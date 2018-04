Karel Hvížďala

Současné postoje vyjednavačů ČSSD i senátorů musí nutně na veřejnost i na sociální demokraty působit zmatečně: proti koalici s ANO nejsou jen senátoři, ale i mezi vyjednavači jsou velké názorové rozdíly: pan Jiří Zimola hovoří o nerealistické představě senátorů a naproti tomu prohlášení Martina Netolického je velmi ultimativní: pokud nebude splněna byť jedna podmínka, do vlády nepůjdeme. Vyjednavači sociálních demokratů si kladou novou podmínku: odchod pana Babiše z vlády do sedmi dnů od demise pěti sociálnědemokratických ministrů, což znamená pád celé vlády, jenže je málo pravděpodobné, že by s tím souhlasil pan prezident. Požadavek odvolání členů SPD z vedoucích pozic ve Sněmovně při oficiálních jednání zástupců obou stran zůstává nezměněn, ale je podobně nereálný, ANO bude SPD potřebovat. I když oba návrhy ČSSD jsou pochopitelné, jsou ale nedomyšlené: vyjednavači se snaží zamezit nebezpečí, že by vládu tvořila pouze stínová koalice a skutečnou koalici by ve Sněmovně tvořilo ANO s KSČM a SPD, to ale není nic nového. Na místě je třeba i připomenout, že k voličům ANO přešlo 300 tisíc sociálních demokratů, kteří by v případě evidentně nevýhodné koalici viděli respektování svého rozhodnutí, což by stranu muselo nutně marginalizovat. ČSSD se sama v očích veřejnosti způsobem vyjednávání zesměšňuje. Naproti tomu z výroků vyjednavačů ANO, které zazněly předem, se dalo usuzovat to, že měli dojem, že už ustoupili dost, i když po jednání se vyjadřovali diplomaticky a říkali, že podmínky ČSSD berou na vědomí, ale musí je probrat s vedením. Pan premiér se včerejšího jednání neúčastnil. Kvůli tomu se jednání nezúčastnil i pan Hamáček. Z mnoha náznaků se dokonce zdá, že panu Babišovi je jedno, jak jednání dopadnou a bude zřejmě ochoten vládnout i s podporou KSČM a SPD, jak to měl už v úmysly před pár dny. Teď bude moci tvrdit, že jinou možnost nemá. To ale nikoho moc po tom, jak nepřesvědčivě jednal doteď s kýmkoliv, nepřekvapí: budeme-li spekulovat, můžeme si dovolit říci, že koalice s ČSSD by jen usnadnila, aby Babišova vláda dostala důvěru ve Sněmovně, takže případný krach jednání představuje čistší řešení.Hlavní vzkaz z mezibilance po včerejším jednání a před dnešním jednání, jehož výsledek v okamžiku, kdy tento text píši, neznám, zní: Potíže, které kvůli podpoře s extrémními stranami by pan Babiš mohl mít jak doma, kde by se proti tomu na ulicích protestovalo, tak i v zahraničí, kde by se na něj mohli dívat skrz prsty, pro něj zřejmě osobně představují menší problém, než případný soud a trestní stíhání nejen kvůli kauze Čapí hnízdo. A se sociálními demokraty nemůžeme v současné době jako s důležitou stranou počítat. To bychom si měli pamatovat.