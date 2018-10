Návrat jedné z nejhorších frakcí opoziční smlouvy k moci v Brně je opravdu, ale opravdu hodně špatná zpráva. Snad je to jen sebevražedná naivita místních lidovců, a především Pirátů, kteří jsou nepolíbeni historií brněnské korupce z přelomu tisíciletí a jen proto podpořili návrat toho opravdu nejhoršího z dějin ČSSD a ODS ve městě. Protože nová hvězda ODS a kandidátka na primátorku Markéta Vaňková je po mnoho let známá jako blízká spolupracovnice nerozlučné oposmluvní dvojice Pavel Blažek a Zdeněk Koudelka, přezdívanými v Brně jako "Don Pablo" a "Koudy". Andrej Babiš má tedy protentokrát stoprocentní pravdu, když hovoří o návratu kmotrů.Mnohem závažnější je, že tento nesporný návrat vlivu a zájmů starých tváří přivítal i šéf ODS, údajný reformátor a zastánce politiky „ODS s lidskou tváří“ Petr Fiala. Sám z Brna pochází, léta úspěšně vedl Masarykovu univerzitu a alespoň navenek si držel odstup od opozičně smluvní korupce ve městě. Nemohl o ní nevědět, ale zdání čistých rukou si dokázal udržet. Jeho dnešní otevřená podpora paní Vaňkové a řídícího týmu starých tváří, s ní spojených, s konečnou platností potvrzují, že údajně zreformovaná postklausovská ODS byla a je pouhou fikcí a pohádkou pro voliče.Markéta Vaňková jako advokátka řadu let vymáhala exekuce pro ostravský Dopravní podnik za nedohledatelnou firmu Brandson Enterprises. Její ředitel, americký občan Irvin Boncamper, byl podle amerických úřadů na začátku roku 2011 zatčen pro podezření z praní špinavých peněz a pojistného podvodu. Strávil rok ve vyšetřovací vazbě a v té době někdo vybral z účtů společnosti přes jeden milion dolarů. Mezi několika málo podezřelými, kteří měli v držení Boncamperem podepsanou plnou moc k jednání za firmu, byla i Markéta Vaňková. Pomáhala Pavlu Blažkovi zcela ovládnout organizaci ODS Brno-Střed a několik let měli svoje advokátní kanceláře dokonce na stejné adrese v pasáži Alfa. Oba pak společně s Blažkovým spolužákem Koudelkou fungovali v orgánech společností Jižní centrum Brno a Vysoké učení Brno a.s., přejmenované v roce 2007 na Víno Marcinčák.Autor, společně se společností Acta non verba, podali v roce 2011 na Zdeňka Koudelku (http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=13903) a v roce 2012 na Petra Blažka (http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=17093) podněty Nejvyššímu státnímu zastupitelství a v jednom případě i trestní oznámení pro podezření z několika trestných činů, ve všech případech doložených řadou dokumentů - i s jejich podpisy. Ani státní zastupitelství, ani žádná ze složek Policie ČR dodnes neodpověděly.Hnutí Žít Brno se voličům znelíbilo. To se v politice stává. Na jeho místo nastupuje staronová sestava, která teprve hledá jméno. Titulek může posloužit jako nápověda.