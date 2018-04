David Klimeš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš od podzimních voleb usilovně ničí smysl české ústavy předpokládající vládu s většinovou důvěrou sněmovny. Ale dosud všechny jeho kroky byly takticky velmi chytré. Jen proto má nyní premiérství, jednobarevnou vládu a preference ANO neklesají, spíše naopak.Odmítnutím ČSSD a jejich požadavků na ovládnutí vnitra však dělá první vážnou chybu. Na konci sice může být obrovský jackpot v podobě drtivě vyhraných předčasných voleb. Ale také může platit úsloví, že kdo chce víc, nemá nic.Odmítnutím ČSSD Babiš říká, že se dohodnout nechce, pokud dohoda nebude zcela v jeho režii.Ohrožuje tím tak vlastní pohádku, že jsou všichni z demokratických stran na něj zlí a nikdo mu nechce vstoupit do vlády. A dává do rukou obrovskou moc prezidentu Miloši Zemanovi. Nezapomínejme, že Babiš je jen premiérem v demisi a pověřený sestavováním další vlády, tedy nikoliv podruhé jmenovaný.Ohlížení se do minulosti v této chvíli nemá mnoho smyslu. Ale pro interpretaci Babišova konání je to samozřejmě zajímavé. Byla zde vůbec kdy možnost se s Babišem dohodnout na smysluplné vládě?Shodou okolností v dobu, kdy se Babiš s Janem Hamáčkem definitivně rozhádali, jsem právě o tom debatoval na diskuzním večeru „S Babišem, nebo proti Babišovi?“ Zopakoval jsem tam svůj názor, že největší šance se dohodnout s Babišem na smysluplné vládě, která by ho účinně limitovala, byla hned po sněmovních volbách. Bohuslav Sobotka byl stále premiérem, Tomio Okamura ještě nebyl místopředsedou sněmovny, vnitro stále patřilo ČSSD...Strany se ale nedohodly a duo Babiš-Zeman mělo volný prostor pro jmenování menšinové vlády.Od té doby šance na smysluplnou vládu razantně klesá. Babiš je premiérem. A demokratické strany za ním nebyly schopny přijít s jasným dopočítáním se většiny a jasnými požadavky. ČSSD chtěla sice zcela pochopitelně vnitro, ale ani nedokázala Babišovi přinést většinu ve sněmovně, tu měli zaručovat až opodál stojící komunisté.Představa, že by se po tomto s Babišem ještě kdokoliv mohl dohodnout, je lichá. Snad jen SPD a KSČM, ale SPD zase nevoní Babišovi.Co tedy bude dál?Andrej Babiš se jistě pokusí přesvědčit veřejnost, že ČSSD jsou podrazáci a nešlo s nimi jednat. A zahájí další vyjednávací kolečko, pravděpodobně nejdříve u ODS, po které celou dobu nejvíce pokukuje.Ale už nejsme v situaci jako předtím. Potom, co Babiš provedl ČSSD, s ním nikdo vážně o vládní spolupráci jednat nebude. A k toleranci vlády snad není pádný důvod ani za všechny posty v polostátních podnicích...Babiš tedy pravděpodobně bude muset vykročit k předčasným volbám. Může dokončit tři pokusy o sestavení vlády a pak po jejich neúspěchu prezident může vyhlásit volby. To ale asi nenastane. Jednak je to zdlouhavé, jednak prezident se proti předčasným volbám vyslovil, v ústavě není, že musí, jen že může rozpustit sněmovnu.Rychlejší cestou je usnesení sněmovny 120 hlasy, že se rozpouští sama, pak prezident volby vyhlásit musí. Babiš doufá, že by o volbách mohl přesvědčit ODS a Piráty, kteří v preferencích nepadají a mohou ve volbách posílit – ODS vyzobat další pravicové hlasy, Piráti zase vysát ty liberální. ČSSD si z finančních důvodů další volby nepřeje, malé strany se bojí pádu pod pět procent, ale když už bude většina, budou se muset přidat.Babiš si možná se svým týmem maluje, že by takto mohl sfouknout sněmovní volby v podzimním termínu spolu s komunálními a senátními. Mělo by to pro něj několik výhod.Ze sněmovny by vypadlo asi několik trpaslíků a přerozdělilo by se více mandátů pro ANO. Navíc by možná tentokrát všichni nešli do voleb s odmítáním spolupráce s ANO.Babiš by svou bílou košilí na billboardech také překryl bídu komunální politiky ANO (Adriana Krnáčová v Praze a další by mohli vyprávět).A určitě by to pomohlo i senátním kandidátům ANO, protože hnutí se v horní komoře tradičně nedaří a Senát je zároveň nepříjemnou překážkou pro hnutí v ovládnutí tohoto státu.Jenže Babiš by neměl zapomínat, že kdo chce víc, nemá nakonec často nic. Asi už zapomněl, jak se minulý rok před sněmovními volbami klepal, zda kvůli EET, trestnímu stíhání a dalším kauzám nedostane pod 20 procent hlasů. Nakonec to byl nečekaný úspěch, ale může ho zopakovat potom, co celému národu ukáže, že ani jako absolutní vítěz z posledních voleb nedokáže sestavit funkční vládu?A pak je tu druhá neznámá – prezident Zeman. Ten Babišovi do prezidentské volby všemožně podkuřoval, aby ho ANO podpořilo. Ale to už je pryč. Ti dva mají uzavřené registrované partnerství z rozumu, jejich nepsaná smlouva je však už z velké části naplněna. Zeman je prezidentem a drží Babiše pod krkem.Babiš nyní měl splnit Zemanův sen uzavřít koalici s ČSSD, kterou prezident zase postupně začal ovládat. To Babiš neudělal.Zeman tak nyní může jmenovat premiérem nového Jiřího Rusnoka jako v roce 2013. Tím by pravděpodobně donutil konečně sněmovnu, aby se rozpustila a došli bychom k předčasným volbám. Ale do nich by Babiš nevstupoval už jako úspěšný premiér, který objíždí kraje a všem všechno slibuje. Ale jako odstavený politik, který se nebyl schopný dohodnout a nakonec ho přechytračil i prezident.Do voleb by nám pravděpodobně vládl kabinet s ministry vybranými duem Nejedlý-Mynář.Babiš přistupuje k sestavování vlády jako kdysi k restrukturalizaci Kosteleckých uzenin. Když to nejde, tak to zkusím s někým novým. Takto během pár let vystřídal devět ředitelů závodu. Ale sestavování exekutivy nejsou Kostelecké uzeniny.Až dosud se Babiš mohl neustálému obviňování, jak nechce konat dle ducha ústavy jen smát. Jeho voliče to nezajímalo. Nynější odmítnutí ČSSD je ale už jasné i voličům ANO. Babiš i svým dosud vlažnějším příznivcům již nedává na výběr – buď jste se mnou, anebo proti mně. Nic jiného mezitím není.To je velká chyba, absolutně to nesedí do Babišova dosavadního korporativistického pojetí moci, kdy se co nejvíce nesourodých skupin snaží přetáhnout na svoji stranu.Hru o vládu natahuje už příliš dlouho, trest na sebe nenechá dlouho čekat. Ať už bude vykonavatelem mocichtivý prezident, volič, nebo postupně obojí...