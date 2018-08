David Klimeš

Měření popularity vrcholných politiků je vždy hodně ošidná disciplína. Říká jen a pouze, kdo je aktuálně nejlíbivější politik, dotyčný klidně zítra může skončit v propadlišti dějin. Třeba expremiér Stanislav Gross či exministr Vítězslav Jandák o tom něco věděli.Ale aktuální průzkum popularity agentury STEM je důležitý. Naznačuje nám totiž i to, jak dopadla zdlouhavá třičtvrtěroční bitva o interpretaci povolebního vyjednávání vedoucí ke složení aktuální vlády s důvěrou sněmovny.Na jedné straně stál příběh dnešní opozice, že trestně stíhaný estébák Andrej Babiš nadřadil své zájmy zájmům republiky, nešlo s ním jednat a jen on nese odpovědnost za připuštění komunistů opět k moci.Proti tomu Babiš razil jiný příběh o výrazném vítězi voleb, se kterým nikdo nechce jednat, všichni proti němu vedou kampaň a účelovky a tak musí chtě nechtě vzít za vděk komunisty a totálně zdecimovanou ČSSD.Průzkum popularity STEM naznačuje, že opozici se tedy rozhodně její příběh nepodařilo prosadit. Babiš sice ztrácí, ale ač zemi naordinoval trestně stíhaného premiéra s podporou komunistů, je stále nejpopulárnějším politikem. Co je ještě překvapivější, druhým nejpopulárnějším politikem je Jaroslav Faltýnek, jinak to Babišův muž na černou práci ve sněmovně.Ani to verbování proti extrémistům zjevně neuspělo. Tomio Okamura je čtvrtý nejpopulárnější politik. A na páté místo vyskočil předseda komunistů Vojtěch Filip. Jeho zcela zbytečný výstup k moci po boku miliardáře zjevně šéfa nereformovaných komunistů nijak nezdiskreditoval, naopak ho legitimizoval v očích ještě širší veřejnosti.Ale nechme vládní politiky. Kdyby z té devítiměsíční přetahované s Babišem alespoň vzešel nějaký jasný a populární lídr opozice. Avšak šéf nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala je až na sedmém místě, dokonce za šéfem rozvrácené ČSSD Janem Hamáčkem. Nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, do kterého upadající strana vkládala tolik nadějí, je pak až za dvojkou ČSSD Jiřím Zimolou. Další důležití opozičníci jako pánové Bělobrádek, Gazdík, Kalousek jsou až hluboko vzadu.Že jen kritikou Babiše člověk v dnešní české politice nemůže být dlouho živ, dobře dokresluje třetí místo, které jsme přeskočili. Tam se jako jediný alespoň trochu populární opozičník umístil šéf Pirátů Ivan Bartoš – ten s kritikou Babiše nevstává a neuléhá, občas s ním dokonce i spolupracuje a snaží se obohatit pirátskou značku o nová témata. A soudě podle tohoto průzkumu, docela to funguje.Pro popis bitvy dnešní opozice o interpretaci těch dlouhých povolebních měsíců se asi nejlépe hodil dnes už pozapomenutý leninský termín revoluční defétismus – že je někdy nutné nejdříve prohrát, aby pak nové a lepší poměry mohly vyhrát.Demokratická opozice si takový revoluční defétismus vyzkoušela. Při pohledu na stabilní preference ANO, komunisty u moci a pozoruhodnou ekipu nejpopulárnějších politiků Česka je nepochybné, že první, zničující fáze se podařila na jedničku.Bohužel to však při pohledu na stoupající popularitu pánů Faltýnka či Filipa nevypadá, že by někdy v dohledné době přišla i ta druhá, osvobozující fáze.