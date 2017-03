Jiří Skuhrovec

Firmy obchodní a průmyslové povahy

Státní podniky

Někteří poslanci zřejmě neví co schválili. Státní firmy nezachránili, spíš naopak. Jisté je pouze to, že podle poslanecké novely nebude smlouvy muset zveřejňovat Budvar, a že v registru naopak zůstanou dopravní podniky. Zbylá tisícovka státních a městských firem teď díky poslancům ČSSD, KSČM a ODS žjie v nejistotě.Že registr smluv nikoho nelikviduje a obchodní tajemství neprolamuje, ví dnes nejlépe samotné podniky. Ostatně již dnes v registru smlouvy v pohodě po stovkách zveřejňují . Podle průzkumu Otevřené společnosti ani po plošných výjimkách nevolají. Přesto poslanci vytáhli do boje za jejich "záchranu", a zavedli výjimky z kterých jde hlava kolem. Paradoxně se teď kvůli nim může stát, že registr nějaký podnik skutečně zlikviduje - až mu za čas soud řekne: "měli jste zveřejňovat, všechny vaše smlouvy za poslední dva roky jsou zrušeny".Ačkoliv titulky řady médií hlásaly titulky typu "poslanci vyloučili městské firmy", není to úplně pravda. Novela vylučuje pouze firmy obchodní a průmyslové povahy - což je velmi problematická definice. Pochází ze zákona o veřejných zakázkách, kde je předmětem řady sporů. Dopravní podnik města Brna si například myslel, že obchodní povahu má, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale rozhodl opačně. Čili v Brně nejspíš budou muset smlouvy zveřejňovat. Obdobnými spory si prošly třeba i Lesy ČR (nemají obchodní a průmyslovou povahu) či hotel Thermal (má ji). Jak to bude se stovkami dalších společností na správu majetku, svoz odpadu či provoz městských sportovišť .. to bohužel zákonodárci ponechali na soudcích.Poslanci ze zákona sice vyškrtli státní podniky, ponechali v něm ovšem společnosti s majetkovou účastí státu. Tím vyvolali zmatek, protože řada právníků zastává názor, že státní podnik je fakticky podnik s účastí státu. Aby ne, když stát je jeho jediným vlastníkem. Co tedy státní podniky - skutečně jsou vyškrtnuté, nebo musí zveřejňovat? Lesy ČR se už nechaly slyšet, že budou smlouvy zveřejňovat dále. To je rozumný krok nejen kvůli transparentnosti, ale i právní jistotě. Podniky které se rozhodnou nezveřejňovat riskují, že se soud jednou přikloní k opačnému názoru, a všechny jejich nezveřejněné smlouvy ruší. Což se pro podnik může rovnat apokalypse. Apokalypse, kterou nezpůsobil samotný registr, ale poslední novela. Ta totálně znepřehlednila, kdo pod registr spadá, a kdo ne.Už před schválením problematické novely, jsme s Rekonstrukcí státu poukazovali na zmatenost a nekvalitní zpracování některých pozměňovacích návrhů. Sdíleli jsme názor premiéra a poslaneckého Ústavně právního výboru, že novela se má vrátit do druhého čtení a vycizelovat. Místo toho ji poslanci ČSSD, KSČM a ODS schválili. Z jejich výroků je však patrné, že někteří sami příliš nevědí, pro co vlastně hlasovali.Milí zákonodárci, pěkně prosím: Přestaňme si hrát na lidovou tvořivost, ta do zákonů nepatří. Plošné výjimky nejsou potřeba, tím méně pro podniky, které je ani nechtějí. Nedůvěřujete-li nám z Rekonstrukce státu - budiž. Od toho koalice utvořila k registru svou vlastní odbornou pracovní skupinu. Bylo by dobré kdyby tatáž koalice závěry své skupiny respektovala a nepředkládala nepromyšlené blbosti.