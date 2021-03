Martin Reiner

Co řekl slávistický zadák finskému záložníkovi glasgowských Jezdců?Dříve, než se pokusíme odhalit konkrétní slova, začněme třeba tím, že si rozklíčujeme samotnou povahu té „verbální interakce“.Šel Kúdela svému protějšku něco věcného sdělit? Šel se ho třeba zeptat, kolik času zbývá do konce utkání, což by ho mohlo zajímat? Šel se upřímně zeptat, proč hrají Rangers jako prasata, což, prosím, není urážka, ale výraz z fotbalového slangu, jímž se označuje průběh hry, během kterého se jedno z mužstev dopouští příliš často prohřeškům proti pravidlům?Nikoliv. Ondřej Kúdela šel Glena Kamaru urazit. Urážka je zbraň slabých a bezmocných.Proč máme považovat Kúdelu v této situace za? Třeba proto, že to není on, kdo může potrestat některé surové zákroky, které rozhodčí ponechá zcela bez trestu. Je přímým svědkem „nespravedlnosti“, ale nemůže s tím nic dělat. Kemar Roofe brutálním zákrokem přizabije Kúdelova kamaráda, z tržné rány na hlavě mu valí krev, Goldson nakopne míč do ležícího Kuchty, kterého předtím fauloval… jedním slovem, Skoti hrajou jako prasata... a Kúdela – a jistě nejen on – by nejraději dal někomu pěstí, ale ví, že to udělat nesmí. Tak jde – a udeří slovem.Zajímavé přitom je, že různé lidi urazíte úspěšně dosti odlišnými způsoby.Materazzi si vykoledoval od Zidana slavnou „hlavičku“ za nehezké řeči o jeho sestře. To by se nelíbilo nikomu, ale pro hráče s arabskými kořeny jde o jeden z nejvyšších stupňů urážky. Když řeknete českému nebo polskému hráči, že je „komunistická svině“, bude to mít nejspíš úplně jiný účinek, než když stejně počastujete hráče Nigerie.Chcete urazit hráče černé pleti? Nemusíte být Einstein, abyste věděl, jak toho dosáhnout.Obě strany teď budou do posledního dechu hájit své stanovisko, a protože ze zakrytých úst Ondry Kúdely nic neodezřeme, věc nakonec skončí – na rozdíl od zápasu – plichtou.Podstatná je ale poslední otázka, kterou ještě mám.Je Ondřej Kúdela rasista, pokud, čistě teoreticky, řekl finskému hráči, že je „černej buzík“?Nechci do toho úplně zabrušovat, a tak si zkusím vypomoci definicí rasismu z Wikipedie:Rozhodnutí asi už ponechám na vás.