Margit Slimáková

Tak to vypadá, že Nobelova cena v oblasti medicíny letos s jistotou putuje na pražský hrad. Zeman odmítl spekulace, že by měl problémy se zdravím. Dokonce mu „ odešla cukrovka “, jak prohlásil. „V sobotu mi odešla cukrovka, neboť při posledním měření je hodnota krátkodobé glykémie 5,8. Lékař i já jsme z toho byli v šoku,“ řekla hlava státu s tím, že hranice cukrovky je 6,0. V nadsázce pak dodal, že zvrat mohla způsobit netradiční terapie – konzumace sladkostí. „V poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají. Je to trošku paradoxní terapie, ale vyplatila se,“ upřesnil.Musím přiznat, že ani po letech studia zdravotní prevence a výživy neumím Zemanův zázrak vysvětlit. Napadají mě jen tři možnosti:1. Moudrý prezident objevil revoluční terapii cukrovky, která „odchází“ po sladkém jídle.2. Prezident už vůbec neví, co říká, a jeho hradní ovce vymyslela (po nepřesvědčivém lyžařském výkonu) další nesmyslné tvrzení na podporu teze o jeho vrcholné kondici, aby se mohla dalších pět let pást v hradních zahradách.3. Zemanovi jsme vlastně všichni ukradení a řekne cokoliv, jen aby měl dost pozornosti. Jen tak bude znovu zvolen. Že jsou jeho výroky nesmysly a mohou mít škodlivý dopad, je mu jedno, třetina obyvatel mu nesmysly oceňuje.V prvním případě to vypadá na jasnou Nobelovu cenu v oblasti medicíny. Druhá a třetí varianta jen potvrzují to, co mnozí tušíme. Chce to změnu – a laťka je proklatě nízko.Nadměrná konzumace volných cukrů zvyšuje riziko vzniku obezity (která zvyšuje riziko vzniku cukrovky), kardiovaskulárních chorob, hypertenze, zhoubných nádorů souvisejících s obezitou a zubního kazu. Uvedená onemocnění jsou příčinou předčasných úmrtí a velkou zátěží pro zdravotní rozpočty států ( AHA 2017 WHO 2015 ). Nezbytnou součástí terapie cukrovky je, trvalé dodržování dietních a režimových opatření včetně pravidelné pohybové aktivity a zákaz kouření.Jedinou součástí naší stravy, která může přímo ovlivnit hladinu cukru v krvi, jsou sacharidy. Diabetik nesmí jíst jednoduché cukry , tedy cukr, med a všechny pokrmy jimi oslazené. Při nedodržování hrozí chronické komplikace jako poškození až úplná ztráta zraku, trvalé a nevratné onemocnění ledvin, poškození nervů zejména na dolních končetinách, ale i v mozku, srdci, zažívacím ústrojí a jinde. Mnohé z toho sledujeme v přímém přenosu.