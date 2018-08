Vladimír Kučera

„Zrádce může někdy zradit i sebe samého

a vykonat dobro, které nezamýšlel.“

Tolkien: Návrat krále

„Přísaháme, že budeme sloužit pánovi

Miláška. Přisaháme na… na Miláška!“

Tolkien: Dvě věže

„Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě.

Cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je

ztraceno.“

„Rád bych, kdyby se to nebylo stalo za mých časů…“

„Já taky… Ale my o tom nerozhodujeme.

Rozhodovat můžeme jen o tom, co udělat

s časem, který nám byl dán…“

Tolkien: Společenstvo prstenu

„Nám nepřísluší zvládnout všechny temné síly

světa a všechny zvraty historie. Musíme ale udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme vrženi,

vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby ti,

kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi. Jaké počasí budou mít, o tom nerozhodneme…“

Tolkien: Návrat krále