překvapení nejvíce z nich jde za ROPy (za Střední Moravou dokonce 19!).Z analýzy Ekonomu na podkladě dat spolku Good Governance vyplývá, že opravdu, kdo měl za ušima, tak anonymizoval co jen šlo, aby byl buď malou firmou, nebo se alespoň vyhnul všetečným otázkám na vlastnické vazby.Na 284 zcela transparentních soukromých projektů eseróček a akciovek za 4,4 miliardy připadlo 123 projektů anonymních žadatelů za 3,4 miliardy. To je hrozný poměr a právě zde najdeme jak Čapí hnízdo, tak i spoustu dalších známých projektů. Včetně těch navázaných na politiku (třeba dotovaný hotel firmy, za kterou stojí firmy podnikatel Ivana Kyselého, přítel Ivana Langera).Zpráva OLAF jen posiluje toto podezření, že neuvěřitelný šlendrián při designování ROPů nemohl být jen opomenutím, ale nejpíše v mnoha případech i úmyslem a tehdejší dotační úředníci a politická reprezentace by za to měli nést zodpovědnost.OLAF tvrdí, že v případě jiného operačního programu „jistí čeští političtí představitelé se snažili navýšit podíl finančních prostředků určených pro tento program ve prospěch velkých společností na úrok malých a středních podniků“, což jen potvrzuje podezření, že se tuzemští velcí hráči opravdu moc a moc chtěli dostat k eurodotacím a nenechat je malým.V konkrétním případě Čapího hnízda následovaly po žádosti Mayerové dva externí posudky, které vytýkaly projektu několik pochybení – těmi se ale Babišův tým ani nemusel zabývat. „Příjemce dotace ovšem nebyl nikdy informován o výsledcích externího hodnocení a nebylo po něm požadováno vysvětlení sporných bodů v popisu projektu. Bez ohledu na závažnost připomínek expertů a absenci vysvětlení ze strany projektového žadatele byl daný projekt schválen,“ diví se vyšetřovatelé OLAFu.Velmi důležitý je i názor znalce Františka Dvořáčka, který si objednal Babišův tým: „V rámci dotačního plánu pro období 2007-2013 nebylo vůbec rozhodující, kdo jsou akcionáři ve společnostech, které získaly dotace. Nebylo nutné a dokonce ani možné, aby řídící orgán identifikoval majitele společnosti.“ To sice může pomoci Babišovi u soudu, ale zároveň by to také mělo velmi přitížit tehdejšímu vedení Středočeského kraje, protože tím se de facto říká, že posuzování malého a středního podnikání byla jen taková stínohra pro Brusel.Teď je pozornost upřena jen na Čapí hnízdo a Středočeský kraj. Ale je potřeba otevřít celou tu Pandořinu skříňku, kterou by paní Mayerová tak ráda udržela zavřenou.V mnohých případech nepochybně dojdeme k tomu, že žadatel nebyl vlastně ani malý, neměl být rozhodně anonymní a podivně uspěl kvůli politickým vazbám. Přesto to třeba nakonec nebude na paragraf a vracení dotace, protože pravidla pro čerpání byla tak špatně nastavená, že se do rámce prostě vešel.Ale tím to přeci nemůže skončit. K tomu, aby ze čtvrtiny mezi soukromými žadateli uspěly anonymní firmy, někdo musel dát pobídku při vymýšlení pravidel ROPů. A za tuto pobídku by nyní měl zaplatit. U soudu.Jen tak ukončíme celé to hejtmanské eldorádo mezi lety 2007-2013.A budeme mít konečně čas se začít věnovat pochybením u aktuálně čerpaných evropských fondů...