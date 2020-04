Martin Reiner

V neděli 5. dubna jsem poslal všem poslancům Parlamentu ČR dopis, v němž jsem je požádal, aby podpořili rychlé otevření knihkupectví. O své aktivitě jsem zpravil také předsedu vlády, ministra kultury a ovšem novináře. Vzbudilo to jistou pozornost… a ministr kultury přišel, mimo jiné, s překvapivou zprávu, že řada knihkupců otevřít nechce. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl podívat na věc více zblízka a následně si zodpovědět pár otázek. První z nich je samozřejmě ta, proč knihkupci nechtějí otevřít své obchody, když jim utíkají příjmy.Někteří se obávají, že z prázdných ulic nebude mít kdo vstoupit do jejich obchodů.Knihkupectví ovšem mají být součástí celého balíčku opatření, která počítají s určitým uvolněním stávajících restrikcí… a kdo viděl víkendový útok na hobby markety, nemůže pochybovat, že lidé jsou připraveni dojít si pro své oblíbené zboží daleko za hranice toho, co je v dané době rozumné a vhodné.Ti, kteří mají své obchody v supermarketech, logicky namítají, že pokud se v celém supermarketu otevře pouze knihkupectví, nikdo nepřijde. Obávám se, že tato obava je důvodná, ale na druhé straně předpokládám, že rozhodnutí vlády stanoví možnost, nikoli povinnost knihkupectví otevřít.Majitel největšího knihkupectví v zemi, Luxoru na Václavském náměstí, skupina Euromedia Group (EMG) zase považuje za ekonomicky výhodnější státní podporu, o kterou by přišla, kdyby svůj palác knih zpřístupnila lidem.Pak mě zajímalo, proč předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martin Vopěnka tvrdí, že ministr kultury Lubomír Zaorálek „hodil knižní trh přes palubu“…Hlavní příčinou se zdá být fakt, že se ministr rozhodl ze záchranného balíčku podpořit hlavně „malé nakladatele“, kteří se snaží vytvářet primárně kulturní hodnoty, nikoliv zisk. (Dříve se jim proto říkalo „nekomerční vydavatelé“.) Z toho ovšem plyne, že přinejmenším část knižního trhu chce ministr udržet nad vodou. Proč ale nepomůže všem?Záchranný balíček, který koncem minulého týdne ministrovi kultury odsouhlasila vláda, čítá 1,07 miliardy korun na celou kulturu.Martin Vopěnka a Lukáš Novák (ředitel EMG) požadovali od ministra před třemi týdny – jako nejaktivnější členové větší delegace – jen na záchranu knižního trhu jednu miliardu. Knižní trh přitom patří do kategorie tzv. živé kultury, na kterou ministrovi kultury ze záchranného balíčku zbývá 440 miliónů.Jinými slovy, Lubomír Zaorálek peníze, které by „zachránily“ knižní trh, od vlády nedostal. Nemá je. Což znamená, že se na všechny nedostane, nemá-li pro každého zbýt směšná a nic neřešící částka.Ministerstvo je ovšem úřad, který nemůže (ani neumí) postupovat jinak než systematicky, takže se rozhodl, že k rozpoznání nakladatelů, kteří si pomoc „zaslouží“, použije nástroj ministerských grantů. Ty se každoročně rozdělují především mezi tzv. nekomerční nakladatele. Je to nástroj nedokonalý, ale ne nelogický.Jak na novou situaci reagují tzv. velcí hráči, kterých se tato část státní pomoci nebude týkat?Druhý největší hráč na trhu, skupina Albatros Media, se nechal (11. dubna) slyšet, že nebude chtít peníze ze Zaorálkova záchranného balíčku.Další velký distributor a vlastník sítě knihkupectví, Kosmas, a.s., se navzdory velkým ztrátám snaží dostát svým závazkům vůči menším subjektům a podporuje ministra kultury v tlaku na vládu, aby se především rychle otevřela knihkupectví.Česká jednička na trhu Euromedia Group s ročním obratem 1,59 miliardy, která má jako součást finanční skupiny Rockaway Capital za zády peníze Jakuba Havrlanta či Daniela Křetínského, předkládá veřejnosti (a ministrovi) jednu katastrofickou vizi za druhou.Kromě toho EMG jako první ze všech, pouhé tři dny po vyhlášení nouzového stavu, rozeslala svým obchodním partnerům dopis, v němž oznamuje, že si ponechává jejich peníze, které hodlá použít na platy svých zaměstnanců.Ředitel Euromedia, který podle rozhovoru na serveru Czechcrunch.cz loni investoval 100 miliónů na rozvoj „miliardové IT skupiny“ (InTeFi), si nyní stěžuje, že Euromedia platí velké nájmy, splácí velké hypotéky… a upozorňuje, že EMG je především nakladatelství. Ve zmíněném rozhovoru ovšem mluví o Euromedii jinak:„Šli jsme do toho ještě se CMI Daniela Křetínského a vytvořili Knižní holding, ve kterém mám celý byznys s knihami na starost…“Pominu, že odpuštění nebo odsun nájmů (či splácení hypoték) si v tuto chvíli po celé republice domlouvají desetitisíce subjektů, ať už sídlí v městských nebo soukromých prostorách. Hlavní důvod, proč by bylo absurdní zařazovat EMG mezi subjekty, které dosáhnou na podporu ze záchranného balíčku ministerstva kultury, leží jinde.Euromedia Group je tím, kdo celý knižní trh už delší dobu deformuje (nemám-li užít rovnou slova devastuje). Její pocit sounáležitosti s celou branží je nulový, jak ostatně dokazuje i ostudný dopis ze 17. března. Euromedia má přitom na rozdíl od skutečných nakladatelů k dispozici nástroje, které jí umožňují zvládnout stávající krizi lépe. Má vlastní síť internetových knihkupectví (skupině Rockaway navíc patří i Mall.cz a Heureka), má k dispozici Knižní klub. O vysoké rabaty, které po nakladatelích požaduje, se zpravidla už dál nemusí s nikým dělit, protože má vlastní distribuci a síť knihkupectví. Nakonec i ten Luxor, který teď dělá Euromedii takové starosti, sloužil od začátku především jako nástroj k vytváření tlaku na konkurenci. Dolů tedy Euromedii táhne to, co ji v lepších časech zvýhodňovalo.Jediným důvodem, proč se skupinou EMG zabývat v souvislosti s krizí knižního trhu, je smutný fakt, že velké množství subjektů je na jejím fungování ekonomicky závislých. EMG má ovšem prostředky, aby krizi zvládla, aniž nechá její následky tvrdě dopadnout na ostatní. Záleží pouze na tom, jestli bude chtít.Nám „malým a středním“ zatím nezbývá než doufat, že vláda umožní alespoň otevření knihkupectví hned v první vlně, jak slíbil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Uvidíme, jestli ve chvíli, kdy začne na Václaváku prodávat knihy Academia, nenajdou lidé z Euromedia způsob i důvody, proč Luxor rychle zprovoznit…