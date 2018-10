Jan Hnízdil

O zdraví, politice, sektářství a šíření iracionální víry Lidé už nechtějí polykat chemické léky, podstupovat ozařování nebo drastické operace. Nechtějí být nástroji v rukou klasických lékařů. V kurzu je medicína alternativní, celostní, funkční. Uzdravuje šetrně, bez vedlejších účinků. Obchodníci se zdravím, šejdíři a šarlatáni zavětřili. Světlo světa spatřil diagnostický a léčebný zázrak.píše se v mailu v těchto dnech hromadně rozesílaném lékařům a zdravotníkům.Pracoviště využívající technologii KME už fungují v Praze, Brně, Kroměříži, Bratislavě a Banské Štiavnici. Rychle se šíří. Jak je to možné? V čem spočívá zázrak integrální medicíny KME? Jeho objevitelem je ukrajinský elektroinženýr Igor Orzhelskyi, absolvent moskevské technické univerzity, žijící ve Švýcarsku.odpovídá na otázku principu fungování KME MUDr. Jan Vojáček, CFMP (Certified functional medicine practicioner, certifikovaný praktik funkční medicíny), protagonista KME v Čechách a vedoucí lékař pražské kliniky Endala (mediálně známé spoluprací s MUDr. Janem Śulou, Reportéři ČT, 18. 6. 2018).Pokud byste snad náhodou také nepochopili, chápu a vysvětlím tak, abyste pochopili. KME je naprostá pitomost. Navíc nijak objevná. S podobným zařízením vyrukoval už německý lékař R. Voll (1909 – 1989), duchovní otec elektroakupunktury - EAV, podrobně viz publikace: Akupunktura. Mýty a realita, Heřt, Hnízdil, Klener, Galén, 2002. Na podobném principu pak stojí technologie označované jako Bioelektronická funkční diagnostika, Dekoderová dermografie, Thera Test, Vera Test, Segment Elektrogram, Anesa, Biorezonance Bicom a řada dalších. Pacient zpravidla drží v ruce elektrody, nebo se pohybuje snímačem podél jeho těla. Během deseti sekund přístroj údajně analyzuje hodnoty elektrického pole, stanoví diagnózu a organizmus energeticky harmonizuje. Jen hlupák uvěří, že pomocí obyčejného snímače lze získat tak obrovské množství informací o zdravotním stavu člověka. Jen hlupák uvěří, že by se takto, bez vlastního přičinění, mohl uzdravit. Do nebe volající drzostí protagonistů KME pak je odvolávaní se na vědecky ověřená a v klasické medicíně využívaná zařízení typu EKG, EMG, EEG, CT či NMR. To, coKME je totiž v první řadě elektromagnetický šum okolí, způsobený provozem elektronických zařízení, vedením sítí, atmosférickými vlivy apod., který nijak nesouvisí ze zdravotním stavem pacienta. To je ostatně hlavním důvodem utajování a mlžení know-how technologie KME jejími protagonisty.nasazuje korunu pseudovědeckým blábolům vynálezce Igor. Obávám se, že tomu sám hluboce věří.Lid chce být klamán, tak proč mu nevyhovět.říká si pacient. Ale může. A také je. Podvod založený na nevzdělanosti, pomatenosti a ziskuchtivost protagonistů KME na straně jedné. Zoufalství, naivitě a víře těžce nemocných pacientů na straně druhé. Cynické zneužití jejich důvěry. O to hrozivější, že z rukou lékařů. Pacient, který vyhledává léčitele, tvrdícího, že vysílá zázračnou uzdravující energii, se dobrovolně vystavuje riziku zanedbání účinné léčby. Jestliže jde pacient k člověku, který se honosí titulem MUDr., předpokládá, že bude léčen kvalifikovaně, zodpovědně, podle aktuálních poznatků lékařské vědy - evidence based medicine.Zdravotnických zařízení, založených na šarlatánských metodách a iracionální víře, přibývá jako hub po dešti. Nabalují na sebe dravé a bezohledné byznysmeny. Fungují podle osvědčeného modelu sekty:- v čele stojí charismatický, přesvědčivý a výmluvný manipulátor- slibuje zázračné uzdravení u dosud nevyléčitelných nemocí (viz Dr. Šula v dokumentu ČT: mám 95 % úspěšnost uzdravení u roztroušené sklerózy, rakoviny, autismu)- vyžaduje naprostou důvěru, iracionální víru (viz Dr. Šula v dokumentu ČT: složení vakcín vás nemusí zajímat, musíte mi věřit)- vyžaduje odevzdání se a odevzdání majetku (viz Dr. Šula v dokumentu ČT: za uzdravení zaplatíte sta tisíce)- nepřipouští racionální diskuzi, na věcné dotazy reaguje podrážděně, emotivně- obklopuje se skupinou fanatických příznivců, kteří jej chrání, případně svědčí v jeho prospěch (svědci).- rád se veřejně prezentuje ve společnosti známých herců, umělců či politiků (není bez zajímavosti, že MUDr. Vojáček na svém facebooku vystavil fotku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, ANO)Protagonisté šarlatánských metod si totiž v ničem nezadají s některými čelními politiky, slibujícími snadné vyřešení složitých společenských problémů, zázraky na počkání, nemožné do konce volebního období. Jen je potřeba jim odevzdat svůj hlas, svoji vůli, víru, peníze. Oni už se o nás postarají. Péče o zdraví člověka i celé společnosti v režii sekty. ANO, bude líp! To vám garantuji!