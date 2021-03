František Vyskočil

Když tak chodím po ulicích a sleduji, jak se spoluobčané popasovali s nošením respirátorů, vybavují se mi (nevím proč) postavy z mé oblíbené dětské a jinošské četby – Rychlých šípů.Mirek Dušín – tento veskrze kladný hrdina má respirátor vždy vzorně nasazený tak, aby zakrýval ústa i nos. Nepodvádí, nechytračí a respirátor odloží jen za dveřmi domova či v hlubokém lese, daleko od zastavěných částí Stínadel a Druhé strany. Rychlonožka – čestný chlapík, který si tu a tam zarošťačí. Čili pokud je Řásnovka prázdná, respirátor odloží, ale jakmile v dáli zahlédne záblesk žlutého špendlíku, nejen že přejde na druhý chodník, ale ihned si vzorně zakryje obličej.Tlouštík – věčný smolař a trumpeta, který by chtěl být také tak správný a poctivý jako Rychlé šípy. Proto pečlivě nasazuje předepsané krytí, jak mu nařízení (které příliš nechápe) káže. Ale protože má atypický obličej, neposedný respirátor mu klouže a obvykle mu kouká (byť je z toho nešťastný) nos.Jarda Murkač – potměšilý chlapec, který chce každého přechytračit. Nosí respirátor pod nosem (pozor, ale není to případ smolného Tlouštíka) či pod bradou s náležitou hrdostí, jak s nařízením vydrbal a „dlouhý s přilbou“ na něj nemůže.Zelené vesty – nedodržují žádné předpisy a jsou špatným vzorem „pro všechny správné chlapce a děvčata“. Respirátory nenosí vůbec a mají vždy po ruce výmluvu, že zakrytí dýchacích cest omezuje jejich osobní svobodu. Že sami ohrožují zdraví druhých je jim úplně jedno. Mezi Zelené vesty patří i někteří poslanci a jeden bývalý prezident.Bratrstvo kočičí pracky – spolek tří hochů pochybných charakterů. Všechny jejich povahové rysy (nečestné jednání, svádění viny za vlastní selhání na jiné, kňourání, apod.) vzácně naplňuje premiér naší země.Široko – jediná osoba, která setrvale nosí celoobličejový respirátor na jakémkoli místě. A to i při sportu.