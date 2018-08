Hana Marvanová

Právnička, zakladatelka občanského sdružení Veřejnost proti korupci. Před rokem 1989 se angažovala v disidentu, patřila mezi zakladatele Nezávislého mírového sdružení, které bylo jednou z iniciativ působících vedle Charty 77. V roce 1989 patřila mezi zakladatele Občanského fóra, za které byla kooptována v roce 1990 do České národní rady. V roce 1991 vstoupila do Občanské demokratické strany a po rozkolu v ODS v roce 1997 do Unie svobody, které předsedala od června roku 2001 do července roku 2002. V letech 1990-98 a 2002-03 byla poslankyní Parlamentu ČR. Nyní působí jako advokátka.