David Klimeš

Když se politici hádají o půlbilionový schodek rozpočtu, jeden by si mohl mylně myslet, že na protikrizovou pomoc jdou opravdu velké sumy.Opak je pravdou. Ze zamýšlené nejsilnější zbraně proti krizi, tedy levných úvěrů za stovky miliard, bylo k počátku června vyplaceno... no schválně hádejte kolik? Padesát miliard? Deset miliard? Nebo snad jen miliarda? Ne. Čistá nula. Velké podniky krizi nakonec nějak zvládnou, protože si kvůli své velikosti dokáží u bank obstarat překlenovací financování. Malí podnikatelé však většinou ne. Přitom právě ti rychle potřebují levné peníze, aby dokázali přežít kritický rok a své firmy a živnosti neodepsali. Jenže dle statistik České národní banky z více než deseti poptávaných miliard je nyní v rámci programu COVID III schválena jen jedna žádost za dvacet milionů a reálně vyplaceno velké kulaté nic.Malí podnikatelé jsou před zánikem.Dokonce asi i přesně dokážeme určit, kdo to je. Řečeno slovy ministryně spravedlnosti Marie Benešové to jsou ti, kdo nemají „vatu“. Většinou jde o malé podnikatele, kteří se do toho pustili ještě v časech podnikatelského entuziasmu 90. let, někdy živnost či firmu vede už i druhá generace v rodině. Uživí se, ale nikdy příliš nevydělávali. Krizi před deseti lety přečkali, protože si třeba i nevypláceli mzdy, jen aby svou hospodu či lokální službu udrželi.Jenže nyní jim stát zavřel kompletně krám, příjmy klesly na nulu, fixní výdaje zůstaly. Dotace v podobě pár tisícovek vůbec nic nevyřešila. Potřebují akutně levný úvěr, aby mohli přestavět svůj byznysplán, protože bylo zcela něco jiného mít ještě v únoru plnou hospodu za časů konjunktury a mít ji nyní na dlouho poloprázdnou za časů recese.Jenže český stát je přísný a bez sto orazítkovaných papírů nepustí ani chlup.Je jistě možné, že třeba v srpnu bude spousta peněz k dispozici. Ale to už bude pozdě. Živnostník zatím po dvaceti letech zavře krám a půjde na úřad práce. Malý podnikatel propustí těch pár zaměstnanců, pošle své s.r.o. do insolvence a hodně se bude rozmýšlet, zda se tu znovu do něčeho pustí.A Česká republika bude trpět hned dvakrát. Krátkodobě si prodloužíme recesi a zvýšíme nezaměstnanost. Ale to možná není to nejdůležitější. Mnohem horší je, že definitivně ztratíme jednu generaci soukromníků, kteří přestali věřit, že v Česku se dá slušně podnikat a stát pomůže, když je třeba.