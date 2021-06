Martin Reiner

Foto: Tomáš Kremr

Chvíli mi trvalo, než jsem na to přišel: Půlnoc v Paříži, Woody Allen.Odpoledne v Brně ale není tak romantické. Jdete rozpálenou městskou ulicí, Masarykovou třídou a ze změti lidí v šortkách, tričkách s krátkým rukávem, někde zpoza kluka, který vás mine na longboardu, se vynoří skupinka, trojice, manželský pár a jejich malý syn, větší a menší kufr, muž a žena mají žlutou hvězdu na kabátu. Zírám na ně, otáčím se za nimi, pár dalších lidí se mnou. Teď se zastavili před kostelem svatého Jakuba, na něco se ptají staré paní. Žena s hvězdou mluví potichu, ale naléhavě, pak něco vytahuje ze svého kufru, otevírá malou krabičku; se starou ženou se dlouze dívají na její obsah.Sleduju jejich dialog zpovzdálí… ale vím, co je v té krabičce. Jsou tam dva snubní prsteny, které Kleinovi nabízejí tomu, kdo by si vzal jejich desetiletého syna a ušetřil ho transportu do Terezína. A pak dál... Vím i to, že neuspějí; ani u té staré paní, která pokračuje po Rašínově ulici viditelně pohnuta, ani u jiných lidí, které osloví. Neuspějí stejně, jako neuspěli tenkrát v roce 1942.Vím to, protože jsem byl s historičkou Táňou Klementovou a intendantkou Divadla na Provázku Evou Yildizovou u zrodu téhle uliční akce.Kromě Kleinových, kteří se vrátili do Brna z hlubin Protektorátu, mohli dnes lidé potkat v brněnském centru sestry Ruth a Miriam Bleicherovy, které dorazily do Brna z Nového Jičína a snaží se najít cestu k Velké synagoze. Snaží se marně, protože byla před dvěma dny, 16. března 1939, vypálena místními nácky. Bratrům Erichovi a Maxovi Rosenzweigovým, mladým atletům, nikdo neumí poradit, kudy se dostanou do sportovního klubu Makabi.Arnold s Berthou Skutezky a malou dcerou Theresou nenajdou Café Esplanade, vyhlášenou „židovskou“ kavárnou architekta Wiesnera, před kterou zemřel 15. srpna 1939 na chodníku Pavel Drexler po nájezdu brněnských vlastenců!K čemu je dobrý takový návrat v čase? A kam mířili skutečně herci, kteří na sebe na pár hodin vzali identity jedenácti zmizelých spoluobčanů?Zcela prakticky vzato jen k blízkému milníku zahájení mezinárodní konference k Dokumentačnímu centru holokaustu na Moravě, které má vyrůst naproti hotelu Grand. Konference začne tuto neděli, 20. června ve večerních hodinách v hotelu International, kde promluví předseda Senátu ČR, předseda brněnské Židovské obce, brněnská primátorka, rektor Masarykovy univerzity nebo německý velvyslanec v České republice, pan Christoph Israng.Od pondělka už se bude na konferenci „pracovat“: přednášet do Brna přijede historik a spisovatel Timothy Snyder, ředitelka berlínského Židovského muzea Hetty Berg, nebo první ředitel muzea historie polských Židů, pan Dariusz Stola.Jakub Kynčl představí další den významné světové architekty, kteří se pokusí zanechat v Brně novou výraznou stopu. Kreativci z Pink a Loom on the Moon nám ukážou, jak se dělají multimediální muzejní expozice v 21. století.Vedle toho ale byla tato uliční akce symbolem daleko významnějším.Celý projekt zbudování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě nechce nic jiného, než otevřít cestu k návratu Židů do Brna a na Moravu. Kleinovi ani Skutečtí možná znovu nevyrazí do ulic, ale najdeme je v novém krásném domě, v muzeu dějin moravských Židů, a kromě nich stovky a tisíce dalších mužů a žen, kteří se zásadně podíleli na historii tohoto kusu země, než jsme zavřeli oči a odvrátili zrak.Víc se o celém projektu dozvíte zde ... a kdo by chtěl navštívit samotnou konferenci, najde na této adrese jednoduchý návod.