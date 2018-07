David Klimeš

Když čeští premiéři začínají mluvit o cestě do pekel, většinou je z toho pěkný průšvih. Mirek Topolánek takto v roce 2009 mistroval Spojené státy za jejich řešení ekonomické krize, které se nakonec ukázalo jako zcela správné. Andrej Babiš teď zase vyškolil italského premiéra Giuseppa Conteho, když mu za použití těchto silných slov radil, že nemá nechat už připlout ani jednu loď s migranty.To Conteho, jehož Itálie je při řešení migrační krize první na ráně, rozčílilo a pozval si Babiše do Říma. Jak jejich jednání dopadne, raději ani nedomýšlejme. Babiš prý moc rád do Říma pojede, ovšem s poněkud velmocensky laděnou pozicí, kterou popsal slovy: „On mě nepřesvědčí, ale já se budu snažit přesvědčit jeho.“Ale český premiér se asi ani nechce dohodnout. Od posledního červnového summitu Evropské unie razí mimořádně nebezpečnou pozici, která mu možná krátkodobě přinese nějaké body v domácích žebříčcích popularity, ale dlouhodobě Česko zásadně poškodí.Na summitu EU Babiš spolu s ostatními premiéry visegrádské skupiny vyhlásil velkolepé vítězství nad povinnými kvótami na přerozdělování migrantů. Nechme stranou, že to nebylo jen středoevropské vítězství, ale že už dlouho předtím Německo, Rakousko nebo třeba právě Itálie na nefunkční kvóty rezignovaly. Oč výrazněji se Babiš bil v prsa nad tímto vítězstvím, o to více mlčel nad druhým závěrem summitu – když to nejde „befelem“, musí to jít dobrovolně.A to Babiš urputně popírá. Dobrovolná pomoc pro něj znamená, že zcela dobrovolně slíbí, že sem nepřijde ani jeden uprchlík. Zároveň nemá ani žádnou konkrétní představu o jiné, například masivní administrativní a finanční pomoci.Italové ale také nejsou žádná ořezávátka. Když se na ně Evropa chce zase vykašlat, tak ji budou vydírat tím, že před přiražením každé lodi s migranty se nejprve zeptají ostatních států, zda si také uprchlíky vezmou, čím rozprostřou odpovědnost na celou unii.Babiš nemá zjevně problém odolávat i tomuto nátlaku. Domácí kritika v Česku se omezuje na to, že Babiš nemá kouska citu a že křesťané se takto nechovají.Fajn, ale to asi na Čechy příliš působit nebude. Dlouhé roky zde přeci panuje konsenzus o extrémně přísné azylové politice a o našich křesťanských povinnostech nikdo nemluvil v předcházejících letech u těch desítek a stovek odmítnutých Afghánců či Iráčanů, co do Česka utíkali před násilím ve své zemi.Babiše je nutné od sebevražedné cesty do pekel odradit ekonomickými argumenty. Pokud nemá problém s tím, že nejprve mezi Německem a Rakouskem, ale nevyhnutelně pak i mezi oběma státy a Českem znovu vzniknou hraniční kontroly, ať sám ze svého platí ztráty českému byznysu. Jsme přeci třetí nepropojenější ekonomika světa, každé zdržení kamionů na hranicích je opravdu drahé. Tak ať to Babiš zaplatí, když to svoji politikou podporuje.Navíc je iluzorní myslet si, že když nyní nenabídneme žádnou opravdu velkou finanční pomoc, Italové si ji stejně nevezmou. V evropském rozpočtu po roce 2020 jsou už masivní penězovody pro státy stižené migrací a budou o to větší na úkor dotací pro Česko, oč méně budeme solidární s jihem. Babiš je bohatý muž, tak ať na tuhle naprosto zbytečnou politiku přispěje ze svého a nepoškozuje zájmy Česka.Cestou do pekel totiž není, že necháte v Itálii přirazit loď a přezkoumáte nároky na azyl, jak nám přikazují mezinárodní smlouvy, a ekonomické migranty se pokusíte co nejrychleji vyexpedovat zase tam, odkud přišli. Tou pravou cestou do pekel je, pokud silně exportní ekonomika, těžící z volného pohybu zboží na unijním jednotném trhu jako snad nikdo jiný, ukazuje na partnery vztyčený prostředníček. Pak recipročně přijdou nevyhnutelně bariéry a méně eur z Bruselu.A to je přesně to, o co se nyní naprosto nepochopitelně pan premiér snaží.