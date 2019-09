David Klimeš

Zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a všech dalších aktérů v kauze Čapího hnízda se probralo už ze všech stran. Bude mít vliv na vládu? Nebude. Bude mít vliv na preference ANO? Nebude. Budou Češi nyní nějak jinak smýšlet o Babišovi? Nebudou.Přitom ta nejdůležitější otázka zatím vůbec nebyla na stole. Pokud Česko není schopno zjistit, zda malý či střední podnik je opravdu malým či středním podnikem a nejrůznější velkopodnikatelé se mohou nabourávat do eurodotací pro malé, měl by Brusel dál posílat eura do Česka?Odpovědi na tuto otázku se právem obávejme. Česká republika patří v Evropské unii mezi takzvané čisté příjemce, to znamená, že sem více eur proudí v podobě dotací než odchází v povinných platbách. A mělo by tomu tak být i v dalším víceletém období od roku 2021, o kterém se nyní právě intenzivně vyjednává. Ale aby sem mohly peníze připlout, tak Česko nejprve s Bruselem musí podepsat dohodu o partnerství a další dokumenty, kde se zavazuje dbát na správné využití peněz a zabránění poškozování finančních zájmů Evropské unie. Už v minulosti mnohé české eurodotační programy byly cinklé a zastavené, ale vždy šlo jen o jeden sektor či region.A nyní do toho přichází zpráva z městského státního zastupitelství, která se týká celé struktury eurofondů v Čechách: pokud si velkopodnikatel vyčlení malý byznys, ten anonymizuje a získá tak eurodotaci, tak to podle českých paragrafů není trestné. A je to dokonce natolik zjevné, že to nemůže ani na přetřes k soudu.Takto to ale nemůže přeci zůstat, to by byla jasná pobídka, aby si každý velký podnik založil osm anonymních minifirem a vysál neoprávněně dotace pro malé do posledního eura.Podpora středního a malého podnikání je přitom jednou z dotační priorit, v dalším období budou programy jako InvestEU podporovat speciálně malé inovativní podniky. A Česko na to nyní říká, že malý podnik neumí poznat, a už vůbec ne když jde o podnik premiéra.Městské státní zastupitelství tak nerozhodlo jen o jedné zpolitizované kauze. Ale vlastně vzkázalo do Bruselu, že všechna ta česká lejstra, jak má vypadat malý a střední podnik, jsou dobrá tak akorát na podpal. Český úředník velmi pečlivě sleduje formální znaky malého podniku jako je počet zaměstnanců, obrat a bilanční suma, ale kdo je skutečný vlastník za anonymní firmou a zda je společnost skrytě propojená s velkopodnikem, to ho nezajímá.Zpět do Bruselu: tam nyní vrcholí bitva o to, kam německá či holandská eura potečou v dalším období. A shoda je, že se mají masivně podpořit malé podniky na úkor velkých gigantů. A chtivé Česko říká, že se na tuto podporu malého a středního podnikání moc těší, ale že fiktivní malopodnikání navázané na velkopodnikatele trestat nebude a nepožene ani k odpovědnosti tehdejší a současné politiky, kteří taková děravá pravidla umožňují. Že to tak v Česku prostě chodí...V takové situaci by měl Brusel dotyčné banánové republice okamžitě pohrozit kompletním odebráním eurofondů z důvodů systémové neschopnosti je spravovat a trestat dotační podvody.A Česku by to nejspíše neměl vzkázat asi nikdo jiný než nová místopředsedkyně Evropské komise, která má na starosti unijní hodnoty a transparentnost. Jistá Věra Jourová...